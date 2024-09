Así ha cambiado el reparto de ‘Fama’ 4 décadas después: Qué ha sido de sus protagonistas

«Fame! I’m gonna live forever«. Seguro que cuando has leído el inicio de la canción de ‘Fama’, has pegado un grito y has saltado en medio del salón. Los musicales sociales que tuvieron lugar a lo largo de la década de los 70 y 80 ayudaron a empujar al género hacia una nueva dirección, hacia nuevos horizontes que no se habían visto en ese tipo de películas. ‘Fama’ se estrenó en 1980, dirigida por Alan Parker, y fue un éxito increíble. No solo en taquilla, sino la canción de Irene Cara y en la temporada de premios, culminando en 5 Oscar, entre ellos el de Mejor Guion Original.

Tal fue su relevancia, que derivó en una serie de televisión, casi tan famosa como la película y que se ofreció entre los años 1982 y 1987. Seis temporadas (aquí fueron emitidas por TVE) y un buen puñado de personajes inolvidables, para una historia que trataba la superación personal. Incluso en España, veinte años después, tuvimos nuestra propia adaptación con ‘Un paso adelante‘, que también fue un éxito arrollador. ‘Fama’ inspiró y ayudó a la creación de escuelas de danza en todo el mundo. Ese fue el nivel de su repercusión. Pero, ¿qué ha sido de todo su reparto? ¿Dónde están ahora?

Erica Gimpel (Coco Hernández)

Erica Gimpel, antes y después.

Uno de los personajes más reconocibles de fama es, sin duda, Coco. Protagonista durante las tres primeras temporadas, pasó a ser más secundaria en las siguientes, dejando paso a otras nuevas caras. Empezó en ‘Fama’ con 18 años y estuvo al final presente en toda la serie. Erica Gimpel llegó a la audición con sus patines (le encantaba patinar antes de comenzar en el mundo de la interpretación) y gustó tanto que al poco tiempo ya estaba volando a Los Ángeles. Pero no ha sido su única participación en la televisión, porque también pudimos verla en ‘Norte y Sur’ junto a Patrick Swayze; en ‘Urgencias‘ con George Clooney o en la mas reciente ‘Las brujas de Mayfair’. Incluso participó en la mítica ‘Veronica Mars’ junto a Kristen Bell. En el mundo del cine hemos podido verla menos, y donde más ha disfrutado siempre ha sido en la música. De hecho, en 2010 incluso sacó un álbum en directo: ‘Spread your wings and fly’.

Lee Curreri (Bruno Martelli)

Lee Curreri, antes y después.

Curreri ya había participado en la película original, dando vida al teclista tímido e introvertido Bruno Martelli. Pero salvo su participación en la serie de ‘Fama’, dejó de lado el mundo de la interpretación para convertirse en compositor y productor musical en Los Ángeles.

Valerie Landsburg (Doris Rene Schwartz)

Valerie Landsburg, antes y después.

La joven intérprete Valerie Landsburg se convirtió, tras su paso por ‘Fama’, en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Y, aunque todos eran como una gran familia, muchos miembros del reparto estaban luchando contra diferentes adicciones en el momento del rodaje. Entre ellos, Valerie, que trataba por todos los medios de dejar sus problemas con el alcohol detrás. De hecho, cuando terminó el rodaje de la serie, dejó de beber, y lleva sobria desde entonces.

La joven actriz participó en otras series desde entonces como por ejemplo ‘Se ha escrito un crimen’, ‘Sensación de vivir‘ o ‘Nip/tuck’. Pero desde 2009, no hemos vuelto a verla en ninguna película o serie.

Debbie Allen (Lydia Grant)

Debbie Allen, antes y después.

Una de las profesoras más famosas de ‘Fama’, que ya había participado en la película de Alan Parker, es Lydia Grant, interpretada por Debbie Allen. «Queréis la fama, pero la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar. Con sudor». Esta era la famosa frase que la convirtió en un icono de la serie. No en vano, ganó el Globo de Oro por su interpretación, al igual que un Emmy por la coreografía de la serie.

Porque donde más ha triunfado Allen es en el terreno del baile. También se encargó de la coreografía de la gala de los Premios Oscar seis años consecutivos, e incluso abrió una escuela de danza con su nombre a comienzos de los 2000. Últimamente hemos podido verla en ‘Anatomía de Grey’ como la Dra. Catherine Avery, además de ser productora ejecutiva de la serie.

Carlo Imperato (Danny Amatullo)

Carlo Imperato, antes y después.

De nombre Anthony Richard Imperato y nacido en el Bronx en los años 60, Carlo Imperato dio vida a Danny Amatullo, un actor aspirante de comedia. Su participación en la serie ‘Fama’ fue el trabajo de su vida, porque desde entonces, aunque ha seguido trabajando (apareció hasta en un episodio de ‘Friends’), no ha vuelto a alcanzar el mismo nivel de repercusión. Eso sí, fue el único personaje junto al de Debbie Allen y al de Gene Anthony Ray (fallecido en 2003) que estuvo presente durante toda la serie.

Lori Singer (Julie Miller)

Lori Singer, antes y después.

La actriz Lori Singer interpretó en ‘Fama’ a Julie Miller, una joven con talento que aspiraba a abrirse paso como violoncelista. Aunque su paso por la serie fue breve, ya que la abandonó en 1984 para protagonizar otro musical. Estamos hablando de ‘Footloose’, uno de los grandes éxitos de los años 80, en el que trabajó junto a Kevin Bacon. Tras el paso arrollador de la película por cines, Lori Singer no consiguió mantener una carrera con el mismo éxito. Aunque trabajó con Tom Hanks o Sean Penn, e incluso fue miembro del reparto de ‘Vidas cruzadas’, la mítica película de Robert Altman. Eso sí, no abandonó su carrera como violoncelista y consiguió actuar en el Carnegie Hall en 2008.

Carol Mayo Jenkins (Elizabeth Sherwood)

Carol Mayo Jenkins, antes y después.

La actriz Carol Mayo Jenkins sustituyó a Anna Meara como la profesora Elizabeth Sherwood. Estuvo presente en los primeros episodios de la serie y, aunque la abandonó a la mitad, regresó para el final de esta. Tras su paso por ‘Fama’, no trabajo mucho en el mundo de la actuación salvo episódicos en series como ‘Matlock’ o ‘Max Headroom’. En 2020 empezó a dar clases de interpretación en la Universidad de Tennessee, aunque se retiró en 2023.