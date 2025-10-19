Los 27 estrenos de Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, HBO Max... esta semana del 20 al 26 de octubre

Octubre se va acercando, irremediablemente, a su fin. Eso solo puede querer decir dos cosas. Una, que la semana siguiente, la última del mes, tendremos más estrenos de terror. Dos, que ya tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Menudo agobio, ¿verdad? Qué estrés. Pero bueno, mientras nos queda disfrutar poco a poco a de los estrenos que nos van proponiendo plataformas de streaming como Netflix, HBO MAX, Movistar Plus+, Prime Video, Disney Plus, Filmin o Atresplayer. De hecho esta última nos trae casi por sorpresa, porque su fecha de estreno se confirmó hace poco, la segunda temporada de una de sus series más alabadas. Estamos hablando de 'La Ruta', que regresa pero esta vez a Ibiza, y nos propone una especie de secuela/precuela muy arriesgada y original.

Disney Plus también nos trae estreno con firma española, con la serie de 'Entrepeneurs', primera ficción creada por el equipo de Pantomima Full. La única propuesta de comedia pura que nos llega esta semana, porque tenemos bastantes dramas intensos como 'Pequeños desastres' en HBO Max; la película 'Edén', protagonizada por Jude Law y Ana de Armas, en Prime Video; la serie de espías 'Bookish', en Filmin; o la última película de la ganadora del Oscar Kathryn Bigelow, sobre la política de Estados Unidos, 'Una casa llena de dinamita'. Vamos, que tenemos por delante una semana de lo más intensa.

Estrenos en Netflix

Nadie quiere esto (Temporada 2)

Sinopsis: Una agnóstica con un podcast sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

Una de esas pequeñas sorpresas de Netflix llegó el año pasado en forma de dramedia romántico, protagonizado por Adam Brody y Kristen Bell. Ahora por fin tendremos nuevos episodios y ojo, que la plataforma afirma que todo cambiará en esta segunda temporada. Para empezar, está el fichaje de Leighton Meester, mujer en la vida real de Adam Brody.

Pero es que vamos a indagar mucho más en la relación de los protagonistas. Así lo afirmó la creadora de la serie, Erin Foster, en TUDUM, el evento de Netflix. "Es una parte fascinante de toda relación cuando tienes que ver si puedes hacer que funcione con los amigos del otro, las rutinas diarias y cómo se afrontan los hitos de los primeros meses juntos, desde las fiestas hasta los cumpleaños y las expectativas sobre el futuro".

Fecha de estreno: 23 de octubre

Una casa llena de dinamita

Sinopsis: Cuando un misil sin identificar el origen es lanzado contra Estados Unidos, la Casa Blanca comienza una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo actuar en respuesta.

Kathryn Bigelow, ganadora del Oscar por 'En tierra hostil', regresa en plena forma con este thriller de altos vuelos, rodeada además de un reparto de auténtico lujo: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris, Jason Clarke, Anthony Ramos y Greta Lee. Esta nueva película, en su recorrido por festivales, ha recibido críticas increíbles. Así que, desde ya, es una seria candidata a todo en la temporada de premios. "Crecí en una época en la que esconderse bajo el pupitre significaba protegerse de un ataque nuclear. Hoy eso parece absurdo, pero ya entonces la amenaza flotaba en el aire. Hoy es aún peor: nueve naciones poseen arsenales capaces de borrar la civilización en minutos. Y sin embargo, lo estamos normalizando", denunció la directora en la presentación de la película en la Mostra de Venecia.

Fecha de estreno: 24 de octubre

Estrenos en Prime Video

Lazarus

Sinopsis: Tras sufrir una pérdida personal, Lazarus comienza a tener experiencias perturbadoras que no pueden explicarse.

Una nueva serie que adapta una de las novelas de Harlan Coben, el maestro del misterio contemporáneo literario... Empezaríamos así, pero en este caso, no adapta ninguna novela, sino que es una idea original del novelista. Con Sam Claflin y Bill Nighy como protagonistas, es un thriller de esos que te mantienen enganchado hasta los minutos finales. Porque si en algo es experto Coben, aquí apoyado en el ganador del BAFTA Danny Brocklehurst, es en esos giros de guion imposibles que hacen que abras la boca de sorpresa cada dos minutos. En Netflix ya cuenta con 8 adaptaciones diferentes (y las que le quedan). En Prime ya tuvo la serie 'Refugio'. ¿Qué tal funcionará 'Lazarus'?

Fecha de estreno: 22 de octubre

Edén

Sinopsis: En 1932, un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás.

La película dirigida por Ron Howard (responsable de cintas como 'Una mente maravillosa' o 'El código Da Vinci') y producida por AGC Studios, lleva mucho tiempo tratando de buscar una distribuidora. Pese a que se proyectó en el Festival de Toronto de 2024, hasta ahora solo se había estrenado en unos pocos cines en Alemania, y este agosto en Estados Unidos. Una historia que se inspira en hechos reales. El director supo de este relato hace 15 años, cuando se enteró de la historia de un grupo de europeos que, en la década de 1930, decidió mudarse a la isla deshabitada de Floreana.

¿Cuál ha sido el principal problema? Muchos dicen que su abultado presupuesto para una película de su tamaño. Porque no será por el reparto, plagado de estrellas: Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Daniel Brühl y ojo, Ana de Armas. La película ha sido calificada desde "grotesca" hasta "sobrecargada". Vamos, que no deja indiferente. Y ahora ha encontrado su casa gracias a Prime Video.

Fecha de estreno: 24 de octubre

Estrenos en Movistar Plus+

Ucrania, resistencia y esperanza

Sinopsis: Relato humano, visceral y profundamente emocional que recorre el alma herida de un país devastado.

De la mano de sor Lucía Caram, la monja activista que ha convertido la compasión en una misión de vida, nos adentramos en el país europeo, y cómo ha sido devastado por culpa de la invasión de Rusia. A través de los ojos de sor Lucía en su 32ª y 36ª expedición humanitaria a Ucrania, la película nos traslada desde el Convento de Santa Clara en Manresa hasta el corazón del conflicto, documentando lo que ocurre lejos de los focos mediáticos. Es decir, el día a día de un pueblo que resiste, la vida de los niños bajo tierra cada noche, el dolor de las familias refugiadas, la valentía silenciosa de quienes luchan sin armas. El documental cuenta con la participación de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, así como con los testimonios de soldados, médicos, refugiados y ex prisioneros de guerra ucranianos.

Fecha de estreno: 23 de octubre

La acompañante

Sinopsis: La muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago.

Sophie Thatcher y Jack Quaid son los protagonistas de una de las películas más interesantes de este comienzo de año. Firmada por los creadores de la estupenda y perturbadora 'Barbarian', nos llega una historia de terror tecnológico de la que es mejor no saber mucho. Porque se basa en una continua sorpresa y giros imposibles que te pillan siempre desprevenido. En la línea de 'M3gan' o 'Ex-Machina', es una de esas historias que hay que ver para creer, y que nos hacen reflexionar sobre las ventajas, sí, pero también sobre los peligros (y dilemas morales) de la tecnología. 'La acompañante' parece dos películas diferentes por su drástico contraste de géneros". Así la definió su protagonista Sophie Thatcher para eCartelera.

"Es uno de los mejores guiones que he leído en mi vida. Realmente marcó un nuevo estándar para mí sobre lo que significa un buen guion", afirmó el actor Jack Quaid para Radio Times. Y es que otra cosa no, pero 'La acompañante' tiene un guion repleto de giros.

Fecha de estreno: 24 de octubre

Estrenos en HBO MAX

Pequeños desastres

Sinopsis: Un grupo de amigas madres primerizas se desgarra cuando una de ellas es acusada de herir a su bebé, lo que rompe sus lazos y casi destruye sus familias.

La miniserie de seis episodios tuvo su estreno en España en el South International Series Festival que se celebró en Cádiz durante el mes de septiembre. Adaptada de la novela de la autora superventas Sarah Vaughan, estamos ante un complejo thriller psicológico, con el misterio como eje central, que explora la amistad femenina y la maternidad. La serie se centra en la amistad de una década entre Jess (Diane Kruger), Liz (Jo Joyner), Mel (Emily Taaffe) y Charlotte (Shelley Conn), cuatro mujeres embarazadas que se conocen en una clase de preparación al parto y que, aparte de la fecha prevista para dar a luz, no tienen nada en común, pero que se han apoyado mutuamente durante todo el proceso de la maternidad. En el centro del misterio se encuentra Jess, una madre ama de casa aparentemente perfecta cuyo mundo comienza a desmoronarse cuando lleva a su hija al hospital con una herida en la cabeza que no se explica.

Su íntima amiga y médica de urgencias Liz debe tomar la difícil decisión de llamar a los servicios sociales. Con una llamada telefónica, Liz pone en marcha una cadena de acontecimientos que sacuden, fracturan y casi destruyen no solo a sus familias, sino a todo su grupo de amigas. Las consecuencias de esa noche tienen un efecto dominó en el grupo más amplio, ya que Mel y Charlotte se ven envueltas en la investigación a medida que el misterio detrás de lo que realmente le sucedió a Betsy amenaza con romper el grupo. Cada una de las mujeres alberga juicios sobre las demás, pero estos acaban convirtiéndose en juicios sobre sí mismas, y todas se susurran en secreto la misma pregunta insidiosa: ¿soy una mala madre?

Fecha de estreno: 23 de octubre

Estrenos en Disney Plus

Entrepeneurs

Sinopsis: Gonzalo es el hijo de un famoso empresario hostelero que se ha dedicado a seguir los pasos de su padre montando bares de copas financiados por él. Ahora su padre se ha cansado de pagarle los negocios a su hijo y, como última oportunidad, le ha cedido un local para que monte algo que no sea otro afterwork en el que pasar el día con sus amigos. Falto de ideas, Gonzalo acude a unas conferencias de emprendimiento y queda prendado del "humo" que vende Jacobo, un autoproclamado gurú entrepreneur, con quien se asocia para crear un coworking para emprendedores.

La primera serie creada por los responsables de 'Pantomima Full', es decir, Rober Bodegas y Alberto Casado, aterriza este octubre en Disney Plus. Producida en colaboración con Pokeepsie Films, 'Entrepeneurs' muestra el día a día de un grupo de emprendedores que trabajan en un coworking. Con Aura Garrido, Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo o Aníbal Gómez en el reparto, la serie cuenta con la dirección de Álex De la Iglesia en los tres primeros episodios.

Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ España, ha asegurado que no pueden estar "más orgullosos de contar con un talento como el de 'Pantomima Full'. Rober y Alberto han sido un auténtico descubrimiento: no solo como guionistas ágiles y brillantes, también como carismáticos actores. 'Entrepreneurs' respira frescura e inteligencia en cada frase", ha dicho en la presentación de la serie.

Fecha de estreno: 23 de octubre

Estrenos en Filmin

Bookish

Sinopsis: En el Londres de 1946, hay una librería que lleva el nombre de su excéntrico propietario: Book. Antiguo espía militar reconvertido en detective poco convencional, Book disfruta ayudando a la policía a resolver sus casos más complejos. Cuando Jack, un joven con un pasado como exconvicto, es enviado a trabajar a la librería, no tarda en sospechar que su llegada no fue en absoluto casual. ¿Podría estar su pasado irremediablemente entrelazado?

Mark Gatiss, cocreador, guionista y actor de la serie ‘Sherlock’ y guionista recurrente de ‘Doctor Who’, es el creador y el protagonista de ‘Bookish’. Y ojo, que ya ha sido renovada por una segunda temporada. Esa mezcla de la Europa de la posguerra con toques de cine de espías funciona siempre muy bien, y Mark Gattis sabe lo que se hace. La serie se estructura en tres partes, cada una con un crimen nuevo que resolver, que se desarrollan cada dos capítulos. De hecho, 'Bookish' es ya considerada como una de las series del año en Reino Unido. Alcanzó los 270.000 espectadores en su estreno, superando los 50.000 espectadores de media de la cadena que la emitió, U&Alibi, un canal de pago especializado en dramas criminales.

"Hay un poco de Sherlock, porque tiene que deducir cosas. Tiene un poco de Poirot, por el instinto. Pero la diferencia principal es que siempre está con un libro en mano, indagando, no porque él lo sepa todo, sino porque puede investigarlo. Y ese es un aspecto emocionante".

Fecha de estreno: 21 de octubre

Estrenos en Atresplayer

La Ruta. Vol 2: Ibiza

Sinopsis: Marc Ribó es el DJ residente una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista. Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

Esta segunda temporada de 'La Ruta', una de las series más aclamadas de Atresplayer, busca ahondar más aún en la vida de su protagonista, Marc Ribó, interpretado por Alex Monner. La trama principal transcurre tres años después de sus aventuras con su grupo de amigos, Toni (Claudia Salas), Sento (Ricardo Gómez) y Nuria (Elisabet Casanovas); así como de la muerte de su primo, Lucas (Guillem Barbosa). Pero también nos llevará al pasado, y a cómo vivieron sus padres la Ibiza de los años 70, y el propio Monner da vida a los dos personajes. Tanto a Marc como a su padre de joven. "Se desarrolla en dos tiempos. Por un lado, los 90, y por el otro, los 70. Ha sido un reto mantener a los dos protagonistas, porque también se les suma nuevos papeles principales que están llenos de alma y que lo dan todo", explicó Borja Soler, su creador, para Bluper.

"El padre y el hijo tienen la misma edad, es una especie de misma discusión a un nivel externo. Había una pregunta muy interesante que queríamos narrar en ese sentido. Por otro lado, nos gustaba la idea de plasmar el cambio que ha vivido Ibiza como escenario. De ser una isla alejada de la mano de Dios a ser la capital de la fiesta"

Fecha de estreno: 26 de octubre

Más estrenos semanales: