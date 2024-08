Frank Blanco dice lo que muchos piensan de Maite Galdeano y la sentencia como madre

Este domingo, ‘Fiesta’ ha seguido hablando de la guerra abierta entre Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun con Kiko Jiménez también implicado. El espacio presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto se ha hecho eco de los últimos ataques de Maite hacia su hija.

‘Fiesta’ recordaba lo que pasó con Kiko Jiménez este sábado después de que el colaborador les diera plantón y no diera señales de vida. Tras acusarle de jugar con ellos y sospechar que Kiko podría haberles engañado porque iba a dar una exclusiva, el colaborador terminó llamando en directo para aclarar que no había acudido a su puesto de trabajo porque Sofía estaba destrozada y no podía dejarla sola.

Y es que Sofía Suescun sigue recibiendo ataques por parte de Maite Galdeano a través de redes sociales. La que fuera concursante de ‘GH 16’ y ‘La casa fuerte’ subió una serie de storys cuestionando a su hija recordando una entrevista que dio en ‘Sálvame’ en la que ella criticaba a Kiko Jiménez, cuando este estaba saliendo con Gloria Camila.

«Esto es lo que sube Maite Galdeano a sus redes sociales que es un extracto de una entrevista de hace muchísimos años en la que Sofía habla así de Kiko Jiménez antes de ser pareja», recalcaba Frank Blanco a la vuelta del vídeo. «Es que da golpes muy bajos porque cuando dice que quiere ser famoso son cosas que se hablan y luego han tenido una relación de mucho tiempo y los famosos son los dos. Ataca diciendo que Kiko se aprovecha de su hija, que tiene el dinero de su hija y a ver Kiko es tan influencer como ella. Acusar que el chaval quiso ser famoso pues como tantos otros», defendía Carmen Alcayde.

Después era Silvia Taulés la que ponía sobre la mesa el cambio de actitud de Maite porque ya no solo va contra Kiko sino también contra su hija. «La está llamando falsa, la está insultando directamente», aseveraba la colaboradora de ‘Fiesta’.

Frank Blanco, rotundo contra Maite Galdeano

Justo después, Verónica Dulanto lanzaba una pregunta a todos sus colaboradores. «Demos por hecho que Maite vio la entrevista del viernes, es una madre que está viendo a una hija absolutamente destrozada y ayer ocurre lo que ocurre, sabe que cualquier cosa que haga tiene consecuencias para su hija. ¿Alguien me puede explicar cuál es el fin de subir esto?», preguntaba la copresentadora de ‘Fiesta’ antes de que Frank Blanco diera su opinión.

«Es que es una relación tan tóxica que pese a la medida tan drástica que ha tomado Sofía, las dos están pendientes de lo que sube la otra a través de las redes sociales y se contestan a través de ella, con lo que esta medida que ha tomado Sofía…», trataba de decir Mónica Vergara antes de que el propio Frank Blanco le cortara.

«Hombre Mónica yo creo que en tu análisis hay un error. Sofía no hace nada en redes sociales para agredir ni ofender a su madre», le corregía el presentador. «Pero está pendiente», insistía Vergara. «Pero una cosa es estar pendiente y otra esto. La madre no hace más que mandarle recaditos», destacaba Frank.

Tras ello, Frank Blanco dejaba un claro mensaje con el que sentenciaba a Maite Galdeano como madre. «Aquí hay unos cuantos que somos padres y madres. ¿De verdad un padre y una madre, normal vamos a decir, ve a su hija destruida en un plató de televisión y sigues y sigues, ¿eso de verdad es lo que hace un padre o una madre que quiere de verdad a su hijo?«, cuestionaba el catalán.

«Yo lo siento mucho. Podemos ser muy comprensivos pero que le intente dar toda la vuelta que quiera…», sentenciaba Frank Blanco antes de que ‘Fiesta’ se hiciera eco de las últimas publicaciones de Maite en sus storys asegurando que iba a resistir con la ayuda de Dios. «Maite es o conmigo o contra mí», añadía.