La jugarreta de ‘TardeAR’ a Sonsoles Ónega con lo que ha hecho en exclusiva con Manu Tenorio

No es la primera vez y no será la última. Es habitual que los programas de televisión intenten tener a los protagonistas de las noticias en primera persona y eso ha llevado a que en numerosas ocasiones hayamos visto guerras entre los programas. Sucedió hace unos meses cuando un reportero de ‘Y ahora Sonsoles’ se coló en pleno ‘TardeAR’ y Ana Rosa se deslenguó contra él. Y ha vuelto a ocurrir este lunes con lo que ha sucedido entre el espacio de Telecinco y el que presenta Sonsoles Ónega.

Este lunes, Mediaset cebaba que Manu Tenorio iba a romper su silencio en ‘Código 10’, el programa que presentan Nacho Abad y David Aleman en el prime time de los martes de Cuatro sobre el caso de inquiokupación en el que se ha visto envuelto. Sin embargo, poco después eran Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana las que se peleaban por hablar en primicia con el cantante y ex-concursante de ‘Operación Triunfo 1’.

Así, ‘Y ahora Sonsoles’ arrancaba el programa de este lunes con Pepa Romero explicándole a Sonsoles Ónega que acababan de recibir una llamada de Manu Tenorio para aclarar lo que ha sucedido con los okupas que tiene en su casa de Sanlúcar de Barrameda. «Me ha pedido que quiere venir a hablar contigo aquí«, le explicaba la reportera a la presentadora. «¿Él cómo estaba? ¿Enfadado?», cuestionaba Sonsoles. «Está indignado por lo que se está diciendo y que es una campaña de difamación contra él», aclaraba Pepa Romero.

‘TardeAR’ le arrebata a Sonsoles Ónega a Manu Tenorio

Pues bien, después de que ‘Y ahora Sonsoles’ cebara que iban a contar con la primera entrevista de Manu Tenorio en el plató, era ‘TardeAR’ la que se adelantaba y conseguía hablar primero en directo con el cantante nada más arrancar su programa de este lunes. Todo después de que Sonsoles Ónega bromeara con que estaría haciendo Manu en ese momento. «¿Que se está duchando?», preguntaba la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’.

Lo que no se esperaban seguramente en Antena 3 y en ‘Y ahora Sonsoles’ es que Ana Rosa Quintana y ‘TardeAR’ se la iban a jugar y adelantarse a ellos al contar con una entrevista con Manu Tenorio. «Vamos a hablar con un compañero, con un cantante, con un amigo«, adelantaba Ana Rosa antes de conectar con el cantante. «Me quería mantener al margen pero al final he tenido que entrar en directo porque esto al final me está afectando personal y anímicamente», aseveraba el cantante.

«Se está atentando de una manera devastadora contra mi imagen y sobre todo porque se está calumniando con una serie de mentiras que son insostenibles. Yo tengo unos inquiokupas en mi casa, en ningún momento ha habido ningún acuerdo, hace más de un año que no existe contrato porque hace más de un año que acabó el contrato y que llevo pidiéndole a estas personas que me devuelvan mi casa y no me la devuelven y me deben más de 10.000 euros», se quejaba Manu Tenorio en ‘TardeAR’.

Después el cantante estallaba contra una portavoz de Podemos después de acusarle de mentir por un problema de okupación y de Hacienda. «Aquí para empezar se está atentando contra la ley de protección de datos. Eso es una absoluta falacia y esta gente de Podemos ha atentado contra mi imagen sin ni siquiera haberme llamado y contrastado la información que han dado. Es una falta de ética. Esta familia lleva más de un año en mi casa sin pagarme ni un duro y estos dos señores trabajan en Sanlúcar y se demostrará. Yo en mi vida he alquilado este inmueble sin un contrato con todas las obligaciones fiscales con Hacienda», sentenciaba Tenorio ante Ana Rosa.

Después de la entrevista por conexión de Manu Tenorio en ‘TardeAR’, el cantante acudía al plató de ‘Y ahora Sonsoles’ para conceder una extensa entrevista a Sonsoles Ónega. Eso sí, la primicia de hablar con el cantante se la llevaba Ana Rosa Quintana adelantándose así tanto a ‘Y ahroa Sonsoles’ como a ‘Código 10’.