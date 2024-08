Maite Galdeano rompe con Sofía Suescun tras lo que le ha hecho «inducida» por Kiko Jiménez

Maite Galdeano ha denunciado a través de sus redes sociales que Sofia Suescun le ha expulsado de casa inducida por Kiko Jiménez, sobre el que hace un retrato muy duro, llegando a equiparar la situación de pareja de su hija y el jiennense con la de Rocío Carrasco y Antonio David.

«Mi hija me ha echado de casa inducida por el ser que tiene al lado, un manipulador, un terrorista y un chantajista emocional. Ayer fui a casa abocada por amor a mi hija y para recoger mis cosas y habían cambiado todos los bombines de la casa. Salté la valla, me hice una raja y llamé a la Guardia Civil», ha empezado relatando. Y es que la expulsión se habría producido hace ya unos días.

Sobre Kiko Jiménez hace un retrato realmente demoledor y muy grave: «Es frío, calculador, nada empático con nadie, a Sofía le quita del círculo a toda persona que le pueda dar cariño, en este caso a su madre, y lo ha conseguido. Ha venido repitiendo patrones de hacer llorar a mi hija durante estos cinco años para que corriera detrás de su culo. Mi hija está destruida y anulada, pero no se deja ayudar por mi», lamenta.

A continuación, Maite Galdeano advierte con emprender acciones legales contra Sofía Suescun y Kiko y con largarlo todo en televisión cuando tenga la oportunidad y lo considere oportuno: «Lo contaré todo cuando me dé la gana porque son tantas cosas… Ya no os tengo miedo». Al parecer, la de Pamplona había callado hasta ahora por supuestas amenazas de Kiko.

«El karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones. Contaré todo delante España, sinvergüenzas. Ya no os quiero ni ver; ni a ti Sofía, que no pensaba que me ibas a hacer este daño despachándome de tu casa (…) Qué peligro, Sofía, pero ya me darás la razón cuando te haya jodido bien. Recuerda que Rocío Carrasco contó una historia muy dura y esa misma historia la tienes tú encima cariño», ha llegado a decir Maite, comparando la situación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez con la de Rocío y Antonio David. Una acusación gravísima.