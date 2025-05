Belén Rueda revela a Jesús Calleja su enfermedad sufrida en silencio: "Me pegó un buen susto"

Este miércoles 30 de abril Telecinco ha emitido una nueva entrega de 'Universo Calleja'. En esta ocasión, Belén Rueda ha sido la última en unirse a la aventura, junto a Jesús Calleja, Eva Hache, Santiago Segura, David Bisbal y su mujer, Rossana Zanetti. Esta experiencia ha removido tanto a la actriz que se ha sincerado como nunca antes sobre uno de los momentos más complicados de su vida.

Y es que, hace un tiempo, Belén Rueda sufrió un ictus del que, hasta ahora, nunca antes había hablado. "Me pegó un buen susto. Fue un ictus transitorio. A mí a veces por el estrés me da lipotimias y ahí tu sientes mareos, ganas de vomitar y yo en este día sentí lo mismo pero un poco más intenso", empezó explicando la actriz a Jesús Calleja. En ese instante, avisó a su hermana, que vive al lado: "Ya me conoce, pero dijo 'esto no es normal'".

En cuanto ella vio los síntomas, llamó a una ambulancia de inmediato. "Estando en el suelo, muy mareada, me dijo 'infla los mofletes'. Al parecer tienes que estar simétrico, es importante para saber si es un ictus. Si alguno de los dos hemisferios en ese momento está sufriendo un derrame o algo, porque lo mío fue solamente falta de oxígeno durante un tiempo, no tienes simetría en la cara, y no sé qué hice que en 5 minutos la ambulancia estaba en casa", continuó relatando.

Belén Rueda optó por llevar su enfermedad en silencio

En el hospital "me hicieron pruebas y me descubrieron un aneurisma, pero durante mucho tiempo no lo quieres decir… decir que estás enfermo es que te traten diferente. Y cuando eres una persona activa y quieres vivir con intensidad, esto te afecta todo". Por tal motivo, Belén Rueda optó por vivir su enfermedad en silencio, a excepción de su familia, que sí que estaba al tanto.

"Ahora llevo un stent, que me parece fascinante, porque son unos radiólogos a través de la femoral y llega hasta el cerebro. El neurólogo, que para mí es Dios, me dijo 'ahora estás mejor que antes', porque el problema de no descubrir a tiempo un aneurisma es que puedes tener un ictus realmente grave", concluyó la actriz.