Dónde ver y de qué va 'Tripulación perdida', la nueva serie del universo 'Star Wars' con Jude Law

Desde la llegada a Disney de la saga creada por George Lucas, Star Wars ha tenido una nueva vida. Sí, se han acercado muchos más haters, criticando cualquier cosa que se salga de su canon establecido. Pero también se ha vuelto más universal que nunca, si eso era posible. Y ya no solo hablamos de la trilogía de secuelas, con Rey y Kyle Rea de protagonistas. Sino también la multitud de producciones que nos han llegado desde entonces. Disney+ está ayudando mucho a ello, y acaba de estrenar la última, por ahora, de sus producciones galácticas. Estamos hablando de 'Tripulación perdida'.

La ficción, creada por Jon Watts, responsable de la trilogía de Tom Holland como Spader-Man, es una aventura hiperespacial con reminiscencias a las películas ochenteras protagonizadas por niños. Sí, en 'Tripulación perdida' encontramos muchas referencias al clásico 'Los Goonies'. Pero lo que más se agradece es que trata de darnos algo diferente a lo que estamos acostumbrados en Star Wars. Ya lo intentó 'The Acolyte' a mediados de año, pero los haters se lanzaron en masa contra ella. Primero, por estar protagonizada por una chica negra. Y segundo, por la presencia de personajes LGTBIQ+. Así que Disney decidió cancelarla, sin posibilidad de una nueva temporada.

'Tripulación perdida' ya ha sufrido sus críticas antes de su estreno. "No es Star Wars", "Parece una historia para niños"... Pero es que no descubrimos nada si afirmamos que Star Wars en sí nació como una historia para niños, y así lo dijo el propio George Lucas. Estos haters son lo mismo que dicen que la saga no es política, con frases como "Así es como muere la democracia. Con un estruendoso aplauso". Pero, dejando de lado a los críticos sin sentido, la nueva serie es brillante. Los cuatro protagonistas están perfectamente compenetrados, y parecen amigos de verdad. Destacando por encima de los cuatro a Ryan Kiera Armstrong, que da vida a Fern, la más resolutiva del grupo de amigos.

La producción se toma su tiempo en mostrarnos hacia dónde quiere ir. Nos presenta el nuevo mundo y se encarga de que sea una serie diferente de Star Wars sin perder la esencia de la saga. Una aventura familiar con piratas, tesoros escondidos, leyendas, secretos y personajes icónicos. Entre ellos, un Jude Law entregado a la causa, que parece no habérselo pasado tan bien en mucho tiempo. Además, el aspecto visual tiene un toque retro que nos recuerda a la trilogía clásica, y sobre todo, no abusa del CGI. Al contrario, 'Tripulación perdida' hace un uso muy elegante de los efectos prácticos, con multitud de nuevas especies y aliens.

Fern, a toda pastilla en 'Tripulación perdida'.

Quitando todas las capas de aventuras y comedia, también encontramos una crítica social y política, por supuesto. Porque poco a poco iremos descubriendo una conspiración inusual que no solo engloba a nuestros protagonistas sino al mismísimo planeta donde viven: At Attin. Con toques del clásico de la literatura 'La isla del tesoro', 'Tripulación perdida' va dejando pistas a lo largo de los tres primeros episodios que hemos podido ver. Se nota la mano de Jon Watts, co-creador junto a Christopher Ford. Pero también la dirección de David Lowery. Ya demostró su capacidad para dirigir este tipo de historias con la infravalorada 'Peter y el dragón'.

Todo empieza con un motín en una nave, contra un pirata espacial que parece haber prometido tesoros que no es capaz de encontrar. Después de que su tripulación se rebele contra él, saltamos a At Attin, un planeta construido como si fuera una urbanización estilo suburbio norteamericano de los años 80. Ya no solo por cómo son las casas, sino por el estilo de vida. Los niños yendo al colegio en autobús o bicicleta (obviamente, ambos vehículos adaptados al imaginario de Star Wars), el propio colegio al que van, los padres de los protagonistas... Todo en ello tiene ese aire del cine de aventuras que tan buenos resultados dio en esa época.

Obviamente descubrirán lo que ellos creen que es un tesoro, y esto les meterá en más de un problema. Ahí se encontrarán con Jod, el pirata del comienzo de la serie, que les hace creer que es un Jedi, y se las ingeniará para acompañarles en su nave para poder volver a casa. Una historia de familia encontrada y de la importancia de la amistad que funciona casi desde el primer minuto. Entretenida, con una muy buena banda sonora, y un guion sin muchos alardes pero que consigue que conectemos con todos los personajes de una forma muy orgánica.

Así es 'Tripulación perdida'

Cuando cuatro niños hacen un descubrimiento misterioso en su planeta natal aparentemente seguro, se pierden en una galaxia extraña y peligrosa. Encontrar el camino de vuelta a casa y toparse con aliados y enemigos improbables será una aventura mayor de lo que jamás imaginaron.