Belén Rueda, incapaz de evitar las lágrimas por el mensaje que ha paralizado su entrevista en 'La Noche de Aimar'

Belén Rueda e Iñaki Gabilondo han sido los protagonistas de una nueva entrega de 'La Noche de Aimar', el programa presentado por Aimar Bretos en La Sexta. La actriz abrió su corazón y recordó el momento más duro de su vida, el fallecimiento de su hija María con tan solo once meses, debido a una enfermedad coronaria.

"Siendo muy joven, con 32 años, perdí a mi hija, luego también familiarmente mis papás desaparecieron demasiado pronto. Y hay un momento en el que dices 'ya, ya no me toca más'. Parece que de repente la vida se enreda en modo mal", confesó la actriz a Aimar Bretos. Con el tiempo, aprendió que hay diferentes maneras de afrontarlo: "Está o el estar enfadado con la vida todo el tiempo, o intentar descubrir hacia dónde puedes dirigir eso para tener curiosidad por otras cosas. Yo creo que los que no están viven con nosotros".

En esa dura etapa de su vida, tuvo a su lado a un gran amigo, Emilio Aragón. Precisamente, en otro momento de la entrevista, el periodista le preguntó si "se puede tener amigos de verdad en una profesión en la que todo está atravesado por el ego". "Vale y ahora te pregunto, ¿qué profesión no está atravesada por el ego?", respondió Belén Rueda, quien confiesa que en cada proyecto que ha hecho le "ha quedado mucha gente conocida" y también gente con la que tiene una relación más estrecha, aunque no se vean todos los días.

El bonito mensaje de Emilio Aragón que hizo llorar a Belén Rueda

En ese instante, Aimar Bretos sorprendió a la actriz con el mensaje de audio de un compañero y amigo: Emilio Aragón, quien le dedicó unas bonitas palabras haciendo que a Belén Rueda se le saltaran las lágrimas. "Querida Belén, que alguien me pida unas palabras sobre ti es en realidad una trampa porque contigo nunca alcanza el minuto. Cuando echo la vista atrás todos los recuerdos que me vienen son bonitos: grabaciones de sol a sol, rodajes, madrugones, pero también comidas en familia, con amigos y siempre con alegría, con buen humor y con ilusión, siempre con mucha ilusión", empezó diciendo el actor.

"Si algo he aprendido a tu lado es que tu talento, que es enorme, solo lo supera tu manera de cuidar a los que tienes cerca. Eres de las personas que hacen mejor el oficio y mejor la vida. Una compañera excepcional y una amiga de las que uno guarda con celo. Gracias por tantos años, por tanto trabajo compartido y, sobre todo, por seguir estando. Un beso grande", concluyó Emilio Aragón su emotivo mensaje.

Visiblemente emocionada, Belén Rueda recordó que "Emilio ha significado mucho, porque yo tengo un recorrido muy atípico". Ya que, tal y como ella misma explicó, antes de llegar a Madrid desde Alicante no pensaba que lo suyo fuera la interpretación, puesto que no tenía contactos. El primero que le dio una oportunidad fue Emilio Aragón en el programa 'VIP Noche'.

Emilio Aragón también ha estado presente en #LaNochedeAimar de hoy.



Escuchad las palabras tan bonitas que le ha dedicado a su amiga Belén Rueda. pic.twitter.com/hUUlfE0wxi — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 6, 2026

Belén Rueda sobre Emilio Aragón: "Rompió moldes, fue un adelantado"

"Emilio rompió moldes, fue un adelantado a lo que serían los programas de entretenimiento en el que se mezclaban muchas artes: música, danza…", recuerda la que fuera protagonista de 'Los Serrano', que añade: "Yo siempre se lo he dicho, yo era como un libro en blanco y las primeras líneas las escribí con todo el equipo del 'VIP' y fue con Emilio". Juntos trabajaron en el programa de Telecinco 'VIP Noche' y, posteriormente, en 'Médico de familia' en la misma cadena.

Además, recuerda que "en el momento en el que estábamos trabajando muy mano a mano, ocurrió lo de María y todo el grupo de amigos dijo 'dedicaros a ella (a la niña)'. Ese momento, cuando tienes buenos amigos te dicen 'olvídate, dedícate a eso'". Ahí es donde la actriz se dio cuenta de que, además de compañero, Emilio Aragón era un buen amigo.

En otro momento de la entrevista, Belén Rueda reconoció a Aimar Bretos que en su vida profesional se ha topado con mucho "machote" y "machirulo". "¿Qué se siente cuando un directivo te dice que no tienes suficientes tetas?", le preguntó el periodista, poniendo sobre la mesa un caso de acoso que sufrió hace muchos años. Ella respondió: "Me quedé sin habla. Era muy joven, era más inocente". Hoy en día "le hubiera dicho" que le iba "a denunciar", asegura. Pero es consciente de que era otra época.

Belén Rueda recuerda el acoso que sufrió por parte de un directivo: "Ahora le denunciaría"

"Cualquier palabra que le diga sería ponerme en el lugar donde se ha puesto él", afirma la actriz, quien cree que si le insulta llamándole "imbécil o gilipollas" sería ponerse "en su posición". "Ahora mismo es posible que le dijera 'tienes toda la razón', me iría y le denunciaría. No hay que avisar porque entonces te viene el tsunami multiplicado por dos, pero hay que encontrar a gente que también te apoye porque llevar esto sola no es nada fácil", lamenta.

Belén Rueda y el buenismo:



💬 “Estoy hasta las narices de lo de fuerte y valiente, te ponen la etiqueta y entonces ya vale todo”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/8BFmFoLro9 — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 6, 2026

"Pregunta a cualquier mujer de nuestra generación si no ha sufrido ningún abuso", le dice Belén Rueda a Aimar Bretos. En su opinión, "esta generación ha tenido que hacer un trabajo importante y mujeres mayores, que son las que nos han abierto el camino, han tenido que hacer un trabajo muy poderoso emocional y mental para hablar de determinadas cosas que les habían dicho que tenían que callarse". A raíz de esto, reconoce con estupor que "están saliendo cosas tremendas, incluso, después de acabar la dictadura. He leído cosa que me ponen los pelos de punta. Hay que tener cuidado de que aquello no se diluya", sentencia.