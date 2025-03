Sandra Barneda parte en dos con su desgarradora tragedia ante Jesús Calleja en 'Universo Calleja'

Este miércoles, 26 de marzo, Jesús Calleja estrenó su 'Universo Calleja' en Telecinco con unos invitados de excepción. Carlos Latre, Ágatha Ruiz de la Prada, Antonio Orozco y Sandra Barneda acompañaron al leonés en su viaje a Nepal. Un viaje que tuvo lugar cuando muchos de ellos estaban pasando por momentos muy complicados.

Especialmente mal se encontraba la presentadora de 'La isla de las tentaciones', quien no pudo evitar romperse ante Jesús Calleja al hablar de la desgarradora tragedia familiar que estaba viviendo. Y eso que, antes de iniciar la aventura, estaba atravesando un excelente momento personal. "Cuando me llamaste estaba espléndida, pero, 20 días más tarde, sucedió una tragedia en mi familia. Mi sobrino Neo muere con 20 años", confesó la periodista catalana.

Por tal motivo, Sandra Barneda reconoció que dudó si ir o no a 'Universo Calleja', ya que no había pasado ni una semana de esta dolorosa pérdida. "Cualquier pérdida es una hostia bestial, pero que sea de una persona de 20 años, con toda la vida por delante, es muy complicado. Creo que es la hostia más grande de mi vida", aseguró la presentadora con los ojos cubiertos de lágrimas.

Sandra Barneda, rota al recordar la muerte de su sobrino

"Ahora tengo que recomponerme un poco. Antes estaba superfeliz, rodeada de mi familia, todo bien, tocando la cima, y menos de veinte días más tarde, sucede la tragedia", contaba la escritora. "Sé que no puedo comparar mi caso con el de una madre que pierde a su hijo, como es mi hermana mayor. Voy a vivir con una herida, pero no quiero vivir desde la herida. Lo más fuerte es que la vida sigue, y asimilar eso, asimilar la pérdida de una persona que tenía toda su vida por delante…", confesó Sandra Barneda a Jesús Calleja, también muy compungido al ver a su invitada tan rota: "Es tan doloroso verte así", le reconoció el aventurero.

No obstante, intentó animarla diciéndole que este viaje le podía ayudar a afrontar este dolor. Ya que, como él mismo recordó, llevó a sus padres a Nepal cuando su hermano murió debido a un cáncer fulminante. "Fue radical e injusto. No terminas de comprenderlo. Para mi familia y para mí fue muy sanador vivir el dolor aquí. Yo no quería estar allí viviendo cuando alguien se va. Creo que lo hacemos mal, lo hacemos muy doloroso", afirmó el comunicador, empatizando con el dolor de la periodista.

La presentadora se deshace en halagos hacia su chica, Pascalle Paerel

En estos momentos tan dolorosos, el apoyo de su chica, la bailarina Pascalle Paerel, ha sido fundamental. Llevan juntas desde finales de 2022 y, fue la propia Sandra Barneda la que hizo pública su relación hace aproximadamente un año. Paerel es una bailarina de la Ópera Nacional de los Países Bajos, licenciada en derecho, madre de una niña y directora de su propia agencia de modelos.

Sobre ella también ha hablado con Jesús Calleja. "Ahora fluyo mucho más. Ella me aporta mucha calma, hay mucha comunicación, mucho amor…", confesaba. Tanto es así, que no descarta que haya boda. "Si hay boda, ¿vendrás?", le preguntó, con una gran sonrisa, al conductor del programa de Telecinco.