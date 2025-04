Giro de 180 grados de Anita en 'Supervivientes': su verdadero objetivo y su vinculación con Sofía Suescun

Son ya muchas semanas en Honduras y los concursantes de 'Supervivientes 2025' comienzan a flaquear. Eso es lo le pasó hace unos días a Anita Williams, una de las nominadas de esta semana, quien en un momento de bajón, suplicó a la audiencia que la votara para convertirse en la próxima expulsada del concurso.

Sin embargo, apenas unos días después, la joven se encuentra mucho mejor, y ha rectificado su petición: desea quedarse y seguir luchando por convertirse en ganadora. "Me quiero quedar, por favor, España", confesaba a la audiencia durante una conversación con Borja y Álvaro Muñoz Escassi, quienes tienen claro que se salvará en la gala del próximo jueves.

Anita Williams está nominada junto a Montoya, Carmen Alcayde y Koldo. La catalana es consciente de que son tres pesos pesados, por lo que, pese a que sus compañeros tienen "muy claro" que se va a quedar, ella no las tiene todas consigo. "Lo tenéis muy claro, pero a lo mejor la he liado esta semana y cambia todo ahora…", ha comenzado diciendo.

Para quitarle esa preocupación estaban Borja y Escassi. Tal y como hemos podido ver en el 'Última Hora' de 'Supervivientes 2025' de este lunes 21 de abril, ambos han animado a su compañera: "Qué va, la liabas más antes". "Bien, vamos progresando, como en el cole, adecuadamente", respondía ella antes las palabras de aliento de sus compañeros.

Anita Williams confiesa cuál es su objetivo en 'Supervivientes 2025'

"Yo me quiero quedar, por favor, España. Le dije a Borja que me quería ir, pero no quiero, me pilló de bajón. Me quiero quedar aquí hasta junio", insistía Anita Williams. Era entonces cuando, para sorpresa de todos, desvelaba cuál era su verdadero objetivo en el concurso: destronar ni más ni menos que a Sofía Suescun y convertirse en la reina de los realities. "Quiero ser la tía que más pruebas de líder haya ganado en la historia de 'Supervivientes'", aseguraba.

"¿Quién ha sido?", les preguntaba a sus compañeros. A lo que Boria contestó: "Yo diría que Sofía Suescun". Él le recordó que lo iba a tener difícil, pero ella no se da por vencida: "De momento llevo cuatro". Cabe recordar que Sofía Suescun se convirtió en la merecida ganadora de 'Supervivientes 2018' tras mostrar su gran destreza en las pruebas, consiguiendo numerosos collares de líder. Cómo olvidar aquella mítica noria infernal en la que se enfrentó a Logan, y que acabó ganando. Sin embargo, Anita Williams está dispuesta a superarla. ¿Lo conseguirá?