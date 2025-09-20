Acaba de llegar a Netflix la serie que te hará vibrar más que 'El Refugio Atómico' con sus 8 episodios de golpe

Netflix está dándolo todo en esta vuelta al curso. El mes de septiembre está acaparando casi todos los estrenos. Aunque no es la única plataforma de streaming que está apostando por grandes títulos en estas semanas. Ahí tenemos los ejemplos de 'Gen V' y 'La novia' en Prime Video. O 'Futurama' o 'Solo asesinatos en el edificio' en Disney Plus. Pero, ¿qué llega ahora a Netflix que nos haga estar pegados a la pantalla? Sin duda, 'Black Rabbit', que se ha estrenado este 18 de septiembre con todos sus episodios (un total de 8) y que nos sumerge en un Manhattan caótico y repleto de peligros.

La serie, creada por Zach Bailyn y Kate Susman, pretende recuperar ese tono de thriller adulto de los 80 y los 90 que tan buenos resultados dio al Nuevo Hollywood. Hay un poco de 'Malas calles' o 'Taxi Driver', ambas de Scorsese. Pero también hay una mezcla con la más reciente 'Uncut gems', esa obra indie con un Adam Sandler sorprendente. Todas esas historias clásicas neoyorquinas, con ese toque estresante y sucio que da a veces la suciedad, se entremezclan aquí para darnos 'Black Rabbit', una heredera directa de 'Ozark', otra gran serie de Netflix, y que no dejó de acumular premios durante sus cuatro temporadas en la plataforma.

Aquí nos encontramos a Jude Law, que da vida a Jake, un empresario que vive en Nueva York y que dirige un restaurante repleto de vida nocturna. Ahí incluso podemos ver paralelismos con 'The Bear', sobre todo debido al estrés de la cocina. Ya lo tenemos de sobra conocido. Por otro lado está Vince, al que interpreta Jason Bateman, en ese recurso más dramático que tan bien se le da. Un actor que controla a la perfección todos los géneros, y que siempre tiene una capa más para dar a sus personajes. Este Vince es un pobre perdedor que, justo cuando regresa a la vida de su hermano (porque ha matado a una persona que trataba de robarle), unos mafiosos le exigen una deuda que no puede saldar.

Como en muchas otras historias similares, llega el hermano rebelde para poner el mundo del otro patas arriba. Y en este duelo interpretativo sale ganando Jason Bateman, quizá porque su personaje acabe siendo más interesante, y es más fácil empatizar con él. Curioso, por cierto, que justo sea lo contrario a su película 'Noche de juegos', donde él era el hermano cauto y tranquilo. 'Black Rabbit' se extiende a lo largo de 8 episodios. Empieza con un atraco en el restaurante, y la serie va un mes hacia atrás, para contarnos cómo han llegado hasta allí.

Los hermanos protagonistas de 'Black Rabbit' no tienen ni un segundo de descanso.

En el capítulo 6, volvemos al presente, y es ahí precisamente donde reside el corazón y el interés principal de la serie. Por momentos podría haber sido una película de dos horas, y nos habríamos ahorrado mucho relleno de más de la mitad de temporada. Es verdad que gracias a eso podemos empatizar más con los personajes. Pero realmente solo nos interesan los de los dos hermanos, y un poco el del mafioso interpretado por Tony Kushner.

Jason Bateman dirige varios de los episodios, e incluso Laura Linney, con la que compartió protagonismo en 'Ozark', pero no se libran de las 'manías' impuestas por Netflix, y por el audiovisual moderno. Es decir, todo muy oscuro. Demasiado. Por momentos uno se cansa de ese tono verdoso casi negro que impregna toda la imagen continuamente. Es todo muy turbio y dramático. Lo pillamos. Ahora, pon algo de luz para que podamos ver algo.

Eso sí, la banda sonora es perfecta, aderezada con música de The Strokes entre otros. Todo muy neoyorkino, desde luego. Y el ritmo a veces es frenético. Pero se mete en demasiados dramas familiares que restan interés al conjunto. Pese a ello, nos encontramos ante uno de esos thrillers adultos que ya casi no se hacen, así que se agradece mucho el intento por parte de Netflix de darnos algo con un poquito más de enjundia, con un poco más de vida, aunque se alargue demasiado.

De qué va 'Black Rabbit'

Cuando el dueño de un restaurante de moda de la ciudad de Nueva York permite que su turbulento hermano regrese a su vida, abre la puerta a peligros cada vez mayores que amenazan con derribar todo lo que ha construido.

"Era una porción de la vida neoyorquina que sentimos que ambos conocíamos", dijo Law por videollamada desde Londres para LA Times. "Lo que me encantó fue el latido fraternal en su centro y la pregunta que planteaba: ¿hasta dónde se llega por alguien a quien amas?". Y eso es precisamente lo que late en el fondo de 'Black Rabbit', un amor entre hermanos que llega hasta las últimas consecuencias.