Los invitados con los que ‘De Viernes’ ataca a ‘La Voz’ esta semana con efectos impredecibles

Después de que la semana pasada, ‘De Viernes’ cebara que tenía la madre de todas las bombas para esta semana, el programa de Telecinco confirmó que este viernes 20 de septiembre contaría con la entrevista más buscada por todos los medios que se dedican a hacer corazón: José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego.

Y después de muchos rumores, este jueves se ha desvelado la gran incógnita sobre cómo se desarrollará la entrega de ‘De Viernes’ esta semana y que papel jugarían José María Almoguera y Carmen Borrego en ella. Así, tal y como ya se deslizó en ‘Vamos a ver’, el hijo será el protagonista del scoop y su madre estará en plató.

Después de haber criticado a su madre y su tía por hacer «fuckinh show» de todo, ahora el hijo de Carmen Borrego ha decidido seguir los pasos de su madre y dar el salto de detrás de las cámaras pues lleva años trabajando en labores de producción de diferentes programas como ‘Viva la vida’ o ‘Así es la vida’ para ponerse delante de ellas y abrirse en canal en el scoop de ‘De Viernes’.

En una entrevista exclusiva de más de cinco horas, José María Almoguera hablará sin censura por primera vez del conflicto con su madre y su relación con las Campos. El hijo de la colaboradora de ‘Vamos a ver’ aclarará si Carmen Borrego influyó en su ruptura con Paola Olmedo y revelará cómo vivió la publicación de los polémicos audios en los que su ex pareja rajaba contra su madre y su tía. Además también detallará qué tipo de relación tiene con su tía Terelu Campos y su prima Alejandra Rubio.

Carmen Borrego aclara su contrato con ‘De Viernes’

Paralelamente a la emisión de la entrevista de José María, su madre, Carmen Borrego estará en plató y se enfrentará a la entrevista más difícil de su vida. Pero también estará junto a ella, su hermana Terelu, que ocupará como es habitual su sillón como colaboradora.

Este jueves, la propia Carmen Borrego ha aclarado en ‘Vamos a ver’ por qué se tiene que sentar en el plató de ‘De Viernes’ mientras se emite la dura entrevista de su hijo después de haber dicho siempre que nunca iba a hablar del asunto de su hijo. «En el mes de agosto adquiero un compromiso contractual con ‘Mandarina’ y el programa ‘De viernes’, sin pensar que esto podría ocurrir, es más, en ese contrato pongo clausulas como que no me siento con mi hijo o con mi exnuera, pero no está puesto que no asista a un programa donde esté grabada una entrevista con mi hijo. Se han portado muy bien conmigo porque lo tendría que haber hecho la semana pasada, pero no podía», aclaraba la colaboradora.

«Ahora me arrepiento de no haberme sentado la semana pasada porque habría hablado de la exclusiva. Escuchar a tu hijo en directo es algo duro, desagradable y para lo que no estoy preparada, pero tengo que cumplir con mi compromiso. Tengo esta intervención y una más y gracias a Dios está la cláusula por la que no puedo compartir plató con él porque no sé si podría soportarlo», proseguía explicando.

Al preguntarle por la entrevista de su hijo, Carmen Borrego se mostraba muy nerviosa. «Espero que sea sincero, que cuente el problema que hubo… pero también que diga la clase de madre que he sido. Yo nunca le hecho nada malo a mi hijo y mi conciencia sigue estando muy tranquila», sentenciaba.

El debate de ‘Gran Hermano’, el otro contenido de ‘De Viernes’

Por último, más allá del scoop de José María Almoguera y la respuesta de su madre Carmen Borrego, ‘De Viernes’ abordará la última hora de ‘Gran Hermano 2024’ con imágenes inéditas de la convivencia en ambas casas con un debate en el que participarán Kiko Jiménez, María José Galera, Tony Spina, María Jesús Ruiz y Aurah Ruiz así como un amigo de Vanessa y Javier y una amiga de Óscar.

Con todo ello, Telecinco pretende que las audiencias de ‘De Viernes’ vuelvan a subir y conseguir incluso recobrar el liderazgo aprovechándose que ‘La Voz’ se estrenó el pasado viernes en Antena 3 con su peor estreno histórico con un 15% y 1.226.000 espectadores frente al 12,4% y 910.000 espectadores que anotó el espacio que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.