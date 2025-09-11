El thriller psicológico rodado en Málaga que entra en el podio de Amazon Prime Video en 24 horas

Conocer a la familia de tu pareja nunca es plato de buen gusto. Uno siempre se pone nervioso, y teme meter la pata a cada paso que da. Porque siempre queremos caer bien, que nos acepten, y por supuesto, que aprueben nuestra relación. Pero si algo nos ha enseñado la ficción, es que puede ser algo muy complejo e incluso peligroso. Al menos, dependiendo con qué familia te encuentres. Y este es precisamente el tema que trata 'La Novia', la nueva serie de Prime Video, que acaba de estrenar sus seis episodios este 10 de septiembre y que en solo 24 horas ya se ha colado en el Top 3 de la plataforma.

'La novia' adapta la novela de Michelle Frances, un bestseller publicado en 2019, sobre las tensiones entre Cherry, una joven ambiciosa, y su suegra, Laura, millonaria y acomodada. La trama comienza con la madre de Daniel, en Londres, cociendo a la novia de su hijo. Y ya vemos que, desde el primer momento, no le gusta nada. En ese primer episodio vemos el punto de vista de ambos personajes. La misma trama pero desde dos vertientes diferentes. En ese primer capítulo no se nota, pero en los siguientes, descubrimos que no es lo mismo lo que estamos viendo. Todo está sesgado por el personaje que "lo cuenta". Si es el personaje de Cherry, la novia, verá siempre cómo su suegra la vigila, la estudia, e incluso se plantea dejarla morir (sí, como lo leéis).

Pero si es el personaje de Laura, la madre, esta nos mostrará otra versión de la realidad, con una Cherry prepotente, peligrosa y desafiante. Esa es la gracia de 'La novia', esos dos puntos de vista enfrentados, haciéndonos empatizar en muchos momentos con ambos personajes. Obviamente, gracias a sus actuaciones. Cherry está interpretada por Olivia Cooke, a la que conocimos en 'La casa del dragón'. Y, al igual que en la ficción de HBO, mezcla a la perfección esa mirada pérfida con una expresión inocente e ingenua. Por otro lado, tenemos a Robin Wright, la eterna 'princesa prometida', dando vida a Laura, una madre sobreprotectora que no dudará ni un solo segundo en poner a su familia por delante.

¿El resto de personajes? Salvo la amiga de Laura, Isabella, todos son meras comparsas del dúo de las dos mujeres protagonistas. El primer capítulo presenta lo que está en juego, pero falla en hacernos la historia más interesante. Hay pinceladas, por supuesto, pero se hace demasiado largo y repetitivo. Las cosas se ponen realmente interesantes en el segundo episodio, cuando la familia viaja a Málaga, a una impresionante villa.

Los personajes hablan español, recorren el centro de la ciudad andaluza, se bañan en sus aguas... Y sí, algunos malagueños tienen acento mexicano, porque ya sabemos cómo son estas producciones. Pero en general, se muestra Málaga con realismo, y eso es raro de ver en este tipo de series. La villa es increíble, quita el aliento, y ayuda a que todo coja ese cariz de laberinto de pasiones del que es imposible escapar. Poco a poco la tensión entre ambas va creciendo, y la dirección de Robin Wright, que dirige los tres primeros episodios, consigue subir la calidad de 'La novia' por encima de cualquier película de sobremesa.

Robin Wright es una madre muy sobreprotectora en 'La novia'.

Aunque hay decisiones estilísticas un tanto extrañas, y unas opciones musicales bastante mal elegidas (sobre todo en esos dos primeros episodios), la serie tiene algo a favor y es que solo esté compuesta de seis capítulos. Sí, todo podría haberse resumido perfectamente en una película de dos horas. Pero según va avanzando la trama, estamos deseando ver qué jugarretas se tienen preparadas entre las dos protagonistas. Hay muchos giros en la trama, y salvo el inicio, es una serie muy entretenida, que va de menos a más. Si le perdonamos varios momentos demasiado previsibles y algún que otro cliché, funciona, y mucho.

Por momentos tiene similitudes con 'The White Lotus', y mira que nos gusta ver sufrir a ricos en lujosas villas soleadas. Y aunque a veces las interpretaciones puedan ser un poco exageradas (sobre todo la de Robin Wright, aunque suponemos que será por cómo está construido su personaje), todo va acorde con el estilo de 'La novia'. ¿Se puede ver de una sentada? Desde luego. Porque no solo por el ritmo, sino porque es una serie que no te deja muchos momentos de descanso. Y eso se lo agradecemos enormemente. ¿Hay relleno? Por supuesto, pero sobre todo al principio. Luego... con ese epílogo final tan enrevesado... no te va a molestar ni lo más mínimo.

¿De qué va 'La novia'?

Laura lo tiene todo: una carrera brillante, un marido que la quiere y a su hijo, Daniel. Pero su vida empieza a desmoronarse cuando Daniel le presenta a Cherry, una novia que lo cambia todo. Tras un primer encuentro tenso, Laura empieza a sospechar que Cherry oculta algo. ¿Es una manipuladora o solo son paranoias de Laura? La verdad depende de quién la cuente.