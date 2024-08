Maite Galdeano revienta así contra Kiko Jiménez y le equipara con Antonio David: «Terrorista emocional»

Maite Galdeano ha estallado. La madre de Sofía Suescun ha compartido esta pasada madrugada una serie de stories en Instagram donde entraba en cólera contra su hija y, especialmente, contra el novio de esta, Kiko Jiménez, al que acusaba de cosas muy graves, como de anular a Sofía y ser un «terrorista emocional».

El origen de este conflicto es que, según cuenta la propia Maite, la pareja le habría echado de casa. Más enfadada que nunca, la exconcursante de ‘GH’ ha brotado contra su yerno, del que dice lo siguiente: «Este ser no se quiere ni a él mismo, y la cosa es que no quiere ni a mi hija y solo quiere el entorno de Sofía, como no… Ronalda y la mierda. Está perjudicando muchísimo su salud mental, mi hija está anulada totalmente y sola, que eso es lo que hace un ser, sin ningún lazo emocional y fuera de su madre».

Además, Maite Galdeano amenazaba con tirar de la manta: «Esto es muy serio, seguiré contándolo, porque ya tengo la fuerza suficiente, pero a día de hoy así están las cosas». Además, definía a Kiko Jiménez como «un tío frío, calculador, nada de empático, ya sabéis el nombre que es eso… le quita del círculo a cualquier persona que le pueda dar cariño, en este caso su madre, y ya lo ha conseguido».

Maite Galdeano compara a Sofía con Rocío Carrasco y a Kiko con Antonio David

«Lo único que quiere es su beneficio, eso tiene un nombre, eso es él. Ha venido repitiendo patrones de hacer llorar a mi hija durante cinco años para que corra detrás de su culo y se posicione con él, ¡qué pena! Porque esto con un psicólogo a mi hija… está destruida, anulada y no se deja ayudar por mí. Lo contaré todo cuando a mí me apetezca que son muchas cosas las que tengo que contar», proseguía la navarra.

Maite Galdeano llega a tildar a Kiko Jiménez de un «manipulador, un terrorista emocional, envidioso compulsivo y un chantajista emocional. En definitiva, un ser». Pero los ataques no solo fueron contra su yerno, sino también contra su hija: «El karma que os va venir a los dos va a ser multiplicado por millones. Contaré todo delante de España, sinvergüenzas. Ya no os quiero ni ver, ni a ti Sofía, que no pensaba que me ibas a hacer este daño despachándome de tu casa».

Incluso llegaba a comparar a Kiko con Antonio David Flores y a su hija, con Rocío Carrasco: «Qué peligro, Sofía, pero ya me darás la razón cuando te haya jodido bien. Recuerda que Rocío Carrasco contó una historia muy dura y esa misma historia tienes tú encima cariño».

