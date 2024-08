En ‘TardeAR’ desmontan lo que se ha visto de Maite Galdeano: «Esto da pánico»

El huracán que se ha abierto en la familia de Sofía Suescun tras los brutales ataques de su madre por haberla echado de casa y asegurar que Kiko Jiménez la tiene abducida sigue abierto. Este viernes, ‘TardeAR’ conseguía hablar por primera vez con Maite Galdeano.

Así, era el reportero Álex Álvarez el que se desplazaba hasta la casa de Maite Galdeano en Murcia donde se ha refugiado tras lo que le ha sucedido con su hija y conseguía sus primeras palabras en televisión. La madre de Sofía no ha dudado en pedirle a su hija que le deje volver a casa.

«Vamos a ver a una Maite como nunca antes la hemos visto en televisión, completamente destrozada. Son ya 14 días sin hablarse con Sofía, dice que la tiene bloqueada de todos lados y que cree que va a ser muy difícil que recupere a su hija», avanzaba el reportero de ‘TardeAR’ antes de ver las imágenes.

«Estoy fatal. Ella sigue diciendo que quiere vivir sola, ¿pero esto qué es? Le pido a Dios por favor que se meta en la cabeza de Sofía y que le diga que por favor me perdone y que me acepte en casa como siempre, que me levante el castigo y que estoy dispuesta a ir y no decir nada del otro», asegura Maite Galdeano.

Tras ello, Maite explicaba lo que le ha pasado con Kiko y su hija. «A él le pica que diga que es mi niña y que la quiero y es mía y por eso hace una guerra. Es mía, yo la he parido y es mi hija, no es de él, de un tío que te encuentras por la calle y eso a él le repatea», suelta la madre de Sofía Suescun en estas declaraciones a ‘TardeAR’.

Isabel Rábago y todos desmontan la actitud de Maite Galdeano

Después de ver sus palabras, Isabel Rábago era contundente contra ella. «Sigue diciendo que su hija está abducida y pidiéndole a Dios, un poco de respeto, que imagen está dando de su hija», destacaba la colaboradora. «Esta imagen es una persona que hace daño a otra y que al día siguiente se muestra como víctima, cuidado que estas cosas ya las hemos visto otras veces», insistía la periodista.

«Quizás no es que se muestre como víctima sino que está arrepentida», sostenía Frank Blanco. «No, si estás arrepentida no das estas declaraciones ni te muestras así», le replicaba Isabel Rábago. «Esto me hace pensar con los titulares que dio Kiko ayer y viendo así a Maite cuál es la situación», apostillaba Luis Rollán. «Yo no veo a una Maite arrepentida, sino a una Maite desesperada por volver a casa con su hija», contestaba Omar Suárez. «Para volver a controlarla», añadía Marisa Martín Blázquez.

Tras ello, ‘TardeAR’ acababa de ofrecer las imágenes en las que se veía a Maite Galdeano suplicando a Sofía Suescun que la perdone porque «no puedo vivir sola». «Igual otra persona puede, pero yo no puedo, estoy mala, solo quiero estar con los gatitos, barrer la casa y hacer la comida. ¿Sofía que te ha pasado en la cabeza, yo soy mala? Perdóname, estoy dispuesta a hacer lo que sea, pisadme la cabeza si queréis, yo no puedo seguir así, perdóname», insistía Maite Galdeano.

«A mí me parece muy duro y no es mi madre, no me quiero ni imaginar cuando Sofía vea a Maite en este estado», reaccionaba Frank Blanco. «Yo me ratifico, ¿qué es esto? Una persona que ahora se presenta como víctima ante su hija después de haberle causado un daño. Si tu estás arrepentida mantienes una conversación en privado con tu hija y no te muestras ante España diciendo ‘hija’. ¿Qué mensaje es este? Y no le quiero poner nombre a lo que creo que todo el mundo es capaz de analizar, pero a mí esto me da pánico«, sentenciaba Isabel Rábago.

«Esto tiene un cariz muy coplicado y por el bien de todos lo mejor es que se separaran», apostillaba Marisa Martín Blázquez. «No descartemos que Sofía, se puede sentir mal viendo a su madre así, pero se puede sentir muy liberada», concluía Frank Blanco en ‘TardeAR’.