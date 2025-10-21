Netflix anuncia su nueva serie con Belén Rueda inspirada en un caso real: Reparto completo, capítulos y trama

Netflix pone en marcha su nueva serie de ficción inspirada en un caso real, el del asesino en serie Joaquín Ferrándiz, que mató a cinco mujeres entre 1995 y 1998 en la Comunidad Valenciana. Así lo ha anunciado la plataforma este martes, anunciando el inicio del rodaje de una producción que llevará por título 'En el círculo del asesino'.

Dirigido por Sergio G. Sánchez ('Alma', 'El secreto de Marrowbone') y Pedro Martín-Calero ('El llanto'), el nuevo proyecto de Netflix tiene entre su principal plantel artístico a Belén Rueda ('Un funeral de locos', 'La familia perfecta'), Gabriela Andrada ('Pídeme lo que quieras', 'Culpa tuya') y Catalina Sopelana ('El cuco de cristal', 'El jardinero', 'Entrevías').

El reparto de 'En el círculo del asesino', serie que constará de siete capítulos, lo completan Alfons Nieto, Francesc Orella, Loreto Mauleón, Nacho Fresneda, César Mateo, Carlos Serrano, Eneko Sagardoy, Paula Usero, Nao Albet y Albert Pla, entre otros.

El eje argumental versa en una joven periodista (Gabriela Andrada) que reconstruye para un podcast la historia del primer asesino en serie de la historia reciente de España, en medio de las tensiones crecientes por su inminente puesta en libertad tras cumplir condena. Para acceder a los protagonistas del pasado, cuenta con la ayuda de una periodista veterana (Belén Rueda), quien cubrió el caso en su juventud (Catalina Sopelana).

'En el círculo del asesino' será una ficción desarrollada entre el presente y la segunda mitad de los noventa en la Comunidad Valenciana, años en los que tuvieron lugar los crímenes. La grabación, que como contamos ha arrancado este martes, tendrá como localizaciones diversos enclaves de Valencia y Madrid.

Esta nueva apuesta de Netflix corre a cargo de la productora Morena Films y cuenta con Pedro Uriol y Sergio G. Sánchez al frente de la producción ejecutiva. Los guiones han sido escritos por el propio Sergio G. Sánchez con la colaboración de Guillem Clua.