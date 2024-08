Kiko Jiménez desmonta públicamente a Maite Galdeano en ‘Fiesta’ y amenaza con tomar medidas

Esta pasada madrugada Maite Galdeano dinamitaba la relación con su hija, Sofía Suescun, y sobre todo con su novio, Kiko Jiménez. La navarra acusaba a la pareja de haberla echado de casa tras una fuerte discusión y compara a Kiko con Antonio David dejando caer que tiene anulada a su hija.

Después de que Sofía Suescun haya roto su silencio con un comunicado urgente a través de Instagram, ha sido Kiko Jiménez el que se ha pronunciado alto y claro sobre toda esta guerra en ‘Fiesta’. Así, el colaborador ha tenido que contestar a algunas cuestiones de Frank Blanco y Verónica Dulanto nada más arrancar el programa.

«Yo estoy mal, pero quién más me preocupa es Sofía porque lo está pasando realmente mal, no es nada fácil. Es una situacion muy delicada, no es un circo como puede parecer, Maite no está bien, Maite necesita ayuda«, empezaba diciendo Kiko Jiménez.

Kiko aclara lo sucedido con Maite Galdeano en ‘Fiesta’

Antes de seguir hablando, Kiko ha querido dejar claro que él estaba convocado antes de estallar todo este asunto y que acudía como colaborador. «Yo trabajo en este programa y tengo un contrato. Y estaba preavisado desde el fin de semana pasado de que venía hoy. Yo soy un personaje píublico y todo lo que rodea nuestra vida privada tiene interés y yo me veo abocado a dar explicaciones, pero no voy a entrar mucho en el tema por respeto a Sofía, esto es una relación entre madre e hija y no tengo nada que ver. Yo vivo en mi casa, yo no he echado a nadie, yo siempre he respetado la relación de madre e hija esto es un tema de ellas dos», recalcaba el colaborador.

«Ella tiene un brote de celos y no quiere que nadie se acerque a su hija puede ser Kiko, puede ser Manolo o puedes ser tú Frank. Y en ese brote dice barbaridades que duelen. Yo también tengo madre y abuelos que son mayores y que están sufriendo bastante y sobre todo Sofía. Para mí no es fácil venir aquí, yo venía como cualquier día a pasarlo bien, anoche fue una noche dura sobre todo para Sofía», proseguía diciendo Kiko Jiménez derrumbándose.

Después Verónica Dulanto y Frank Blanco le agradecían a Kiko que estuviera en ‘Fiesta’ para dar explicaciones y no se quedara escondido en casa. «Es muy duro, para Sofía es durísimo porque es su madre, que hable en esos términos de su hija y de la persona a la que ama que soy yo, es muy injusto y desagradable ver que una madre públicamente hable así de ella y de mí porque yo solo le hago el bien a Sofía», reconocía cuando le preguntaban cómo se quedaron cuando vieron los storys de Maite Galdeano.

La advertencia de Kiko Jiménez a Maite Galdeano: «Tiene que ponerse en manos de profesionales»

Cuando le preguntaban por si es verdad que Sofía echó a Maite de casa, Kiko era contundente. «No quiero entrar en algo que es un tema entre madre e hija. Yo ni pincho ni corto. Yo ni siquiera estaba presente. Fue el día 4 que yo estaba trabajando aquí. Yo recibí una llamada de Sofía con un ataque de ansiedad. Esto no es un episodio concreto, esto viene pasando durante mucho tiempo. Todos hemos sido partícipes estos años de cómo era la relación entre madre e hija y entre suegra y cualquier yerno, no solo yo cualquier persona que se acercaba a Sofía», aclaraba Kiko.

Lejos de quedarse ahí, Kiko Jiménez ha sido rotundo al dejar claro que esto puede acabar fatal. «Es muy delicado, no es un tema para tratarlo así como si fuese un culebrón cualquiera. «Debería ponerse en manos de profesionales porque es un tema extremadamente delicado y luego cuando pase algo grave nos llevaremos las manos a la cabeza«, sentenciaba.

Por otra parte, Verónica Dulanto no dudaba en preguntarle a Kiko si ha valorado denunciar a Maite Galdeano porque las acusaciones que ha vertido sobre él son fuertes y pueden ser constitutivas de delito. «Estamos estudiando todo lo que está diciendo en público y lo que dice en privado que es aún más grave. Y tomaremos las medidas que haya que tomar tanto yo como su hija y otras personas que se pueden ver salpicadas», respondía Kiko Jiménez. «Todo lo que dice es totalmente falso, no se le puede dar credibilidad a una persona que no está bien», recalcaba.