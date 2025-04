El servicio médico de 'Supervivientes' asiste a Joshua Velázquez, que tiene que ser apartado

Joshua Velázquez y Álvaro Escassi han vivido uno de los duelos más frenéticos de lo que llevamos de 'Supervivientes 2025'. Tal ha sido el agotamiento registrado por el concursante que éste ha causado baja en los juegos de la conocida como 'Liga de Poseidón'. Tal y como ha asegurado Lara Madrueño, el superviviente ha tenido que ausentarse debido a una indisposición; un ligero mareo registrado tras uno de los juegos.

Todo ha comenzado con el primer juego de la noche propuesto por Laura Madrueño. Mientras que una parte del grupo debía nadar y coger una boya para depositarla en un cubo de la playa, otro concursante (Joshua Velázquez) debía placar a su oponente y robarle la boya. En su papel como ladrón de la boya, Joshua Velázquez se ha entregado hasta el extremo en un duelo contra Escassi. "Chicos, no os hagáis daño. Deportividad en este juego", les ha pedido la presentadora al ver cómo, tanto uno como otro, se arrastraban por la arena.

"Están cansados los dos, pero ¡cómo siguen! ¡Qué barbaridad! Joshua, ¡cómo no se da por vencido!", ha exclamado Sandra Barneda desde plató. "Está pegado como una lapa a esa boya. Están totalmente agotados los dos", ha contextualizado Laura Madrueño, quien a pie de playa, les ha pedido precaución: "Cuidado, no os hagáis daño. Juego limpio por favor". "Ahí están, ¡qué barbaridad! Se nota que quieren comer", ha añadido Sandra Barneda.

La ausencia de Joshua Velázquez en pleno directo

Al terminar el juego, que ha concluido con Escassi como vencedor, Joshua ha preferido no hacer declaraciones al salir de plano visiblemente abatido. Poco después, la presentadora ha sido la encargada de aclarar la situación de Joshua en el concurso puesto que no ha hecho acto de presencia en el segundo juego planteado para la noche dominical. "Joshua ha decidido no jugar porque estaba un poco mareado en el juego anterior. Luego os contaremos cómo está. Está con el equipo médico, pero de momento todo bien", ha aclarado la presentadora.