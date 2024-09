María Casado explica cómo se fraguó su fichaje por Telecinco: «Es una cadena que me pega todo»

Con permiso de David Broncano, el otro fichaje estelar con el que ha arrancado esta nueva temporada televisiva es el de María Casado por ‘Informativos Telecinco’. La periodista es la gran incorporación del equipo que lideran Francisco Moreno (director de informativos de Mediaset España) y Carlos Franganillo (director de ‘Informativos Telecinco’) para la edición del fin de semana en la que volverá a trabajar con David Cantero 14 años después de hacer tándem en el ‘Telediario’ de TVE.

Tras el anuncio de su fichaje el pasado lunes y después de conocer a sus nuevos compañeros el miércoles, María Casado ha mantenido este jueves su primer encuentro con los medios de comunicación en un acto al que ha acudido El Televisero, y en el que se ha mostrado orgullosa de su aterrizaje en Telecinco.

«Dijimos que queríamos los Informativos más neutrales en un escenario cada vez con más ruido porque nosotros creemos que nos debemos a los espectadores. Y la incorporación de María Casado responde a esta filosofía», destacaba Francisco Moreno, director de informativos de Mediaset España. «En este proyecto de transformación que iniciamos hace menos de un año no hay que detenerse, ahora damos un paso más con la llegada de María y seguiremos dándolos», añadía el directivo. «Hay muy pocos profesionales en el mundo informativo de la talla de María», añadía por su parte Carlos Franganillo.

Francisco Moreno hace balance de ‘Informativos Telecinco’

Al hacer balance sobre el momento que atraviesa ‘Informativos Telecinco’, que se mantienen en tercera posición por detrás de ‘Antena 3 Noticias’ y los ‘Telediarios’ de TVE pese a su gran renovación, Francisco Moreno ha sido claro. «Nadie dijo que esto fuese fácil, pero es más fácil si tienes a los mejores», aseveraba. «Lo importante es hacer un buen producto, necesitamos tiempo y constancia y gracias a la dirección de Mediaset eso lo tenemos», añadía al respecto.

Con la llegada de María Casado a ‘Informativos Telecinco’ se produce una nueva reestructuración del equipo de presentadores que afectará de lleno a la edición matinal con la incorporación de Bricio Segovia junto a Laila Jiménez y la del fin de semana con la salida de Pepe Ribagorda y la continuidad de David Cantero. «El principal objetivo era estabilizar los informativos de las 15:00 y las 21:00 horas. La apuesta por dos mujeres diferentes y con personalidades tan singulares como Ángeles Blanco e Isabel Jiménez ha funcionado y creo que tenemos pareja para rato en la sobremesa», recalcaba.

Pero el experimento de apostar por un trío de presentadores en el fin de semana no cuajó. Y ahí es donde entra en juego la incorporación de María Casado para formar tándem con David Cantero mientras que Leticia Iglesias dará el salto a la edición de las 21:00 horas y Pepe Ribagorda abandonará la pantalla tras 18 años. «La televisión tiene mucho de iconográfico y apostar por una pareja mítica como la que formaron María y David es interesante», defendía Moreno.

María Casado llega a Telecinco tras un año de negociaciones con Mediaset: «Me pega todo»

Por su parte, María Casado se ha mostrado feliz e ilusionada con esta nueva etapa en su vida profesional. «Es un caramelo en el que espero sumar», confesaba la periodista. «En mi versatilidad y todo lo que he hecho en mi carrera me quedaba trabajar en una privada», proseguía contando. Tras ello, María explicaba que desde que se conoció la noticia ha recibido todo tipo de mensajes incluido alguno en el que le decían que no le pegaba nada incorporarse a Telecinco. Algo que ella misma ha tirado por tierra.

«Me pega todo estar en Telecinco, aquí me siento muy yo. Siempre la he visto y es una cadena muy alegre, moderna y canalla cuando toca. Por eso en Telecinco me siento muy María y vengo con ganas», destacaba la presentadora. Además no dudaba en contar que una amiga le ha recordado que hace años ella ya pronosticó que acabaría trabajando en Telecinco.

Y en este sentido, María Casado ha contado como y cuándo se produjo la llamada para fichar por ‘Informativos Telecinco’. «Mi madre dice que tenemos que ir donde nos quieran y aquí me han querido mucho. Desde hace un año recibí varias llamadas y se me abrieron varias puertas en esta casa», relataba. «Pero la llamada de Paco fue antes de verano y no me costó mucho aceptarlo porque yo ahora priorizo mi vida personal. Mi vida está en Málaga y estar en fin de semana era mi traje a medida», añadía.

«El recibimiento ha sido muy cálido. Ayer llegué y casi me hubiera sentado a presentar. Hace años que conozco a Paco Moreno y a Carlos Franganilla y esta propuesta ha sido un caramelo. Aquí hay coherencia y mucho mimo. Es un salto de ese impass en el que he estado en Málaga y llego con una mochila cargada de vivencias. Para mí la información ha sido mi alimento todos los días, tanto en informativos como en programas. Pocas veces la vida te da segundas oportunidades y no iba a dejar escapar esta», sentenciaba Casado.

Por último, la nueva presentadora de ‘Informativos Telecinco Fin de Semana’, que también será la editora, ha añadido que el hecho de volver a coincidir con David Cantero fue la guinda del pastel para aceptar la propuesta.