La exclusiva de Maite Galdeano en ‘Fiesta’ que descuadra ahora: «Excede muchos límites»

Se ha convertido sin lugar a dudas en el culebrón de este puente de agosto. Maite Galdeano publicaba hace unos días unos incendiarios vídeos denunciando que su hija Sofía Suescun le había echado de casa porque está abducida y manipulada por Kiko Jiménez, al que comparaba con Antonio David Flores. Este conflicto sigue acumulando minutos en ‘Fiesta’.

Después de que Kiko Jiménez reapareciera este sábado anunciando su decisión final de demandar a la madre de su novia tras acusarle de ser un manipulador y de haber recibido amenazas suyas, este domingo era Alejandro Albalá, otro ex de Sofía Suescun el que echaba más leña al fuego.

‘Fiesta’ ha querido desplazarse hasta Murcia, donde se ha desplazado Maite Galdeano para vivir después de haber discutido con su hija Sofía. Y cuando estaban en directo, el espacio que presentan Frank Blanco y Verónica Dulanto conseguían pillar a la madre de Sofía e intentaban hablar con ella para saber cómo se encuentra.

«Se ha levantado muy contenta, pero nosotros hemos estado cuando se ha ido al gimnasio, después a la piscina y a la playa», explicaba la reportera de ‘Fiesta’ cebando las imágenes que habían grabado durante la mañana. Y justo entonces, el espacio cortaba para conectar en directo con su compañera al ver que aparecía Maite Galdeano.

«¿Estás bien? ¿Cómo estás?», preguntaba Lucía Fernández cuando Maite volvía de dar un paseo por la playa con su perro. Y mientras la reportera de ‘Fiesta’ no paraba de hacerle preguntas sobre su estado y sobre qué pensaba de que Kiko Jiménez vaya a demandarle, Maite optaba por el silencio.

Maite Galdeano descoloca a ‘Fiesta’ con su actitud: «Es una persecución absurda»

Pero justo después, Maite Galdeano se ponía a lanzar frases inconexas y a poner voces. Algo que ya ha hecho en multitud de ocasiones cuando la prensa le pillaba por la calle. «¡Bon voyage, bon voyage!», respondía ella dejando descolocados a todos los presentes en plató y a la propia reportera. Después, Lucía Sánchez le preguntaba si tiene previsto sentarse en algún plató para hablar de todo o si ella ha denunciado o pretende denunciar a Kiko por todo lo que le ha acusado.

«Muchas ganas de hablar hoy no tiene. En estos casos, la verdad que yo agradecería que se parara un momento y dijera ‘oye, no quiero hablar y no os voy a decir nada’. Es como una persecución absurda», destacaba Frank Blanco al ver que Maite Galdeano aparecía donde estaba la reportera de ‘Fiesta’ pero después no paraba de huir.

«A mí no me parece bien la actitud de tomarse esto a broma. Una vez más creo que excede muchos límites y, desde luego, hay un punto de inflexión, para mí importantísimo, que ayer Kiko Jiménez anunció que había demandado a Maite», sentenciaba Belén Rodríguez.

Tras ver la actitud de Maite Galdeano con la reportera de ‘Fiesta’ parece confirmarse que la ex-concursante de ‘GH 16’ y ‘La casa fuerte’ ha decidido cambiar su actitud y tirar de humor y buen rollo después de sus llamamientos desesperados hacia Sofía y sus brutales acusaciones contra Kiko Jiménez.