Jesús Calleja va un paso más allá con 'Universo Calleja', al que los famosos quieren ir "sin cobrar"

Después de haber logrado el hito de ser el primer español no astronauta en viajar al espacio, Jesús Calleja pasa de nivel en Mediaset España y tras haber sido el perfecto anfitrión de muchas celebrities en 'Planeta Calleja', ahora lo será pero multiplicándose por decenas en 'Universo Calleja'. Así lo ha explicado el propio protagonista en una rueda de prensa a la que ha asistido El Televisero.

Producido junto a Zanskar Producciones, este nuevo y ambicioso programa va un paso mas allá de lo vivido en las diez temporadas de 'Planeta Calleja' y ofrece una experiencia única a grupos de famosos, a lo largo de viajes inolvidables narrados en tres entregas cada uno de ellos. "La aventura en grupo unido a personas que en muchos casos no se conocían. Han sido viajes transformadores en los que, más allá de las experiencias vividas, han nacido fuertes vínculos entre todos nosotros", ha explicado emocionado Jesús Calleja.

Los tres primeros programas de 'Universo Calleja' llevarán a los espectadores hasta Nepal con Jesús Calleja como líder de la expedición, en la que participan Sandra Barneda, Antonio Orozco, Ágatha Ruiz de la Prada, Omar Montes, The Grefg y Carlos Latre. Una travesía épica que culminará en el Everest y en la que los espectadores conocerán muchísimo más a fondo a los distintos aventureros y aventureras que han decidido afrontar una de las mayores experiencias de sus vidas.

La segunda aventura, que abarcará las siguientes tres entregas, tendrá lugar en el legendario Egipto con los cómicos Santiago Segura, José Mota; la influencer Laura Escanes; la presentadora Mercedes Milá; las actrices Rossy de Palma, Eva Hache y Belén Rueda; y el cantante David Bisbal y su mujer, la modelo Rossana Zanetti. Allí tendrán el privilegio de acceder a zonas abiertas exclusivamente para Jesús Calleja y su equipo, algo que muy pocas producciones han logrado en la historia del audiovisual.

Un viaje espiritual y con un gran riesgo a lugares "prohibidos" y cerrados solo para Jesús Calleja

Jesús Calleja ha querido avanzar lo realmente extraordinario de este nuevo programa y lo que la audiencia va a haber en Telecinco a partir de este miércoles 26 de marzo a las 23:00 horas: "Lo que hemos hecho no se puede hacer en una agencia de viaje porque no se puede visitar. Vamos a mostrar imágenes completamente inéditas para el mundo", poniendo en valor el hito que Zanskar y Mediaset España han vuelto a cosechar en este proyecto. "Es un formato que no ha existido nunca en la tele", se ha mostrado orgulloso Calleja.

"Hemos tenido la pirámide de Keops cerrada solo para nosotros, desde por la tarde a la noche para rodar", ha comenzado dando cuenta del tremendo éxito de la expedición. "Hemos cerrado también el Valle de los Reyes para nosotros y hemos tenido la tumba de Tutankamón a nuestro lado", reflejando la "impecable" labor de producción que tiene 'Universo Calleja' en esta nueva aventura, según María Zambrano, directora de formatos Reality y Dating.

En este sentido, Zambrano ha desvelado la peligrosa anécdota que verán cómo resolverse los espectadores en 'Universo Calleja': "Hay una escena en la que los helicópteros se perdieron en el Everest y aterrizaron en una zona que no era". Todos estos peligros han hecho que las celebrities aventureras se hayan abierto más que nunca. El propio Jesús Calleja ha confesado que él mismo ha contado cosas "que no tendría que haber contado".

Asimismo, Calleja ha reconocido que no estaba preparado para escuchar el testimonio que revelará en exclusiva Sandra Barneda, "por el momento en el que llegaba" y se ha mostrado emocionado y agradecido de que Barneda "aceptase el viaje después de lo que le había sucedido días antes, pero le ayudó mucho el viaje". A su vez, Calleja ha confirmado que veremos enfrentamientos entre algunos de los participantes, sin desvelar entre quiénes. Una situación que no le hizo sentir a gusto por reconocer que él es "del lado del buenismo". Por todo ello, tanto Jaime Guerra, como el propio Calleja se han mostrado agradecidos e ilusionados por que "la inmensa fortuna de este formato es que la gente quiere venir sin cobrar". "Y durante mucho tiempo", ha puntualizado María Zambrano.

Sin embargo, tanto Jesús Calleja como su socia María Ruiz Calzado y el director del programa, Dani Lora, han reconocido que "si queremos llegar a algo extraordinario, hay que pagar un peaje" para ello, explicando que su objetivo es que los aventureros "se olviden de que hay cámaras". Además, subrayan que "El entorno de Nepal ha hecho que contaran cosas que nunca habían contado", ha explicado Ruiz Calzado.

Mediaset saca pecho del viaje al espacio y prepara un nuevo programa con Calleja para Telecinco

La sorpresa de esta rueda de prensa ha sido el anuncio oficial por parte de Mediaset, en palabras de Jaime Guerra, de un nuevo programa para el prime time de Telecinco. El director de contenidos del grupo audiovisual ha confirmado que están preparando con Calleja "un nuevo programa que mama de 'Volando voy', como un spin-off", sin famosos. Esta noticia la ha iniciado el mismo Calleja, al pronunciarse sobre "el ascenso" que ha experimentado tras saltar a la parrilla de Telecinco: "como nos gustan las emociones y me ponen los retos, vamos a hacer a alguna cosa más en Telecinco".

En cuanto a la valoración que hacen de 'Calleja en el espacio', el viaje al espacio que retransmitió Mediaset y que lideró en audiencias la sobremesa de Telecinco, con un espectacular 19,5% y 1.742.000, en el momento del lanzamiento de la nave, Jesús Calleja se ha mostrado orgulloso y reconoce lo siguiente: "Me impactó tanto que he venido un poco cambiado y valorando la suerte que tengo de vivir aquí".

Sobre las acusaciones en redes sociales de haber sido todo una presunta estafa, Calleja ha querido ser muy claro: "siempre hay gente que dice cosas. Nos tomamos esos argumentos con humor. No es que entre al trapo pero muchas gente que consumen redes sociales se creen estas bobadas. Y este programa sirve de una buena manera para argumentar ciencia".

Además, Jesús Calleja ha querido poner el foco en quiénes son los responsables de esas acusaciones y sus propósitos: "hay gente que hace dinero con esos bulos. Luego están los soldados indirectos, que son los seguidores que les siguen, y depende también del charlatán que se lo cree". Calleja ha zanjado el tema, advirtiendo que "con ciencia y humor hay que decirles que eso que dicen es una marcianada".