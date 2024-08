Kiko Jiménez comunica esta dura y definitiva decisión con Maite Galdeano en ‘Fiesta’

Continúa la polémica suscitada por Maite Galdeano después de que esta anunciara, a través de sus redes sociales, que su hija, Sofía Suescun, le había echado de casa. Según ella, inducida por su novio, Kiko Jiménez. Tras unas gravísimas acusaciones de Maite hacia su yerno, esta reculaba y suplicaba el perdón de su hija.

Este viernes, la navarra, totalmente hundida, aparecía ante las cámaras de ‘TardeAR’, donde suplicó a Sofía que la dejara regresar a su casa. «Le pido a Dios que te metas en la cabeza de Sofía y que le digas que me perdone, que me acepte en casa como siempre, que me levante el castigo», decía, entre lágrimas.

Sin embargo, Maite Galdeano continuó con sus críticas hacia Kiko Jiménez: «A él le pica que es mi niña, es mía y eso a él le mata, es mía, es mía, yo la he parido y es mi hija. No es de él y eso a él le repatea». Este sábado 16 de agosto, el novio de Sofía Suescun ha reaparecido en ‘Fiesta’, programa en el que colabora, para dar su opinión acerca de ese llamamiento desesperado de su suegra.

El colaborador reconoce estar más sereno que el jueves, cuando se le pudo ver muy afectado por todo lo sucedido: «Estoy bien, estoy mejor, más tranquilo, aunque va a ratos. Vimos a Maite por la tarde y vi a Sofía mal. A ella le rompe porque es su madre. Le afectó bastante, le da mucha pena y ver a mi pareja así me sabe muy mal».

Kiko Jiménez demandará a Maite Galdeano

Además, Kiko Jiménez ha explicado que no ha habido ningún tipo de acercamiento entre madre e hija: «No se trata de pedir perdón. Es una situación que viene de mucho atrás. No basta con un perdón. Se trata de ceder a recibir una ayuda y, a partir de ahí, se empieza a cambiar y a dar el paso. Se tiene que ver esa intención, al menos».

El andaluz ha desvelado que ya «ha tomado medidas», y ha decidido demandar a Maite Galdeano «por amenazas graves que ha hecho hacia mí y las acusaciones que está haciendo tanto en privado como en público, redes sociales y televisión. Lo he puesto en manos de la justicia, que es donde se debe de poner. Entiendo que todo esto genera morbo y haya periodistas que vayan a su casa, pero no es agradable ni para su hija, ni para mí ni para la gente que nos rodea. Nos duele mucho».

Además ha explicado que Sofía respeta esta decisión de emprender acciones legales contra su madre: «Yo tengo que defenderme de las acusaciones tan graves que ha hecho. Está en juego mi dignidad y la de mi familia. La decisión ya está tomada y no hay marcha atrás».

El mensaje de Maite a Kiko que hizo saltar su relación por los aires

Por otro lado, Kiko Jiménez ha confesado en ‘Fiesta’ que Sofía «me enseñó a tratarla porque es complicada y yo sabía como llevarla a mi terreno con humor». Por eso, entre todos decidieron que fuera ella la defensora de Kiko en ‘Supervivientes 2024′, para que de esta forma Maite saliera de casa, tuviera algo que hacer, y Sofía más libertad. Ya que el hecho de que Maite estuviera todo el rato en casa afectaba a las quedadas de la influencer con sus amigos.

Según el colaborador, el hecho de que Sofía fuese a ‘Supervivientes All Stars’ hizo que su relación con su suegra saltase por lo aires. Al parecer, ella le envió «un mensaje muy doloroso» en el que «me dijo ‘no aparezcas más por aquí’. Fue, para mí, una cosa muy dolorosa». Le llegó a decir «vete de nuestras vidas», según cuenta Kiko. «Sofía lo que quiere es ser libre y que dejen de decidir por su vida», sentencia.