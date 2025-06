Jesús Calleja, ante el reto de 'Volando voy, volando vengo' con su "gran cambio" a Telecinco: "Lo planteé yo a la cadena"

El helicóptero de Jesús Calleja despega, pero esta vez con más fuerza que nunca. Calleja regresa con una nueva etapa televisiva cargada de emociones, retos sociales y, sobre todo, un compromiso renovado con los pueblos de España. Este jueves 26 de junio llega al prime time 'Volando voy, volando vengo', el aventurero leonés celebra no solo el salto de Cuatro a Telecinco, sino también un año vital en su trayectoria personal y profesional.

Tras su experiencia en el espacio, Calleja confiesa haber vivido una transformación interior. La visión del planeta desde fuera, rodeado de vacío y hostilidad, le ha hecho valorar aún más la vida y confiar, paradójicamente, en la humanidad. Esa emoción se traslada ahora al formato renovado, donde la ayuda real a las personas se convierte en el motor del programa. Las historias que se abordan no solo tienen carga emocional, sino que, en muchos casos, logran cambiar de forma tangible la vida de los protagonistas.

El helicóptero, convertido ahora en un plató volador con seis plazas y 12 cámaras, permite captar conversaciones íntimas en pleno vuelo. Calleja insiste en que ese espacio aéreo se convierte en una especie de confesionario, donde las personas se sienten libres para hablar desde la verdad. Sin guiones, sin censuras y con una narrativa que da voz a quienes rara vez la tienen: los habitantes de los pueblos. Desde tragedias como la DANA en Sot de Chera hasta gestos de solidaridad inesperados, cada episodio pretende ser un homenaje profundo y sincero al mundo rural.

Con más de dos décadas de presencia en el prime time, Calleja busca romper la monotonía y evolucionar con cada nuevo proyecto. 'Volando voy, volando vengo' está realizado en colaboración con Zanskar Producciones y con sus 7 entregas no solo pretende entretener, sino también remover conciencias. Su apuesta es clara: un programa "ambicioso, potente y emotivo" que combina la risa, la acción y la verdad en estado puro. Y si no funciona, dice Calleja, "que nos quiten lo bailado".

Estamos con Jesús Calleja en el estreno de 'Volando voy, volando vengo'.

JESÚS - Qué bien estamos aquí. En el helicóptero. Una cosa loca está. Bueno, un placer que hayas venido a la presentación de 'Volando voy, volando vengo'.

Pasaste de 'Planeta Calleja' a 'Universo Calleja' de 'Volando voy' a 'Volando voy, volando vengo'. ¿Qué más te queda por hacer?

JESÚS - Mira, este es un año muy especial en mi vida porque he cumplido el sueño de la niñez de ir al espacio. Hemos cambiado de formato para Telecinco con 'Universo Calleja' y otro nuevo formato para Telecinco de 'Volando voy, volando vengo'. Vamos, llevamos un año de proyectos y alguno más que queda probablemente porque yo no paro nunca. Así que muy feliz.

¿Se puede saber algo de lo que vendrá?

JESÚS - No, porque tengo todavía que pensar en ello si es viable. Déjame que piense en él, que menudo año llevo ya.

Después de haber vuelto del espacio, ¿qué ha cambiado en ti?

JESÚS - Pues mira, la satisfacción de haber cumplido algo que parecía inabordable para mí como es irte al espacio, pero luego la transformación que tuve a nivel personal de tener la suerte de ver nuestro planeta ahí en un espacio hostil, que no hay nada compatible con la vida, todo es hostilidad, donde los científicos dicen que por estadística habrá vida en otros lugares, pero todavía no la hemos encontrado. Y que estemos ahí flotando en un planeta azul maravilloso y que haya vida. Y eso me ha movido por dentro muchísimo, me ha dado muchísima esperanza en muchas cosas. Creo más en la humanidad, fíjate lo que te digo.

Y tenemos la suerte de haber nacido ahí, es que no sabemos la fortuna que tenemos. Creemos que tenemos problemas, pero no, tenemos solo virtudes. Hemos nacido aquí, en esta parte del universo donde vivimos.

'Volando voy', vuelve con una nueva versión, 'Volando voy, volando vengo' y salta de Cuatro a Telecinco. ¿cómo has vivido tú esta decisión de la cadena?

JESÚS - Bueno, la decisión yo la planteé a la cadena. Claro, piensa que tenemos una productora que se llama Zanskar Producciones donde hacemos los programas que veis, todo en consenso con la cadena. Entonces cuando se lo planteamos que llevábamos tiempo ya trabajando en ello, nos parecía que era bonito evolucionar el formato, llevarlo a la primera cadena, Telecinco, por muchas cosas; Y, sobre todo, una que también es muy importante, yo funciono por motivación siempre, no hago televisión por ser un trabajo y además cuando cumples ya años y en este caso llevo 20 años en la televisión, en el prime time, donde no has fallado ningún año, donde todo el año tengo ocupado rodando programas para el prime time, pues también necesitas dar cambios, porque si no das cambios entras en la monotonía y de todo lo que habíamos aprendido en 'Volando voy', teníamos que ejecutarlo, entonces esto era una marca nueva.

Lo más importante de todo es que las misiones son muy ambiciosas, muy potentes, vemos tantas necesidades en los pueblos, en las gentes de los pueblos, que teníamos que dar un paso más allá donde verdaderamente cambiáramos la vida a personas de verdad y que se convirtiera además en una sorpresa que lo hemos conseguido y que fueran muy ambiciosas o sea son tan bestias que cuando lo veáis no os lo vais a creer de que hayamos hecho lo que hemos hecho e hiciéramos un homenaje a cada pueblo a que vamos y cuando haya un problema serio como pasó con la DANA, pudiéramos recuperar la vida de personas que fueron muy afectadas en la DANA, por decir algo. Cada episodio es una historia, cada episodio es un homenaje a la gente de los pueblos, cada episodio cambiamos vidas y damos sorpresas. Y es muy, muy, muy potente. Lo más importante para mí es la emotividad que vais a sufrir, las emociones van a ser imposibles de sujetar. Vais a llorar, pero vais a llorar como hemos llorado nosotros y os vais a reír mucho porque eso es algo que va en mi vida.

Yo me tengo que divertir, incluso las desgracias, y los pueblos tienen personajes que te hacen divertirte mucho, que es muy importante reírnos con la gente de los pueblos, no nos reímos de la gente de los pueblos, nos reímos con la gente de los pueblos, mientras contamos a lo mejor cosas muy duras, pero en este caso nos involucramos, nos remangamos, hay mucha gente, muchos voluntarios y conseguimos hacer cosas que son casi un milagro.

Cambiáis vidas, como bien dices y cambiáis de helicóptero también.

JESÚS - Hemos cambiado de helicóptero porque si algo nos dimos cuenta que el helicóptero que antes era como un confesionario podíamos hacer una entrevista, pero hay tantas entrevistas que nos quedaban por hacer que son las más gratificantes, porque cuando tú te olvidas de los cámaras físicos, del realizador, del director, de toda la gente que se pone alrededor, alguien que no está acostumbrado a la tele, pues se queda rígido. Pero cuando vuelas no hay nadie, entonces te da la sensación de que no te molesta nadie, hablas de verdad y cuentas las cosas como no las vas a contar nunca. Si puedo tener cinco entrevistas en vez de una, pues mucho mejor. Tenemos muchas más entrevistas, porque este es el mejor helicóptero del mundo en su categoría y tiene tanta potencia y tanta seguridad que nos permite hacer esto aquí, 12 cámaras instaladas y se convierte en un plató volador.

Pasa de tener dos plazas a seis.

JESÚS - Esto es un gran cambio, sí, sí.

Hemos podido ver el programa piloto, que creo que va a ser el de la DANA, el de Sot de Chera, y era muy emocionante la conversación con la madre de un niño fallecido. Le preguntabas: "¿Qué pides? ¿Si tuvieras que pedir algo, qué pides?", y ella pedía justicia. No sé si de alguna forma este programa tan emocionante es también una forma de pedir esta justicia que está pidiendo el pueblo valenciano.

JESÚS - Mira, perdió a su marido, perdió su casa, lo perdió todo, absolutamente todo. Este programa da voz a la gente de los pueblos con todo lo que ocurra y no tiene ningún tipo de censuras al respecto. Y como te dije antes, la forma mía de trabajar es que sabemos muy bien lo que vamos a hacer, pero cuando llegan las entrevistas o las conversaciones, como yo las llamo, no hay un guion. Por lo tanto, no va a haber censuras ni cortapisas. La gente dice lo que tenga que decir y el mundo escuchará lo que dicen en ese programa. Las relaciones tenemos, creo, que hacerlas cada uno. Yo no soy un periodista, creo que a mí no me toca. Lo que me toca es dar voz a la gente que menos voz se la da, que es la gente más sencilla y humilde de los pueblos, gente anónima.

¿Qué ingrediente crees que tiene la gente de los pueblos que los hace atractivos para un programa?

JESÚS - Creo que somos el único programa de los pueblos. Es el programa 100%, el único programa 100% todo dedicado para los pueblos. No es una anécdota o te cuento dentro de mi escaleta, una cosa de los pueblos. Nosotros hacemos programas solo y para la gente de los pueblos y de las historias de los pueblos y llevamos 12 años en el prime time haciendo esto, es decir, que este programa nació porque no se ponen de moda los pueblos. Los pueblos se mueren, los pueblos desaparecen, la gente se va de los pueblos y el legado que nos dejaron nuestros antepasados está en los pueblos. Los pueblos deben de comer a las ciudades, pero los pueblos se vacían. Por eso se hizo este programa. Somos los que damos la voz a la gente de los pueblos, solo que ahora en este formato todavía mucho más.

'Universo Calleja' lideró en audiencias, ¿qué esperas con este 'Volando voy, volando vengo'?.

JESÚS - Pues mira, toda la gente de los directivos de la cadena apostaron por 'Universo Calleja' y era una apuesta muy difícil y yo lo entiendo, porque imagino que estamos en Telecinco y fue un éxito, entonces yo confío que este programa lo va a ser porque es tan de verdad tan auténtico, tan poderoso, todo lo que vais a ver, tan bestia, que va a remover tanto la conciencia, te va a emocionar tanto y te lo vas a pasar tan bien que tiene que funcionar. Bueno, yo he apostado y si no funciona no pasa nada, pero al menos la apuesta ha sido muy, muy fuerte y yo estoy muy agradecido que ocurra y si no, que nos quiten lo bailado, que es mi lema.

¿Qué reto te gustaría poder solucionar en alguno de los pueblos?

JESÚS - Seguir dando vida a las historias y no mirar para un lado. Cuando podemos cambiar vidas de verdad, que hablamos de personas que les cambia la vida, es tan especial. El poso que nos ha dejado es tan potente que seguiremos buscando aquellas historias potentes donde podamos ser eficaces y, además de hacer entretenimiento y dar buenas audiencias, realmente cambiamos la vida a las personas, que sea una televisión constructiva que deje un legado y un poso.