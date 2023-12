Qué fue de los actores de ‘Urgencias’ casi 30 años después del final de la serie

Durante muchos años, ‘Urgencias‘ fue la serie de médicos más longeva de la historia. Claro está, hasta que hizo su aparición ‘Anatomía de Grey‘. La serie nos introducía en las vidas, amores y pérdidas de los médicos y enfermeras del Hospital General de Chicago. Y durante sus 15 temporadas, lanzó carreras de varios de sus actores, como la de George Clooney o Julianna Margulies. Además, ostenta el récord de ser la serie más nominada de la historia a los Premios Emmy (¡124 nominaciones!).

Hemos querido hacer un repaso de sus personajes principales a lo largo de esos más de 300 episodios, sobre todo aprovechando que ahora podemos verlos enteros en HBO MAX. La serie de Michael Crichton (sí, el autor de la novela de ‘Jurassic Park’) marcó un antes y un después en la forma de hacer televisión, y qué menos que rendir homenaje a todos los que pasaron por ella.

George Clooney – Doug Ross

Vale, ¿qué decir de George Clooney que no sepamos ya? Sí, su salto al estrellato fue sin duda gracias a su paso por ‘Urgencias’, dando vida al doctor Doug Ross hasta la quinta temporada, aunque luego realizara cameos tanto en la sexta como en la última. Pero es que su carrera fue meteórica. Durante el rodaje de ‘Urgencias’, protagonizó ‘Abierto hasta el amanecer’, ‘Batman y Robin’, ‘Un día inolvidable’… y desde ahí hasta convertirse en la estrella inalcanzable que es hoy en día.

Podríamos tratar de hacer un repaso a su carrera cinematográfica, pero es imposible a estas alturas. Solo digamos que ha sido nombrado varias veces Hombre más sexy del planeta, y que su estrella no se ha apagado en estos últimos 30 años.

Julianna Margulies – Carol Hathaway

Julianna Margulies y su personaje Carol Hathaway fueron añadidos a ‘Urgencias’ casi a última hora, pero al final consiguió convertirse en uno de los personajes más importantes desde la primera temporada. Presente en la serie durante las seis primeras, y apareciendo como cameo en la última de todas las temporadas, fue un o de los personajes más relevantes de ‘Urgencias’.

Pero no el más famoso de su carrera. Porque sin duda ese es el personaje de Alicia Florrick, en la serie ‘The Good Wife’, que la convirtió en una actriz respetada y aclamada por la crítica. Gracias a dicha serie, tiene el récord de haber ganado más premios del Sindicato de Actores (hasta en 8 ocasiones), además de conseguir 3 Premios Emmy y un Globo de Oro. ‘The Good Wife’ ha cambiado por completo su carrera y su vida.

Noah Wyle – John Carter

El doctor John Carter es uno de los personajes principales de la serie, y estuvo al frente hasta la temporada 11 de ‘Urgencias’. Interpretado por Noah Wyle, se convirtió en uno de los personajes más queridos por la audiencia. Y además, gracias a su paso por la serie, a Wyle no le ha faltado trabajo. De hecho, se ha especializado en el terreno televisivo, y se colocó al frente de ‘The Librarians’, una serie de películas hechas para televisión, que hasta tuvieron un spinoff; y ‘Falling Skies’, serie creada por Steven Spielberg y que se alargó durante 5 temporadas.

Laura Innes – Kerry Weaver

Laura Innes se convirtió con el paso de los años en la actriz que más tiempo estuvo en ‘Urgencias’. Su Kerry Weaver fue el personaje más longevo de toda la serie. Además, su personaje salió de la armario a mitad de la serie, siendo uno de los momentos más importantes.

En su pico de popularidad, protagonizó la película ‘Deep Impact’, junto a Elijah Wood y Tea Leoni. Sí, la película sobre el impacto de un asteroide en nuestro planeta, que se estrenó casi a la vez que ‘Armaggedon’. Cosas de Hollywood.

Sherry Stringfield – Susan Lewis

Stringfield también fue uno de los personajes principales de la primera temporada de ‘Urgencias’, y aunque luego abandonó la serie, posteriormente pudo volver, interpretando de nuevo a la doctora Susan Lewis. Papel por el que fue nominada a los Globos de Oro y a los Premios Emmy.

También hay que destacar su paso por la serie ‘NYPD Blue’ o la adaptación de ‘Bajo la cúpula’, miniserie en la que coincidió con varios compañeros del reparto de ‘Urgencias’.

Anthony Edwards – Mark Greene

Siendo uno de los miembros del elenco principal, Anthony Edwards se convirtió en uno de los actores mejor pagados de la historia de la televisión gracias a la serie. Antes de llegar a ‘Urgencias’, Edwards era conocido por haber dado vida a Goose en la mítica película de los 80 ‘Top Gun’. Pero su gran papel fue el del doctor Mark Greene, que interpretó durante 8 temporadas.

Tras su paso por la serie, ha seguido muy ligado al mundo televisivo, pero no ha acabado de dar con ningún papel regular en alguna serie de prestigio. ¡Ni falta que hace! No solo ganó el Globo de Oro gracias a ‘Urgencias’, sino que fue nominado a los Premios Emmy hasta en cuatro ocasiones.

Maura Tierney – Abby Lockhart

Tierney se convirtió con el paso del tiempo en el rostro femenino de ‘Urgencias’. Primero entró en la serie como estudiante de Medicina, y acabó licenciándose, convirtiéndose en doctora principal del equipo. Los años 90 fue una década buena para Maura, no solo por su entrada en ‘Urgencias’, sino por su participación en películas como ‘Mentiroso compulsivo’, ‘Primary Colors’ o ‘Las fuerzas de la naturaleza’.

Hace unos años su carrera tuvo un nuevo repunte gracias a su serie ‘The Affair’, con Dominic West y Ruth Wilson, por la que ganó el Globo de Oro y fue nominada a los Premios Emmy.

Goran Višnjić – Luka Kovac

Elegido como sustituto de George Clooney en la serie, este actor croata se metió al público de ‘Urgencias’ en el bolsillo, y fue la cara visible del programa desde la temporada 6 hasta casi el final, con apariciones especiales en las dos últimas. Muchos le recordamos por su película ‘Prácticamente magia’ con Nicole Kidman y Sandra Bullock, un poco antes de participar en la mítica serie.

Pero también protagonizó junto a Halle Berry esa infravalorada serie que es ‘Extant’. O le podemos ver recientemente en la serie de Amazon Prime Video ‘The Boys’.

Ming-Na Wen – Jing-Mei ‘Deb’ Chen

¿Qué podemos decir de Ming-Na Wen que no se haya dicho ya? Su personaje era una estudiante de Medicina en la primera temporada, que abandona sus estudios tras la muerte de un paciente. Pero regresó como fija en la temporada 6 y se quedó unas cuantas más entre el elenco principal.

Pero es que a Ming-Na Win no le ha faltado trabajo ni mucho menos. No solo puso voz a la Mulán animada de 1998, o fue la mítica Chun-Li en ‘Street Fighter’, sino que es parte del universo Star Wars y también del de Marvel. En el primero, da vida a Fennec Shand, una cazarrecompensas, en las series ‘The Mandalorian‘ y ‘El libro de Boba Fett‘. En Marvel, interpretó a la agente May en la serie de ‘Agentes de SHIELD’. Además, la carrera de Wen es muy curiosa, ya que va ganando fuerza año tras año, y no ha parado de trabajar. Y eso, en Hollywood, es muy difícil.

Eriq LaSalle – Peter Venton

LaSalle dio vida al doctor Peter Venton durante 8 temporadas, y gracias a su papel, consiguió una nominación como Mejor Actor Secundario en los Globos de Oro. Su primer interpretación más recordada fue en la mítica comedia de los 80 ‘El Príncipe de Zamunda’, junto a Eddie Murphy.

Tras el final de ‘Urgencias’, ha centrado más su carrera como director de televisión. De hecho, no solo dirigió un capítulo en la propia ‘Urgencias’, sino en series como ‘Ley y Orden’.

Paul McCrane – Robert Romano

El doctor Romano es uno de los personajes más recordados de ‘Urgencias’. Y no es para menos, porque estaba interpretando por Paul McCrane, que saltó a la fama gracias a la famosa escena de ‘Robocop’ en la que un hombre es derretido por ácido. Sí, ese hombre era McCrane. En los años 80 comenzó su carrera con una pequeña participación en ‘Rocky II’, pero también en la película musical ‘Fama’, dando vida a Montgomery MaCneil.

En ‘Urgencias’ estuvo 107 episodios, siendo uno de los personajes principales en las primeras temporadas de la serie. Pero es que tras su paso por la serie, tampoco le ha faltado trabajo: ’24’, ‘Harry’s list’, ‘Ugly Betty’… y es uno de los personajes episódicos más recordados de ‘Expediente X’.

Laura Cerón – Chuny Márquez

La actriz mexicana, que formaba parte de la Latino Chicago Theater Company es una de los seis intérpretes que estuvo presente en todas las temporadas de ‘Urgencias’. Su carrera interpretativa no llegó a despegar tras el final de la serie, pero también se ha mantenido activa a lo largo de los años, teniendo un papel recurrente en ‘Shameless’.

Gloria Reuben – Jeanie Boulet

La joven doctora entró en el reparto en la primera temporada, aunque se convirtió en una fija en la segunda temporada, hasta que abandonó la serie en la sexta. Su personaje, con VIH, fue una revolución en la televisión de la época, y hasta consiguió una nominación a los Globos de Oro por su papel. Gracias a él, Reuben ha dicho varias veces que se convirtió en activista, luchando por concienciar sobre el VIH y el SIDA.

Su carrera interpretativa no se ha detenido en todos estos años. No ha parado de trabajar, e incluso trabajó con Steven Spielberg en el biopic ‘Lincoln’, llevándose el aplauso de la crítica. También fue una de las protagonistas de la serie ‘Capa y puñal’ o ‘Mr. Robot’. Sigue trabajando sin parar y es uno de los personajes más recordados de ‘Urgencias’.