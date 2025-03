Jesús Calleja, ante su gran ascenso de Cuatro a Telecinco con 'Universo Calleja': "La tele no ha hecho nunca algo así"

Jesús Calleja deja atrás su "planeta" para adentrarnos en el 'Universo Calleja', una nueva apuesta de Mediaset España en la que el aventurero redobla sus esfuerzos e invita ahora a un grupo de famosos a hacer una expedición en grupo por lugares a los que nadie ha podido acceder nunca y lugares increíbles cerrados solo para Calleja y su cuadrilla.

El aventurero leonés da así un paso más en su carrera televisiva con el estreno de su nuevo programa en Telecinco. Este formato, que se emitirá a partir de esta noche, 26 de marzo, a las 23:00 horas, representa una evolución de su anterior espacio, 'Planeta Calleja', y busca sorprender a la audiencia con experiencias más intensas y emotivas.

En 'Universo Calleja', un grupo de reconocidas personalidades acompañará a Jesús en aventuras únicas. Entre los participantes confirmados se encuentran la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el cantante Antonio Orozco, la presentadora Sandra Barneda, el humorista Carlos Latre, el cantante Omar Montes y el streamer TheGrefg. Juntos, se embarcarán en una travesía por Nepal a través de 3 episodios, donde compartirán retos y vivencias que les permitirán descubrirse a sí mismos y fortalecer sus lazos.

Por otro lado, Calleja se trasladará hasta Egipto con otra expedición diferente en la que participarán Santiago Segura, José Mota; la influencer Laura Escanes; la presentadora Mercedes Milá; las actrices Rossy de Palma, Eva Hache y Belén Rueda; y el cantante David Bisbal y su mujer, la modelo Rossana Zanetti. Allí, visitarán la tumba de Tutankamón o la pirámide de Keops, cerradas exclusivamente para ellos.

Este nuevo proyecto supone también un cambio de cadena para Calleja, quien tras años en Cuatro con 'Planeta Calleja', da el salto a Telecinco. La decisión de emitir 'Universo Calleja' en el canal principal de Mediaset busca atraer a una audiencia más amplia y consolidar la presencia del aventurero en la parrilla televisiva. ​Con 'Universo Calleja', Telecinco apuesta por un formato que combina aventura, emoción y la autenticidad de sus protagonistas. El programa promete llevar a los espectadores a lugares remotos y desafiantes, ofreciendo historias inspiradoras y momentos de superación personal que no dejarán indiferente a nadie.

De todo ello y más hemos hablado en exclusiva con Jesús Calleja, que da el salto a Telecinco y llega después de el gran éxito de su aventura en el espacio, que arrasó en audiencias en la sobremesa de la cadena principal de Mediaset España. ¿Qué opina de aquellos que dicen que su viaje al espacio fue una mentira? ¿Cómo ha sido la aventura de 'Universo Calleja'?

Jesús Calleja, ¿cómo estás?

JESÚS - Pues muy bien, hoy feliz presentando 'Universo Calleja'. Siempre que hay una presentación, feliz está uno.

Pasas al siguiente nivel de "Planeta". Ahora es el "Universo".

JESÚS - Madre mía, 'Universo Calleja'. Bueno, lo llamamos 'Universo Calleja' pero fíjate que a esto se le puso este nombre antes de que me fuera precisamente al espacio. Sí, porque en 'Planeta Calleja' sabes que llevamos a un invitado a un lugar exótico del mundo. Y ahora, en vez de llevar a uno, vamos a un sitio mucho más exótico, más difícil, de peor acceso, más complejo, mucho más excitante, pero lleva varios invitados. Omar Montes, Ágatha Ruiz de la Prada, Sandra Barneda, Eva Hache, Santiago Segura, José Mota, Rosana Zanetti, Belén Rueda, The Grefg… Imagínate conseguir esta cantidad de estrellas que viajen conmigo, muchos, a la vez, unos van y entran. Es un viaje espectacular a lugares… Nos vamos al Everest, por decirte algo, a sitios brutales. Yo creo que la tele nunca ha hecho una cosa así.

Habéis visitado el Valle de los Reyes, que es donde está la tumba de Tutankamón, y lo habéis cerrado solo para vosotros… ¿esto cómo se consigue?

JESÚS - Pues mira, tenemos un equipo de producción, yo tengo una productora que se llama Zanskar Producciones, que comparto con María Ruiz y somos pequeños, pero hacemos cosas muy especiales, muy perseverantes. Somos como una productora boutique. Lo que hacemos no tenemos competencia, porque conseguir cerrar la pirámide de Keops para nosotros... Cerrar, te hablo toda la tarde y la noche para nosotros. Cerrar el Valle de Reyes para nosotros, la tarde y la noche, estar en la tumba de Tutankamón para nosotros. Esto es 'Universo Calleja', hacer cosas que no se han visto nunca, que no existen, que no se pueden conseguir, que no puedes comprar. Y ahí llevamos a un montón de famosos muy conocidos, o irnos al Everest, o volar encima del Everest, o irnos a uno de los pueblos más antiguos que hay en el planeta. Vais a ver cosas extraordinarias con gente que os sorprenderá que esté allí.

Yo sé que hay una maldición en la tumba de Tutankamón.

JESÚS - La explicamos toda en el programa. Y la vivimos con dos tíos que son muy hipocondríacos. José Mota y Santiago Segura, con la momia de Tutankamón y la maldición, no querían entrar. Entonces, conseguimos convencerles para que entren y luego hablamos con uno de los mejores egiptólogos, que es español, además, Tito Vivas, y nos explicó la maldición, de todas las secuencias, de cómo ocurrieron, pero eso hay que verlo en el programa.

Se sabe ya que quien entra... ahí está la maldición, puede morir después.

JESÚS - Pero hay trucos para que no te pase.

Tú ya tienes la imagen del planeta Tierra en tu retina...

JESÚS - Eso es que ha sido increíble. Cada vez que lo pienso me parece fascinante el poder haber ido al espacio. ¿Sabes que somos la primera televisión del mundo que hace esto? Nadie ha ido a hacer televisión al espacio, la primera vez que se hace. Y además, no solamente se emite aquí en la cadena Cuatro, sino que se está viendo en 201 países en todas sus lenguas, lo cual genera una expectación increíble y, ojo, que queda lo mejor, que es el episodio 3 y un cuarto episodio donde vais a ver todas las imágenes desde el interior de la cápsula, desde el vuelo. Lo bonito bonito todavía no lo habéis visto. Estamos a punto, está cociéndose. Pronto lo veréis.

Has dicho que para desmontar a esos bulos que dicen que no viajasteis, hay que combatirlo con ciencia y con humor. ¿Tú cómo llevas esta ola reaccionaria a favor del cambio climático?

JESÚS - Hay una ola reaccionaria: "El cambio climático no existe". Dímelo a mí que viajo por el mundo y lo veo. "La tierra es plana". Para empezar, me lo tomo con mucho humor y yo utilizo eso para hablar de ciencia de verdad, porque mi pasión verdadera es la lectura. Y soy un gran lector nocturno. Yo cuando acaba el día, me embeleso en mis libros, que me fascinan. Y, sobre todo, la ciencia es lo que más me puede fascinar. Utilizo esto como una disculpa para hablar de ciencia de verdad. ¿Por qué? Porque muchos chavales consumen muchas redes sociales y si consumen la ciencia equivocada, te lías. Entonces, bueno, es una forma de rebatir. Aparte de que, evidentemente, yo tengo una sección que se llama "Yo estuve allí". Si tú dices que no se puede ir a la Antártida porque es un muro infranqueable, yo he estado un montón de veces y tengo las imágenes, pues entonces ya rebates. "No se puede ir al Polo Norte", pues yo he ido al Polo Norte. "No puedes ir al espacio porque hay una cúpula", pues yo he salido al espacio. Al final, el terraplanismo es tan cerrado que siempre se inventa una cosa: "Pues es un montaje", o sea, ya está, entonces, bueno, pues yo me lo tomo todo con humor.

¿Y cuál crees que es el objetivo, que antes lo planteabas?

JESÚS - Es que no hay objetivos.

¿Y por qué lo agitan en este sentido?

JESÚS - Bueno, ni idea. La élite, bueno, no sé qué, que si trabajas para la élite... Nadie dice quién es la élite o si es no sé qué. Bueno, a mí me han llegado a decir "Reptiliano", que vengo de extraterrestre camuflado o no sé cuántas cosas. A mí me parece todo muy divertido. Lo que sí te digo es que tengo alguna sorpresa para ellos. Sí, porque antes de volar al espacio me acordé un poco... Se me ocurrió una idea, pero eso ya lo veréis en el capítulo tres. Una idea que es tan irrefutable que algo se inventarán, pero cuando lo veamos, a ver adónde llega la imaginación, porque esto es tan irrefutable que no va a ser posible ya refutar.

Has viajado ahora en este 'Universo Calleja', con un montón de nombres. Viajas con Mercedes Milá. ¿Cómo ha sido esto?

JESÚS - Hombre, Mercedes Milá... ¿No ves que ya la presentan como mi hermana en las redes? Para mí, Mercedes es una hermana real en todos los aspectos. Le tengo un cariño enorme y Mercedes viene a mi casa, yo voy a la suya, somos como una familia. Mercedes es maravillosa porque te da ese contrapunto que a lo mejor nadie se atreve a preguntar, porque cuando todos estamos flipando en el buenismo, viene ella y ¡bum! , te hace reaccionar y mola mucho.

Claro, ha sido como una excursión de amigos.

JESÚS - Una expedición. Expedición en toda regla, compleja para la gente que estamos preparados para ello, donde se meten unas personas que no están preparadas y las preparamos para hacerlo.

Por eso, en esta expedición, haciendo la analogía como si fueras de excursión a la montaña con tus amigos, ¿quién ha sido el más travieso o la más travieso?

JESÚS - Yo creo que Omar Montes. Sí, es muy travieso, pero es muy divertido.

Has comentado, además, que estás agradecido total a Sandra Barneda por el momento en el que llegó, ¿cómo pasó esto?

JESÚS - Sandra vino con un problema muy grave y yo estoy agradecidísimo de que haya ido. Y lo más bonito de todo es que ha sido curativo para ella, lo cual el programa estaba fundado en eso, en que lo que pase tiene que ser una realidad, lo que ocurra ha de ser real. Las vivencias que ocurran son las que son. No tenemos un guion donde se perfila nada a nadie y dejamos que las cosas sucedan. Y esa es la magia de este programa.

Y además habéis conseguido el objetivo de que no tengan caché directamente, que quieran ir sin cobrar.

JESÚS - Para empezar, la playa de estrellas que teníamos, no hay presupuesto para pagar, primer punto, y segundo, la experiencia es tan única y el viaje que van a hacer tan imaginable que no lo puedes comprar en ningún sitio. Si te pierdes esta oportunidad que te ofrecemos, nunca te va a volver. Y ellos lo saben, porque han estado conmigo antes casi todos en 'Planeta Calleja' y si vuelven es porque saben lo bien que se lo pasaron. Y eso es una magia también hoy por hoy en la televisión.

Al final en esta expedición en la que hay tantas personalidades diferentes, ¿cómo ha sido para ti ser el anfitrión de todas ellas? ¿Te has preparado mucho?

JESÚS - A ver, a mí como me gusta la tele de verdad, no tengo que prepararme en exceso. Físicamente siempre estoy preparado y luego el programa, me gusta no ir con nada programado, no llevo un guion que diga: "Ahora voy a decir esto, ahora digo que…." No. La propia expedición nos pone en su sitio a todos. Entonces, lo que vaya a ocurrir va a ocurrir sobre la marcha. Y esa para mí es la televisión buena, la que es de verdad, la que no ficciona. Notas que todo lo que está sucediendo tiene una realidad abrumadora porque es una realidad. Entonces, a mí me encanta este tipo de televisión. La televisión es donde voy un poco sin nada preparado, a ver qué ocurre, es la que más me gusta, la de la improvisación.

Feliz, ¿no? Con el ascenso a Telecinco.

JESÚS - Yo estoy en la cadena feliz, yo estoy en Cuatro en la gloria bendita. Lo que pasa es que hemos decidido que venga para Telecinco. Y otra formato más, que vamos a hacer en breve y es muy bonito que la cadena te considere y también subas aquí a Telecinco y es una experiencia, una experiencia.

Oye, Jesús, después de pasar la atmósfera, ¿a la Luna te atreves?

JESÚS - No, hombre, a la Luna solo fuimos en el año 69, pero vamos, a mí me lo proponen mañana, que estamos en el proyecto Artemisa, ahora la humanidad embarcada, donde iremos a la Luna. Pero vamos en dos años, ¿eh? Quiero decir, que a mí me invitan y voy corriendo, quiero decir, necesitamos un comunicador que tenga experiencia. Yo, como he sido el primero y la tengo, venga, invitadme, que voy. Iría sin pensarlo.

¿Por qué crees que ha sido tan difícil volver después del 69?

JESÚS - Porque aquello era una situación geopolítica. En aquella época era la Guerra Fría, la crisis de los misiles, esa fortaleza entre rusos y americanos. Era una cuestión geopolítica donde se destinó un porcentaje elevadísimo del presupuesto nacional para ir a la Luna. Esto es impensable ahora mismo. Ese dinero no existiría en porcentaje. Tiene que aparecer la industria privada para que se pueda hacer. Han aparecido dos empresas aeroespaciales, como Spacex y Blue Origin, y gracias a ello iremos a la Luna porque interviene la empresa privada. Si no, en costes ahora mismo sería inviable.

No sé si tú de pequeñito caíste en analizar si el viaje a la Luna fue verdad o no, si analizabas la bandera que se movía...

JESÚS - Esto es muy sencillo: cultura, lectura, información, información real, dejarte enseñar y luego consumir lo adecuado para que entiendas cómo se llegó y por qué se llegó y las formas en las que se llegaron. Pero lo que no puedes decirme es esto es plano, porque lo digo yo.

Tú ya lo has visto.

JESÚS - Ya lo he visto. Y más que veréis.

Cuando has bajado del espacio te ha cambiado totalmente la mente.

JESÚS - Tienes un concepto muy agradable de la experiencia que te ayuda. A mí me ayuda a ver las cosas un poco de otra manera y me fascinó muchísimo porque no me imaginé que era tanta la belleza de nuestro planeta en mitad de esa negrura que es el universo. Y te haces preguntas, preguntas muy bonitas, preguntas que te ayudan de reflexión.