El tenso forcejeo de Manuel y Montoya en 'Supervivientes' se va de madre y acaba activando las alarmas

Manuel González y Montoya nunca antes habían estado tan cerca en 'Supervivientes 2025'. Los dos concursantes se han visto las caras en un decisivo duelo; fruto de una de las pruebas planteadas por la organización en la conocida como 'Liga de los dioses'. Un episodio que ha dado mucho de lo que hablar y que incluso ha requerido de la intervención del equipo médico.

Es necesario remarcar que en dicha prueba, un concursante debía placar a su adversario para conseguir arrebatarle la boya que éste debía portar. Previamente, éste último debía nadar y hacerse con una boya. Una extenuante prueba que se erige como una de las más exigentes de la edición y que ha dado lugar a numerosos encontronazos en la arena. De hecho, Joshua Velázquez ha tenido que ser atendido tras un durísimo duelo con Álvaro Escassi.

Además de éste, uno de los más polémicos ha sido el de Manuel González y Montoya. Mientras que este último ha sido el encargado de nadar y hacerse con la boya, el gaditano le esperaba en la orilla para placarle e intentar robársela. En ese instante, los dos se han visto envueltos en un arduo choque que ha acabado con ambos rebozándose en la arena de la playa.

"Chicos no os hagáis daño, por favor", ha rogado Laura Madrueño, consciente de la intensidad registrada en dicho momento. También Sandra Barneda desde plató ha pedido precaución. Finalmente, Montoya ha logrado aferrarse a la boya y empujar a Manuel hacia el agua. La que fuese pareja de Anita Williams ha aprovechado ese instante para correr y así alzarse como ganador de la ronda.

Montoya venciendo a Manuel en la prueba.

Adoro 👏#ConexionHonduras7 pic.twitter.com/I3u3M3Zqhh — PedriN 📺 (@Pedri_TV) April 20, 2025

Manuel hace encender las alarmas por su estado de salud

Mientras que Montoya ha celebrado su victoria, Manuel González ha hecho saltar todas las alarmas por su estado de salud. El joven, que continuaba en el agua, se ha llevado la mano al cuello con un claro rostro de angustia y preocupación.

Al ver la situación, Laura Madrueño ha cortado toda celebración y le ha pedido que saliese del agua: "Manuel, ¿estás bien? Manuel, ven. Parece que le ha dado... Manuel, sal del agua por favor. Ven, dice que se ha dado con la boya en el cuello y ahora le va a atender el equipo médico. Lo mejor es que salgas del agua". De igual manera, Laura Madrueño ha pedido al equipo médico que interviniese en la zona habilitada para los juegos.

Por su parte, el joven apenas atisbaba a explicar: "Me he dado con la boya". Poco después, frente a la preocupación suscitada tanto en los cayos como en plató, Laura Madrueño ha atajado el problema al explicar el origen de la dolencia del joven: "Forcejeando se ha clavado la boya en el cuello pero está bien. Ha tragado agua, pero está bien y se encuentra con sus compañeros". Así pues, el principal aludido ha asegurado estar bien y le ha restado importancia al asunto: "He tragado agua, ya está".