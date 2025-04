Marta López sorprende en 'Tardear' con su teoría sobre por qué Montoya pide abandonar 'Supervivientes'

Este domingo pudimos ver en 'Supervivientes 2025' una monumental bronca entre Manuel González y Montoya que terminó provocando que el segundo amagara con querer abandonar el reality. Un enfrentamiento que ha sido analizado este lunes en 'Tardear' con Marta López clamando alto y claro contra Montoya.

"Tienes mi polla todo el día en la boca. ¿Tú no le haces daño a la familia diciendo todo el rato abro una piernita, abro otra piernita y meto la gambita? Además te recuerdo que la que abrió las piernas no fui yo. Son gente que vienen con un show y un papelón montado", sentenciaba Manuel ante Montoya.

A la vuelta del vídeo, Verónica Dulanto no dudaba en tachar de "machurilada" lo visto entre ambos concursantes. "A mí lo que me queda claro con todo esto es que Manuel la tiene pequeña y que tiene complejo", aseveraba Belén Rodríguez. "Pero eso se ha dicho siempre", apostillaba Marta López.

"Yo estuve con Manuel dos meses en 'GH DÚO' y reconoció que la tenía pequeña. No pasa nada. ¿Pero nadie va a reconocer lo que le ha hecho Montoya, ridiculizarle públicamente con la canción de la gambita?", cuestionaba la colaboradora de 'Tardear'.

"El otro día en directo también. Ya está bien, si tu tienes un defecto o algo que no te gusta no es cuestión de que se cachondee todo el país de la gambita. Que es de lo que vive, es su herramienta de trabajo y eso no se hace", terminaba soltando Marta López provocando las risas de sus compañeros por lo que había llegado a decir.

Por su parte, Manuel Díaz el Cordobés tachaba lo visto con Manuel y Montoya de "prehistórico". "Esa conversación no se debe tener. A las mujeres se les conquista de otra manera, no con esas cosas", añadía el ex torero y colaborador del programa de Telecinco.

La teoría de Marta López sobre el posible abandono de Montoya

Otra que se sumaba a Marta López y criticaba la actitud de Montoya era Leticia Requejo. "Con esto confirmamos que Montoya no ha superado a Manuel y que si volvemos a la isla que es Montoya el que lo saca cada dos por tres la novia de Montoya era Anita no Manuel, que parece que se le olvida. ¡Basta ya! Que lo supere ya", añadía la periodista.

Y es que para Leticia Requejo, Montoya está viviendo del papel de víctima de 'La isla de las tentaciones' tras cuatro meses. "Qué lo supere ya!", incidía. Y finalmente, Marta López lanzaba una última teoría sobre el motivo por el que Montoya amenazaba con abandonar el reality. "A Montoya lo que le reventó ayer es que Manuel intentara luchar con él en la prueba porque es el reflejo de la vida misma", soltaba Belén Rodríguez.

"Yo tengo otra teoría y es que ahora que ha venido Manuel y está convencido de que es mejor superviviente que él y que le puede quitar muchas más cosas...", destacaba Marta López. "¿Mejor superviviente que él? ¿Pero cuantas pruebas ha ganado?", le contradecía Belén Rodríguez. "Pero si Manuel ha estado un mes apartado él solo en Playa Misterio. Total que yo creo que él ha dicho es que antes de que me humille quitándome otra vez lo que más quiero me voy", sentenciaba Marta López.