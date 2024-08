Maite Galdeano da un vuelco con este desgarrador perdón a Sofía: "Písame la cabeza..."

Apenas dos días después de haber arremetido duramente contra su hija, Sofía Suescun, y el novio de esta, Kiko Jiménez, Maite Galdeano ha reculado y ha pedido perdón. Aunque solo a ella, pues se mantiene firme en sus críticas hacia su yerno. Lo ha hecho en ‘TardeAR‘, donde se ha mostrado totalmente hundida.

«Estoy fatal. Le pido a Dios, por favor, que se meta en la cabeza de Sofía para que me perdone, que me acepte en casa, que me levante el castigo», suplicó la navarra este viernes 16 de agosto ante las cámaras de ‘TardeAR’. «Estoy dispuesta a hacer lo que quieras, a que me pises la cabeza si quieres. Perdóname», añadió, entre lágrimas.

Además se mostró «dispuesta a no decir nada del otro», haciendo referencia a Kiko Jiménez. Sus palabras ponen de manifiesto la relación tan estrecha que siempre ha mantenido con su hija, aunque para algunos denota cierta toxicidad: «Es mi niña, es mía, yo la he parido. A Kiko le pica que diga que es mía, que es mi niña, que la quiero y que es mía. Eso le mata y hace una guerra. Por decir eso, pero es mía, es mía. Yo la he parido».

La súplica desesperada de Maite Galdeano a Sofía Suescun

Acto seguido, y mirando a cámara, dirigió un ruego desesperado a su hija: «Por favor, Sofía, perdóname, que no puedo vivir sola. Otra persona puede, pero yo no. Yo estoy mala». Incluso expresó su deseo de realizar las tareas cotidianas: «Solo quiero estar con mis animales, barrer la casa, hacer la comida… Lo que hacía yo, Sofía. ¿Yo era mala? Dímelo Sofía. ¿Qué te ha pasado en la cabeza?».

Fue el pasado miércoles por la noche cuando estalló la ‘guerra’ entre Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Sofía Suescun después de que la primera anunciara a través de sus redes sociales que su hija la había echado de casa. Según ella porque está «manipulada» por su pareja: «Estás inducida y anulada por un ser. ¡Qué peligro, nena! Ya lo verás y me darás la razón, pero cuando te haya jodido».