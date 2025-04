La falsa vida que Borja González y Ana Solma hacían creer y que en 'Supervivientes' se desmonta

Conforme avanzan las semanas, los concursantes de 'Supervivientes' se muestran más desinhibidos frente a las cámaras. Esto provoca que sean muchos los que se abren en canal como Borja González y, por ende, que salgan a la luz aspectos hasta ahora desconocidos de su relación. En concreto, el concursante ha dado a conocer el crítico momento que atraviesa su relación y que ha puesto contra las cuerdas a su pareja, Ana, quien asistía atónita en pleno directo.

"He leído un titular como que me ha estado criticando un poco Borja. A ver, no me sorprende porque pone algo como que estamos pasando por un mal momento. No separación, sino problemas de convivencia, mucho estrés acumulado y posiblemente sea eso", ha adelantado la pareja del superviviente en plató. Así pues, tras ver un adelanto de las declaraciones de su pareja, Ana ha comentado: "No es plato de buen gusto ver que tu pareja está hablando mal de ti".

Poco después, los espectadores han podido ver las declaraciones íntegras del joven: "Echar de menos también es bueno. Nos va a venir súper bien (habernos separado). Nosotros estábamos ahí ahí. La relación se había sentido un poco por el trabajo, el bebé. Estuvimos mal, lo hablamos, me dijo lo que quería que cambiara y yo lo mismo que ella también tenía que cambiar. A no ser que tengas ya todo estable, tiempo... un hijo separa más que une porque al final no duermes, eso hace que discutas, el tiempo, tus hobbies a un lado".

Acto seguido, el concursante ha expuesto su parte de culpa en la situación que atraviesa: "El problema de la comunicación es más mía porque ella sí que me lo dice y yo por no discutir me las callo hasta que un día discutimos y eso está fatal". También ha sacado el defecto de su pareja: "El cómo decir las cosas. Ella se comunica, pero se comunica mal. El decir las cosas mal hace que no las quiera hacer". Finalmente, Borja González ha hecho autocrítica al asegurar: "Me he dado cuenta de cosas que tengo que cambiar yo".

Las lágrimas de Borja González en La Palapa

Ya en La Palapa, el superviviente se ha mostrado muy emocionado. "A mí 'Supervivientes' ya con lo que he vivido me ha venido súper bien. Me he dado cuenta de cosas que tengo que mejorar en yo mismo en mi relación, también cosas que tiene que mejorar mi pareja Ana. Me ha venido bien el pensar y estar aquí con tanto tiempo". Al ser preguntado por los aspectos que fallan en su relación, éste ha señalado: "La comunicación y el no cuidar la relación. No la cuidamos lo suficiente. Somos padres, trabajamos y luego lo último es que somos pareja".

"Es duro que digas que habéis dejado de ser pareja", ha remarcado el presentador ante lo que él ha asegurado echar en falta "salir los dos tranquilos, reírnos, salir a tomar una copa... Todo, mil planes y el cine. Todo eso se ha acabado". Sobre lo cambios que ha de llevar a cabo, Borja González se ha roto en pleno directo y se ha mostrado incapaz de continuar. "Tiempo de calidad, dejar el móvil a un lado... Tiene razón de que pierdo mucho con el móvil y gestionarme mejor. Ayudar más a repartir las cosas en casa porque ella puede con todo, pero tengo que hacer más", ha reconocido.