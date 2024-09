La sentenciadora frase de José María Almoguera sobre Carmen Borrego que lo dice todo

Poco a poco José María Almoguera se va abriendo camino en el mundo de la crónica social. Aunque durante años ha querido mantenerse al margen del foco mediático que rodeaba a su familia, de un tiempo a esta parte el hijo de Carmen Borrego está haciendo paulatinas apariciones ante los medios. De hecho, esta semana se ha filtrado que sería el invitado bomba de ‘De Viernes’. Un cambio de actitud que su prima, Alejandra Rubio, considera que es «por motivaciones económicas».

Si hace una semana el nieto de María Teresa Campos concedió una entrevista en exclusiva a ‘Lecturas’, ahora ha acudido por primera vez como invitado a la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Pese a esto, José María Almoguera ha dejado claro que «no creo que sea un celebrity. Vengo a ver a Félix (Ramiro) que es amigo y me hace mucha ilusión verlo».

Como no podía ser de otra forma, los reporteros allí congregados han querido saber en qué punto se encuentra la relación con su madre. Él les ha animado a leer la entrevista para enterarse bien de todo: «Hay que leer entera la entrevista. Cuando sacas las cosas de contexto no son iguales. No hay que poner trocitos, leedla entera».

José María Almoguera sentencia la relación con su madre: «No hay vuelta atrás»

La periodista Leticia Requejo, colaboradora de ‘TardeAR’, le ha preguntado: «¿Entiendes que es complicado el concepto de ‘yo no confío en mi madre pero la sigo queriendo’?». Ha sido entonces cuando José María Almoguera ha sentenciado su relación con Carmen Borrego con una frase absolutamente demoledora: «Sé que no hay vuelta atrás desde hace muchos años«.

Ante la multitud de preguntas que le estaban haciendo los reporteros, el sobrino de Terelu Campos les ha pedido a todos ellos que le dejaran tranquilo, ya que solo había acudido a ver el desfile de su amigo. «Ya, por favor, por fi. Hoy ya es suficiente», ha dicho, dejando claro que estaba «bien» pero «agobiado»: «No te voy a engañar».

Los periodistas también le trasmitían que su prima, Alejandra Rubio, había dicho que su única motivación para hablar mal de su madre es «económica». José María Almoguera le restaba importancia, reconociendo que «no quiero atacar a nadie».

Tras la emisión de las declaraciones del joven en ‘TardeAR’, Leticia Requejo comentaba que ve que «le queda mucho que aprender», ya que no tiene «muchos recursos» a la hora de responder a los medios: «De esa respuesta no sabe salir». Aunque también dejaba claro que no había cobrado por su asistencia al desfile.

Además, este lunes ante los micrófonos de Europa Press le exponían las palabras de su madre en las que reconoce que le quiere mucho, algo que él comparte. «Claro que quiero a mi madre, qué tontería«, ha respondido inesperadamente.