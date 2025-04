Montoya paraliza el directo de 'Supervivientes 2025' y amenaza con abandonar por esta razón

Desde que llegase a los Cayos Cochinos, Montoya ha sido uno de los concursantes más seguidos y apoyados de 'Supervivientes 2025'. Tras 45 días de concurso, parece que ese foco le empieza a pasar factura y es que durante la entrega dominical el concursante se ha mostrado visiblemente afectado. Una situación que podría derivar en su posible abandono.

Todo ha comenzado cuando Laura Madrueño ha abierto el conocido como 'Oráculo de Poseidón'. La presentadora ha reseñado el estado de Montoya, quien no ha dudado en romperse al pronunciar: "Creo que ya no es la comida o haber perdido, no es eso. Creo que no sé si he tocado fondo. Más allá de eso, no sé. No puedo más. A nivel emocional creo que estaba fuerte, pero he revivido muchas cosas. Creo que la gente en España entenderá que esto está siendo muy duro y no sé, se me ha venido así".

Muy dubitativo, Montoya ha proseguido compartiendo su situación en los Cayos Cochinos: "A nivel mental, esto es importante. No sé, no puedo. Veo a gente que habla por detrás, por delante... Yo no puedo, me estoy desfondando y no sé. España y flamencos, sé el apoyo que me dan. Sandra, sé que me miras y me entiendes porque soy persona". Precisamente al apelar a la presentadora, ésta le ha animado diciendo: "No puedes venirte abajo. Sé que es complicadísimo".

"No lo sabes Sandra y mírame como persona y dime si esto como persona lo aguanta alguien. Que no, que no acaba nunca", le ha respondido. En la misma línea, Montoya ha añadido: "El detonante ha sido todo en general. Deseo que Damián coma, no es la comida. Es la situación. No pensaba que me iba a encontrar así y él (Manuel) no tiene nada de culpa. Es al situación y creo que es todo muy reciente y a lo mejor con mi familia es cuando estoy bien. A mí lo que me importaba es curarme y verla a ella, que es la peor persona, a verla bien. La situación de la playa... muchas cosas y no vivo e esto, no sé, no puedo más. No puede ser y soy persona".

Anita Williams interviene y arroja luz al estado de Montoya en 'Supervivientes'

Anita Williams, también presente en el oráculo, ha sido la encargada de dar las claves del estado de Montoya. "Nunca lo había visto así de claro y de cabezón. Él si que lo había pasado a otro plano, vino diciendo que se quería ir y ha cogido mucha fuerza mental. Creo que cuando pones una Bombay explota, te vuelve a desestabilizar entero y creo que es lo que le ha pasado. Ayer o antes de ayer tuvieron una disputa y esta persona le dijo cosas muy feas y fuertes y por muy fuerte que seas te puede desestabilizar. Yo le puedo dar todos los consejos, le puedo intentar ayudar o consolar", ha compartido y es que, a tenor de lo comentado, parece que el fuerte encontronazo entre Manuel González y Montoya podría haber dinamitado el bienestar del joven.