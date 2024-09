Carmen Borrego se pronuncia así tras desaparecer en ‘Vamos a ver’: «Tendría que haber dicho basta»

Desde que el pasado miércoles su hijo cargase contra ella públicamente en Lecturas, no ha habido ni rastro de Carmen Borrego en televisión. Hasta este martes, cuando la malagueña ha regresado a ‘Vamos a ver’ tras varios días alejada por un ataque de ansiedad por las duras palabras de José María Almoguera. Así, la hermana de Terelu Campos ha aprovechado su vuelta para anunciar la tajante determinación que ha tomado con respecto a su hijo.

Paola Olmedo fue la primera en reavivar el drama familiar con su entrevista para la revista Semana a pocos días de cumplirse el primer aniversario de la muerte de María Teresa Campos. Si Borrego y su familia ya mostraron su disgusto por la nueva tanda de ataques tan pegada a una fecha tan dolorosa, José María Almoguera no ayudó con su exclusiva en Lecturas pocos días después.

Y después de una semana huyendo de los focos, Carmen Borrego ha decidido contestar alto y claro este martes. «De mi nuera o exnuera, ahora mismo no sé lo que es. Yo no lo tengo claro. No me siento responsable de haber roto ningún matrimonio», comenzó respondiendo a la expareja de José María Almoguera, a quién ya acusó de mentir tras su última exclusiva. «Jamás he ido contra Paola, todo lo que he dicho de ella es que había llegado alguien a la vida de mi hijo que me había acercado a él», continuó explicando.

Carmen Borrego reaparece en ‘Vamos a ver’ y se pronuncia sobre Paola Olmedo y José María Almoguera

«A veces las madres no ponemos límites y a la larga no es bueno, a la larga te arrasa. Yo tendría que haber dicho ‘basta’ en algún momento y no lo he hecho, porque me importaba tener relación con mi hijo«, reflexionó la malagueña con sus compañeros de ‘Vamos a ver’, que aún siendo consciente de la mala relación que mantiene ahora mismo con su hijo, quiso romper una lanza a su favor.

Joaquín Prat y Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’

Sobre los rumores de necesidad económica detrás de la repentina incursión de Almoguera en el mundo del corazón, Carmen Borrego fue tajante. «Mi hijo se ha mantenido con su trabajo, yo no le he mantenido jamás. José María trabajaba por él mismo, todos sus compañeros siempre han dicho que es un currante estupendo, yo lo pienso», aclaró la televisiva sobre su primogénito, que formaba parte del equipo de realización ‘Así es la vida’ hasta su cancelación a finales de julio de este año.

«Yo quiero explicar que solo he faltado un día a mi trabajo, porque cuando algo te llega al corazón debes enfriarte antes de hablar», señaló Borrego sobre su prolongada ausencia en el matinal de Telecinco. Fue entonces cuando desveló a la audiencia la decisión que había tomado con respecto a su hijo. «Voy a poner en práctica algo, que es lo que me está ayudando, que me dijo mi madre: ‘Carmen tú tienes que dejar de sufrir, poner distancia a un hijo es complicado'», confesó la malagueña.

Sobre ‘De viernes’: «Nadie le compraría una entrevista diciendo que su madre es la mejor»

Tranquila y completamente calmada, dejó claro que las declaraciones de Almoguera no han sido plato de buen gusto, pero ella no seguirá el mismo camino. «No me gusta que nadie me juzgue como madre, yo no le voy a juzgar como hijo. Yo le sigo deseando felicidad. Ha llegado el momento de que pase a otro plano«, sentenció Carmen Borrego, que ha reiterado en numerosas ocasiones su predisposición a retomar la relación con su hijo.

Una decisión que llega en un momento clave, ya que José María Almoguera será el plato fuerte de ‘De viernes’ esta semana, y la tía de Alejandra Rubio es consciente de lo que le espera. «Todos tenemos claro que nadie le compraría una entrevista a mi hijo diciendo que su madre es la mejor y estupenda que puede tener», señaló Borrego, que tampoco ha esquivado opinar sobre los motivos que han llevado a su hijo hasta ese plató.

Carmen Borrego aseguró a Joaquín Prat que «evidentemente» hay una motivación económica detrás de la prolongación de este conflicto familiar, que cada vez ocupa más tiempo televisivo. Por otro lado, Almoguera ha sorprendido en sus últimas declaraciones a los medios al confesar que él no ha cerrado la puerta a una reconciliación con su madre en ningún momento. «No quiero atacar a nadie», aclara el sobrino de Terelu Campos antes de su entrevista.