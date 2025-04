Sofía Suescun dedica un tremendo repaso a Montoya y verbaliza quién se postula ganador de 'Supervivientes'

No hay dudas de que 'Supervivientes 2025' está arrasando en audiencias. Y parte de la culpa la tiene el trío protagonista de esta edición, que ya lo fue también de la pasada de 'La isla de las tentaciones': Montoya, Anita y Manuel. Sobre ellos se ha pronunciado Sofía Suescun este viernes 18 de abril, en la sección que conduce en 'Socialité'.

Cada fin de semana, y festivos, Sofía Suescun informa de la última hora de los concursantes en Honduras. Y no se muerde la lengua a la hora de dar su sincera opinión al respecto. En más de una ocasión, la ganadora de 'Supervivientes 2018' ha dejado claro que su favorita es Anita Williams. Pero ahora, ha ido más allá y ha atizado duramente a algunos de los participantes.

El primero en recibir los dardos de la hija de Maite Galdeano ha sido Pelayo Díaz, del que ha dicho: "Es verdad que al principio iba muy de cercano, de natural. La realidad es que, Pelayo, eres pura soberbia. Además, a mí me da la sensación de que lo tiene todo pensado y calculado". Acto seguido, se emitían las imágenes del último enfrentamiento entre el diseñador y Carmen Alcayde.

"Como decía Jorge Javier Vázquez, al final estás en un concurso por mucho que quieras dar una imagen y la cámara te radiografía, va a salir tu verdadera cara. Has superado la barrera de estar en 'Supervivientes' y adaptarte, pero me da la sensación de que estás retenido porque eres consciente de que tienes una cara B que no te hace bien y que está ahí guardadita. El otro día me fijé en que despreciaste a Montoya diciendo que lo conoces de por un meme en la playa. Pelayo, por favor, piensa cuando hablas. Nadie se ha puesto a comentar por qué te conocemos a ti, no queremos hacer daño", ha concluido Sofía Suescun sobre el influencer.

Sofía Suescun cree que Montoya es un lastre para Anita: "La perjudica"

También ha dado su opinión sobre el trío protagonista de esta edición, el compuesto por Montoya, Anita y Manuel. "A mí me gusta mucho verlos juntos, como espectadora es un regalo", ha empezado reconociendo. Sin embargo, tiene un claro favorito: "Me gustó mucho Manuel, si ayer fuese la final de 'Supervivientes', la habría ganado". "Dio un repaso de humanidad a Montoya y a Anita que me encantó", añade la influencer.

Pero Sofía Suescun ha ido más allá e incluso ha definido a Montoya como un lastre para Anita: "A día de hoy, la perjudica y mucho. Anita está pagando todos los errores de Montoya". Sobre la relación del sevillano con Manuel, la novia de Kiko Jiménez le recomienda pasar página: "Montoya, por favor, pasa página. No nos gusta que estés todo el tiempo regocijándote en este tema, que no te beneficia".

Álvaro Muñoz Escassi tampoco se ha librado de los dardos de Sofía. Según ella, el jinete es uno de los "muebles" de la edición: "Casi no se le ve. ¿Vosotros le veis? ¿Qué le pasa? ¡Qué decepción! Es una palmera, no está siendo él. Le pasa como a Pelayo, tienen esa manía de contenerse. Parece que va con un antifaz por la isla para no sentir nada".

De las pocas que ha recibido elogios por parte de Sofía Suescun ha sido Carmen Alcayde, quien antes ocupara su puesto como comentarista de realities en 'Socialité'. "Me ha gustado porque tiene unos cuantos enfrentamientos dando caña, no paran de macharla y ella está ahí con su personalidad contra todos, eso me gusta. No falta al respeto y no pierde los papeles", ha sentenciado la colaboradora.