Sandra Barneda habla sobre su futuro en 'Supervivientes' y una retirada y salta la sorpresa

Tras el arrollador éxito de 'La isla de las tentaciones 8', Sandra Barneda continúa más que presente en la programación de Telecinco con 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Además, la periodista se sumó recientemente a la aventura de 'Planeta Calleja' en Cuatro, donde se sinceró con el montañero sobre el único escenario posible en el que se atrevería a vivir la experiencia en los Cayos Cochinos.

Pasan las ediciones del reality de Telecinco, y la presentadora insiste en que prefiere vivir las galas desde plató, en lugar de viajar hasta la isla junto a los concursantes como hace Laura Madrueño en cada gala. Pero esta vez ha despejado la duda de si, en un futuro, se atrevería a convertirse en concursante oficial, viviendo la aventura desde dentro.

Sandra Barneda desvela qué tendría que ocurrir para su fichaje en 'Supervivientes': "Si algún momento me retirase..."

"Para mí es uno de los realities por excelencia. Yo si tuviera que ir a un 'reality', si me preguntas, iría a 'Supervivientes'...", comenzó confesando Sandra Barneda sobre el popular programa de Telecinco, confesando su pasión por el formato que presenta. "Sí, porque me parece… el hecho de que no comas, que estés en lugares inhóspitos, durmiendo con las tormentas que hay, teniendo que pescar, yo no he pescado en mi vida", explicó a Jesús Calleja.

Y el conductor de 'Planeta Calleja' no tardó en preguntarle sobre la posibilidad de hacer un intercambio de las instalaciones de Mediaset por las playas de Honduras. "¿Se puede dar la vuelta a la cosa que tú pases a estar en el otro lado?", preguntó el montañero. "Si en algún momento me retirara de la televisión, sería el 'reality' que me gustaría ir", terminó desvelando la comunicadora.

Sin embargo, en alguna que otra ocasión Sandra Barneda ha expresado un "no rotundo" a viajar hasta Honduras, incluso para ocupar el puesto de Laura Madrueño en la Palapa. "No, no me veo. Ya me voy a una isla, entonces ya tengo suficiente", resolvió tajante a principios de año en un encuentro con los medios, haciendo referencia a los meses de grabación en República Dominicana con 'La isla de las tentaciones'. "Cada uno tiene que encontrar su momento, y creo que cuatro o cinco meses fuera de mi casa sería complicado", terminó aclarando.