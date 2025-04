Jesús Calleja no da crédito a lo que se ha llegado a decir del apagón y lanza una clara advertencia a todos

Son muchos los rostros famosos que se han pronunciado sobre el apagón histórico que vivimos este lunes 28 de abril. El último en hacerlo ha sido Jesús Valleja. El aventurero y presentador de Mediaset ha usado su cuenta de "X" para hacer una profunda reflexión con crítica y advertencia a los españoles.

El presentador de 'Universo Calleja' empieza contando que el apagón le pilló en pleno rodaje de 'Volando vengo', el spin-off de 'Volando voy' que verá la luz en los próximos meses en el prime time de Telecinco como ha sucedido con el de 'Planeta Calleja'.

"Nos ha pillado el apagón rodando y nos quedamos sin luz, sin teléfono y sin nada. ¿Y qué pasó? Pues nada porque estamos acostumbrados a que muchas veces en nuestra vida cuando rodamos en muchos de estos países o rodamos en lugares extraños o estas aventuras que hacemos estamos acostumbrados a no tener una comunicación con el exterior y dejarte llevar y sobrevivir y vivir", empieza contando el aventurero.

Y es que para Jesús Calleja lo que se vivió ayer no es algo nuevo. "Lo digo porque la generación de nuestros padres tuvieron que utilizar vela muchas veces, nunca tuvieron un móvil, no había comunicación, solo estaba el teléfono con cable y se vivía igual y no ocurría nada. Ahora resulta que si no tenemos la electricidad ni el teléfono unas horas es un drama nacional de magnitud superlativa. Y yo creo que tenemos que aprender a gestionar que si esto vuelve a ocurrir, que es una rareza, lo más importante es no entrar en pánico", prosigue destacando.

"Y ya está y que si no podemos llamar por teléfono ni enviar un WhatsApp a un familiar o a un amigo o a quién sea no va a ocurrir nada. Porque siempre tendemos como humanos como es normal a ponernos en el peor escenario y el peor escenario nunca sucede", asegura.

"Lo digo porque en parte incluso de mi familia y amigos se vivió como un drama de se acaba la tierra, nos están atacando extraterrestres, vienen radiaciones exteriores, hay ciberataques, vienen los rusos, he oído cada cosa que no daba crédito. Menos pensar en bueno se ha caído el sistema eléctrico, es que yo recuerdo de pequeño ver que se iba la luz en el pueblo y pensar bueno pues ya vendrá mañana o pasado y no pasaba nada", denuncia.

La clara reflexión de Jesús Calleja: "Hay que estar más preparados"

Tras ello, Jesús Calleja deja una última reflexión. "Oye que cada uno haga lo que quiera pero creo que somos demasiado dependientes de la electricidad, de la electrónica y de las nuevas tecnologías y parece que si nos fallan se acaba el mundo, pues no, no ocurre absolutamente nada. Que sí, que ha sido desagradable y los trenes ya hemos visto, las carreteras, pues sí hubo parte del equipo que no pudo llegar a rodar pues bueno ya está, pasas una caravana, tuviste que quedar en una gasolinera y ya está, que tampoco se acaba el mundo", recalca.

"Que seamos un poco más fuertes cuando suceden cosas y que aprendamos la lección y estemos más preparados y sepamos lo que hacer. Y yo en mi casa siempre tengo un poquito de todo desde placas solares, comida extra y una forma de comunicarme y una radio, es que lo tengo de toda la vida", sentencia.