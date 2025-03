Sandra Barneda revela el severo castigo de Paolo Vasile en Mediaset por decir 'no' a un proyecto

Sandra Barneda está en uno de sus mejores momentos profesionales. Ha arrasado con la octava edición de 'La isla de las tentaciones' y ha arrancado con fuerza como presentadora del debate de 'Supervivientes 2025'. Sobre todo ello se ha sincerado con Laura Escanes en el último capítulo de su podcast 'Entre el cielo y las nubes'.

La sorpresa fue mayúscula cuando reveló que a ella le ofrecieron presentar la primera edición de 'La isla de las tentaciones', pero declinó la oferta. "A mí me ofrecen presentar 'La isla de las tentaciones' antes que a Mónica Naranjo y dije no porque en ese momento estaba presentando 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes'. En números matemáticos me cambias treinta prime time por ocho. ¿Eso es un regalo? No me salen las cuentas", cuenta Sandra Barneda.

El castigo de Paolo Vasile a Sandra Barneda

Este rechazo fue duramente castigado, tal y como recuerda ella misma: "De ahí, no me dejaron decir nada y Paolo Vasile me castigó. Me tuvo un año y medio prácticamente sin hacer nada. Me quitó 'VIP' y 'Supervivientes'. Me quedé sin nada". El 2018 fue el último año en el que presentó el debate de 'GH VIP' y 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Fue Jordi González el encargado de ponerse al frente de los debates de ambos programas. Tras la salida de Paolo Vasile y de Jordi González de Mediaset, Sandra Barneda ha vuelto a presentar el debate de 'Supervivientes' cada domingo.

La presentadora también se ha sincerado con Laura Escanes sobre su vida personal. Según ha reconocido, lo pasó bastante mal durante su relación con Nagore Robles por lo expuestas que estuvieron. Por tal motivo, meditó mucho si debía exponer o no su noviazgo con su actual pareja, Pascalle Paerel, ya que esta es anónima.

"No puedes separar que eres un personaje público y que para muchas cosas te mojas. Intento estar ahí cuando es algo injusto, para bien o para mal. Ser un personaje público ayuda a mucha gente. No pretendo gustar a todo el mundo y, en cuanto a mi vida privada, estaría siendo fake si no mostrara algo de mi felicidad. Muestro a mi nueva pareja", confesó ante la influencer.

Sin embargo, esa mediática relación con Nagore le sirvió para aprender que "tenía que fluir". "Hago vida muy normal. La llevo cenas, hemos estado en presentaciones y me está ocurriendo que la gente respeta mucho. ¿Por qué esconder algo bonito que te está pasando?", sentencia.