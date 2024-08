El auténtico motivo por el que Kiko Jiménez dejó tirada a la organización de ‘Fiesta’ en Telecinco

Kiko Jiménez hacía saltar las alarmas tras no acudir este sábado, 24 de agosto, a su puesto de trabajo en ‘Fiesta’. Apenas unas horas después de que su novia, Sofía Suescun, se sentara en ‘¡De viernes!’ para hablar del conflicto con su madre, Maite Galdeano, era muy esperada la presencia de Kiko en el programa vespertino de Telecinco. Pero eso no ha ocurrido.

Así explicaba lo sucedido el director del espacio: «En torno a las 15 horas de la tarde, Kiko se pone en contacto con nosotros y me envía un mensaje donde me dice que ha pasado muy mala noche, que no se encuentra bien y que para él es difícil dar la cara. Y que no puede venir porque no se encuentra bien. En el mismo instante que me envía el mensaje, apaga el móvil».

Tras varias horas sin saber absolutamente nada de él, cuando el programa estaba a punto de llegar a su fin, Kiko Jiménez llamaba en directo para dar la cara. Y, de paso, explicar el motivo de su plantón: «En primer lugar, me gustaría pedir disculpas a la audiencia y a todos vosotros por no haber cumplido mi compromiso. Sofía se encontraba muy mal y, como comprenderéis, está ante todo. Siempre he estado para dar la cara, pero si veo a mi pareja hecha polvo no pudo irme y presentarme en un plató de televisión», se justificaba el colaborador.

Kiko Jiménez revela el brutal mensaje que Maite envió a Sofía

Y es que, fue una publicación de Maite Galdeano, lo que provocó que Sofía Suescun se derrumbara tras regresar a casa después de la entrevista. «Aparentemente venía desahogada, pero, momentos más tarde, vio una publicación de su madre en redes sociales donde tiraba por tierra a su hija. No hemos pegado ojo durante toda la noche porque ella siente que no ha servido de nada esa entrevista de cara a su madre, que no ha entendido nada. Sofía está destrozada y hasta se arrepiente de haber concedido esa entrevista», reconoce Kiko Jiménez.

«Para más colmo, a mediodía, mediante terceros, nos ha llegado un mensaje de su madre que ha sido el detonante de todo porque son palabras muy duras, que no quiero reproducir», ha desvelado el colaborador quien se ha emocionado al hablar de la entrevista de su chica la noche anterior. «Yo creo que Sofía estuvo increíble en su entrevista y explicó a la perfección lo que pasaba en su casa, porque mucha gente no lo sabía, pero ella se siente muy mal y yo, como espero que comprendáis, he puesto por delante a Sofía que es lo que más quiero junto con mi familia, ante que mi puesto de trabajo, algo que yo no he hecho en mi vida porque me tomo muy en serio el trabajo», ha asegurado.

Además, Kiko Jiménez ha desvelado categóricamente que tenga pactada una entrevista y que piense sentarse en un plató de televisión que no sea el de ‘Fiesta’. Y es que se llegó a comentar que el motivo de su ausencia en el programa este sábado es que tenía pactada una exclusiva para hablar de todo lo ocurrido.