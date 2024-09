‘TardeAR’ juega con la audiencia y ceba el primer edredoning en ‘Gran Hermano 2024’: «Es insólito»

‘TardeAR’ ha arrancado este viernes su emisión con el plató completamente en rojo y sonando una alarma. Y es que según adelantaba Frank Blanco les acaban de llegar unas imágenes en exclusiva en las que se podía ver el primer edredoning de ‘Gran Hermano 2024’.

«Buenas tardes, ha saltado la alarma de última hora. Tenemos la imagen en exclusiva de lo que todo el mundo estaba esperando: el primer ‘edredoning’ de la edición de ‘Gran Hermano'», explicaba el presentador de ‘TardeAR’ en la tarde de los viernes.

Tras ello, Frank Blanco quiso dar alguna pista más para sus colaboradores y los espectadores. «Este ‘Gran Hermano’ sorprende hasta en su primer ‘edredoning'», aseveraba. «Este ‘edredoning’ es insólito, nunca se ha visto en ‘GH’. ¿Por qué? Porque en esta escena hay más de dos personas«, añadía el catalán.

‘TardeAR’ ceba el primer edredoning de ‘GH 2024’

Después, ‘TardeAR’ continuó con su escaleta hasta que volvía a poner su plató en rojo con la alarma al empezar ‘SalseAR’ y Frank Blanco volvía a adelantar que había habido un edredoning muy especial en la casa de ‘Gran Hermano 2024’. Por error, el programa ofrecía una imagen en la que se veía a Jorge Pérez, el militar tumbado en la cama y justo a su lado se veía un edredón con alguien debajo.

«Ahí están haciendo el ‘edredoning’ y al lado está el ‘pistolero del amor'», soltaba Boris Izaguirre. «¿Pero él está participando?», preguntaba Omar Suárez. «Os lo aclaro, este señor está ahí y a su lado debajo del edredón hay dos personas», respondía Frank Blanco. «Tiene una cara de aburrido que tienen que ser dos muermos los que estén ahí», aseveraba sin pudor Marta López.

«¿Pero y por qué no se levanta y se marcha?», preguntaba Jorge Borrajo, el director de la revista Semana. «El amigo Jorge os debería servir como pista para saber quién está debajo del edredrón. Lo sabréis el fin de semana en el debate de ‘GH'», concluía Frank Blanco en ‘TardeAR’ cebando así uno de los contenidos del debate del reality del próximo domingo.

Y aunque no se han dado más detalles, las redes sociales lo han tenido claro al señalar a Vanessa y Javi como los protagonistas de este ‘edredoning’. Algo que no debería sorprender pues se trata de una de las parejas que hay dentro de la casa y que no tienen que disimular que lo son como si les pasa a Luis (Diego) y Nerea.