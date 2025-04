Estrenos que llegan a Netflix, Prime Video o Movistar+ del 28 de abril 4 de mayo: de 'El Eternauta' a 'Star Wars'

Una vez pasada Semana Santa llega el mes de mayo, el buen tiempo, el sol, los días más largos y nuevos estrenos para disfrutar. Aunque solo os vamos a contar los que destacan estos últimos días de abril y primeros de mayo. Las plataformas de streaming van calentando motores de cara al verano y empieza a notarse. Netflix, Movistar Plus+, Disney Plus o AppleTV+ tienen propuestas muy interesantes para estos próximos días y, como siempre, os resumimos los siete mejores títulos a los que tenéis que estar atentos.

Netflix comienza fuerte con 'El eternauta', un thriller apocalíptico de de ciencia-ficción con Ricardo Darín como protagonista. Es uno de los títulos más esperados de la plataforma desde su anuncio el año pasado, sobre todo por estar basado en la popular novela gráfica homónima. Pero si hay un título que todo el mundo está deseando ver esta semana, ese es 'Otro pequeño favor', la secuela del éxito de Anna Kendrick y Blake Lively. Giros y más giros nos esperando en Capri. También tendremos la nueva serie de Apple 'Câreme', que nos mete de lleno en el mundo de la alta cocina. Además, Movistar Plus+ estrena la nueva serie de Amanda Seyfried, el thriller 'El largo río de las almas'; o la nueva ficción de Star Wars de animación.

Estrenos en Netflix

El Eternauta

Sinopsis: Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia. Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan sólo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos. Nadie se salva solo.

La célebre novela gráfica de ciencia ficción creada por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López por fin tiene una adaptación audiovisual a cargo de Netflix. Con seis episodios en su primera temporada, nos lleva a conocer una historia que se convirtió en una obra de culto, y que comenzó a publicarse a finales de los años 50. El mítico actor argentino Ricardo Darín es el protagonista, junto a Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz.

"La historia del eternauta, en la que está basada la nueva versión de lo que vamos a hacer, pretende tener una apertura que tiene un alcance un poco más allá de las fronteras de nuestro país, razón por la cual la versión está basada en el cómic real, pero hay una nueva versión. Y sí, estamos todos muy entusiasmados y muy movilizados porque es un proyecto enorme", comentó para CNN Radio.

Fecha de estreno: 30 de abril

Estrenos en Prime Video

Otro pequeño favor

Sinopsis: Stephanie Smothers y Emily Nelson se reúnen en la hermosa isla de Capri, Italia, para la extravagante boda de Emily con un adinerado empresario italiano. Junto con los glamurosos invitados, el asesinato y la traición también han confirmado su asistencia a una boda con más giros y sorpresas que el sinuoso camino de Marina Grande a la plaza del pueblo de Capri...

Paul Feig es uno de los nuevos genios de la comedia de estas dos últimas décadas. En su carrera tiene películas de culto como 'La boda de mi mejor amiga', ha dirigido series como 'Parks&Recreation', y también es el encargado de 'Un pequeño favor'. Un éxito inesperado en 2018 (100 millones en taquilla frente a un presupuesto de solo 20), con unas electrizantes Anna Kendrick y Blake Lively. Este 1 de mayo llega casi por sorpresa la segunda entrega, que volverá a darnos giros inesperados de guión (con Jessica Sharzer escribiéndolo de nuevo) en la vida de estas dos mujeres tan complicadas. Ahora viajamos con ellas a Capri y, esperan muchas sorpresas.

"Ella vive en la Costa Este, yo vivo en la Costa Oeste, así que no nos vemos a menudo", explicó Anna Kendrick en SXSW sobre su relación con Lively. "Pero fue encantador, y creo que esos personajes tienen una química tan peculiar que es muy divertido reunir al equipo de nuevo. Además, es un poco como andar en bici".

Fecha de estreno: 1 de mayo

Estrenos en Movistar Plus+

El largo río de las almas

Sinopsis: Mickey es una agente de policía que patrulla las calles de un vecindario de Filadelfia que sufre el impacto de la crisis de los opioides. Mickey se preocupa por su hermana Kacey, una adicta que desaparece justo en el momento en que se suceden una serie de asesinatos. Obsesionada por encontrar al culpable y a Kacey antes de que sea demasiado tarde, Mickey comprende que su historia personal podría estar vinculada al caso.

“Necesitamos ser lo más conscientes posible de las dificultades de todos y comprender cómo estamos de estrechamente relacionados los unos con los otros”. Así definió la serie su gran estrella Amanda Seyfried durante el Festival Series Mania de Lille. Esta historia denuncia la situación de las mujeres sin hogar y se basa en la novela de 'Long Bright River', de Liz Moore. “Hay muchas cosas en este libro y en esta serie que no había visto antes. Me hizo sentir que estábamos creando algo realmente necesario, trabajando muy duro por muchas razones increíbles y con tanto corazón”.

Ocho episodios que nos trasladan a uno de los barrios marginales de Filadelfia y que cuenta en su reparto con Nicholas Pinnock, Ashleigh Cummings y Callum Vinson. Una serie al más puro estilo 'True Detective' pero centrada en el drama estadounidense de los opioides que cada vez afecta más a la sociedad norteamericana.

Fecha de estreno: 30 de abril

La trampa

Sinopsis: Un hombre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop. Pronto, el padre se da cuenta de que hay algo raro en el ambiente, y de que algo inquietante está sucediendo.

M. Night Shyamalan ha recuperado su fama perdida gracias a sus proyectos de la última década. Películas como 'El incidente' o 'Airbender. El último guerrero' fueron fracasos en taquilla, y también entre la crítica especializada. Pero gracias a 'La visita' o 'Múltiple', las cosas empezaron a cambiar. Y sí, ahora ya se espera con ganas cada nuevo proyecto del director. El último es 'La trampa', protagonizado por un recuperado Josh Hartnett, que busca referencias entre Hitchcock o Brian De Palma. Las cosas no siempre funcionan en este thriller perfecto para Halloween. El guión es verdad que está repleto de agujeros, y tienes que entrar un poco en el juego. Pero cuando lo haces, es muy disfrutable.

Fecha de estreno: 30 de abril

Estrenos en Disney Plus

Star Wars: Tales of the Underworld

Sinopsis: seguimos la historia de la ex asesina del lado oscuro Asajj Ventress, que recibe una nueva oportunidad en la vida y debe huir con un nuevo e inesperado aliado; y el forajido Cad Bane, que se enfrenta a su pasado cuando se enfrenta a un viejo amigo, ahora alguacil al otro lado de la ley.

Dave Filoni vuelve a ponerse a los mandos de un nuevo producto de Star Wars, y llega encima el 4 de mayo, el Día Internacional de la saga (May The 4th Be With You). En este caso, vuelve a ser una serie de animación, dividida en varios cortometrajes, con dos personajes famosos por su participación en 'Clone Wars' o 'La Remesa Mala'. La serie pretende mostrarnos los bajos fondos de la galaxia, y podría entroncar con una propuesta que quiso hacer George Lucas en su día, que casualmente se llamaba también 'Underworld'. Situado después de 'La venganza de los Sith', nos encontraremos a los Inquisidores buscando a cualquier ser sensible a la Fuerza para matarle... y seguramente se crucen en el camino de la maestra Sith Asajj Ventress, que parece que ha cambiado de bando...

Fecha de estreno: 4 de mayo

Estrenos en Apple TV+

Carême, chef de reyes

Sinopsis: Cuenta la historia del primer chef famoso del mundo, Antonin Carême, quien se elevó desde sus humildes comienzos en París hasta el apogeo del estrellato culinario en la Europa de Napoleón. Si bien solo sueña con convertirse en el mejor chef, su talento y ambición atraen la atención de reconocidos y poderosos políticos, que lo utilizan como espía para Francia.

Esta serie francesa protagonizada por Benjamin Voisin, Jérémie Renier, Lyna Khoudri y Alice Da Luz que ha dirigido Martin Bourboulon, es una de las grandes apuestas de AppleTV+ para este mes repleto de estrenos. Inspirada en el libro 'Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, The First Celebrity Chef', es una de esas ficciones en las que uno quiere quedarse a vivir. No solo por el carisma brutal Benjamin Voisin, al que vimos en la melancólica 'Verano del '85', sino por su cuidado aspecto visual. Rodada en París, es una mezcla de thriller y serie de cocina, si puede llamarse así, y que planea darle una vuelta de tuerca a las ficciones históricas.

Fecha de estreno: 30 de abril

Estrenos en SkyShowtime

MaXXXine

Sinopsis: Maxine, superviviente de los sangrientos incidentes de X, continúa su viaje hacia la fama para ser actriz en el Los Ángeles de la década de 1980.

'X' fue una auténtica revolución en el cine de terror de los últimos años. Con la productora A24 detrás, encumbró a Mia Goth como una de las últimas musas del género. 'MaXXXine' es la tercera entrega de la trilogía que siguió con 'Pearl', y lleva todo al extremo más absoluto. Además con un final perfecto (que seguramente hayas visto mil veces en Twitter o TikTok). Problemas legales aparte (Mia Goth fue denunciada por presuntamente dar una patada los trabajadores de la película), esta trilogía se ha convertido en una serie de películas de culto.

"Yo vivía en Nueva York en ese momento y me presentaron a una stripper", explicó Goth para Entertainment. "Pasé mucho tiempo con ella, la conocí y le hice preguntas, y eso fue de gran ayuda. Luego, me llevaba a estos eventos. Uno en particular era como una fiesta loca en Nueva York y se sentía como [la película] 'Eyes wide shut'. No sé cómo entré, pero estaba allí con ella. Yo sólo estaba en un rincón presenciando todo. Una vez que sentí que obtuve suficiente información, me fui porque era bastante intenso. Pero obtuve mucha información, ella fue muy útil, y yo siempre trato de hacer algo así con mis roles, solo para hacer todo lo que puedo para honrar lo que está en la página tanto como sea posible."

Fecha de estreno: 30 de abril

Más estrenos semanales