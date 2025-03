Jesús Calleja se planta por lo vivido en el programa de Nacho Abad: "Bochornoso, el respeto por delante"

Jesús Calleja, que ha visitado el plató de 'En boca de todos' con Nacho Abad para promocionar el estreno de 'Universo Calleja', su nuevo programa con el que asciende de Cuatro a Telecinco, ha vivido un momento tenso cuando se ha tenido que enfrentar al negacionismo del terraplanista Javi Poves sobre su viaje al espacio.

En una participación en 'El partidazo' de COPE, el entrenador de fútbol dijo que todo fue un montaje. "El papelón que se hizo Calleja el otro día, que se ha convertido en actor ahora. Cualquier persona que se dedica al sector audiovisual vio el tongazo a los dos segundos. Hubo edición por todos los lados, la nave se estampó contra el suelo y salen de ahí como si se estuvieran tomando un café, la nave no tiene nada de polvo, las imágenes se nota que están editadas... Es un cristo, pero entiendo que le ha salido económico a Calleja. Se tiene que empezar a ganar la pasta de actor", declaró el susodicho.

Esas palabras han sido rescatadas en 'En boca de todos' para que Jesús Calleja le respondiera en directo. El aventurero se ha plantado ante esas "barbaridades" y le ha dado una réplica incontestable al señalar su incultura y su falta de formación.

"Lo primero que tienes que hacer es saber que el respeto y la educación tienen que ir por delante porque entonces ya perdiste la credibilidad. Dos, haber estudiado, no tengo que explicarte yo ahora por qué la Tierra es esférica. Tres, si no has estudiado, infórmate. Y si te informas, lo primero que tienes que hacer es lo que hacemos mi equipo y yo en mi programa, con un equipo fantástico de guionistas, realizadores y gente que investiga y cuando tenemos todo clarísimo es cuando hacemos el programa", ha sentenciado en primer lugar el comunicador.

Jesús Calleja: "A ti te han expulsado seis veces de tu trabajo este año, es bastante bochornoso"

Jesús Calleja contesta al terraplanista Javi Poves

"Porque nosotros que estamos en un prime time, si nos equivocamos o decimos una mentira, no duras, al día siguiente ya no llegas. Y por eso yo llevo 20 años en la tele en el prime time. Y déjame decir que a ti te han expulsado seis veces de tu trabajo este año, que ya es bastante bochornoso, y además te han destituido para lo que queda de temporada cuando te dedicas a un trabajo en el que van muchos niños a ver lo que haces, que es fútbol. No creo que sea muy educativo lo que dices a los árbitros y que ellos escuchan", ha proseguido implacable Jesús Calleja.

"Conclusión: yo hago bien mi trabajo y jamás oirás una mentira a los que nos dedicamos a estos medios porque nos lo curramos de verdad", ha añadido. "La nave no se estrella como dices, la nave baja a 26 kilómetros por hora en unos paracaídas y, siete metros antes de aterrizar, unos retrocohetes a presión de nitrógeno te generan un colchón y es menos violento que un bache en un coche. Lo podrías haber investigado, que es lo que hacemos los que hacemos programas serios", ha rematado Jesús Calleja, lamentando los discursos pueriles y simplistas de los terraplanistas y que "nunca jamás aportan pruebas" para sostener sus "absurdos" argumentos.