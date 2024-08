Kiko Jiménez planta así a la dirección de ‘Fiesta’, que se moviliza para exigir explicaciones

Incertidumbre y malestar en ‘Fiesta’ por el plantón que han recibido de Kiko Jiménez en el último momento pese a estar convocado para abordar la brutal entrevista de su novia Sofía Suescun en ‘De Viernes’. José Ángel Leiras, director del programa en verano, ha sido avisado por Kiko apenas media hora antes de comenzar el programa y eso ha cabreado.

«Hace tan solo 40 minutos Kiko se ha puesto en contacto con el programa a través de un mensaje de WhatsApp que me ha mandado a mí, a las tres y poco de la tarde, para decirme que ha pasado muy mala noche, que no se encuentra bien y que para él es difícil en estos momentos dar la cara, que no puede venir porque no se encuentra bien. Me envía ese mensaje y acto seguido apaga el teléfono, con lo que no hemos podido ponernos en contacto con él para saber qué es lo que ocurre», ha desvelado.

«Ahora mismo el subdirector de este programa se está trasladando hasta la casa de Kiko Jiménez para hablar con él, para saber qué es lo que ha pasado, cómo se encuentra o por qué no puede venir a trabajar cuando en un día peor sí que vino», ha explicado Leiras. Así, el equipo directivo se ha movilizado para dar con él y exigirle explicaciones.

El equipo de ‘Fiesta’ tenía previsto comentar con Kiko Jiménez la entrevista de Sofía Suescun en ‘De Viernes’, de ahí que estuviera convocado. Un plantón in extremis que no ha gustado nada. «Queremos saber por qué no viene a trabajar, porque las explicaciones son muy parcas», ha solicitado la dirección del magacín mirando seriamente a cámara, ya que sus excusas no han sido muy convincentes.

«Me gustaría no ser malpensada, pero me parece que esto responde más a algo que puede pasar el próximo miércoles», insinuaba Kiti Gordillo, haciendo referencia a una posible exclusiva de Kiko Jiménez en una revista «la próxima semana», ha planteado la colaboradora.

Por su parte, Frank Blanco, descolocado, ha pedido a Kiko Jiménez señales de vida: «Por favor, si estás viendo la televisión, conecta el teléfono móvil. Estamos algo intranquilos». «No es normal que Kiko Jiménez haga estas cosas», ha lamentado Verónica Dulanto, visiblemente molesta, pues les ha hecho una faena al dejarles tirados.