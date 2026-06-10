La aplaudida reflexión de Marc Giró junto a Ricardo Darín ante el negacionismo en Vox sobre la violencia machista

Ricardo Darín ha visitado este martes 9 de junio 'Cara al show', el programa que presenta Marc Giró en La Sexta. Ambos charlaron sobre el momento actual que atraviesa Argentina, tierra natal del actor, donde hace unos días asesinaron a la joven Agostina Vega. Eso derivó en una reflexión sobre la violencia machista y los discursos de la ultraderecha.

El crimen de la joven argentina conmocionó al país, reactivando las movilizaciones de 'Ni una menos'. Sobre este terrible suceso se pronunció Ricardo Darín en el programa de La Sexta: "Lo que acaba de ocurrir con esta chiquitita hace que necesariamente los hombres, la ciudadanía y la humanidad pensemos cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados de otros que están peor de la cabeza que ellos".

El actor recuerda que la joven fue secuestrada, violada, asesinada, descuartizada y enterrada presuntamente por un hombre que ya acumulaba denuncias por violencia de género, "que había estado detenido y lo largaron, lo dejaron libre". En su opinión, "si esa línea de energúmenos, hubieran hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva".

Acto seguido, hizo una reflexión sobre la violencia contra las mujeres y el papel de los hombres frente a ella: "¿Qué pasa con la violencia en el mundo, con la violencia contra las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres, que no reaccionamos?". Ricardo Darín propuso "que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si no detectamos, en algún momento, señales, alarmas de violencia".

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“Si esa esa línea de energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva"



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Marc Giró: "Negar la violencia machista, como hace el fascismo, acaba en muerte"

"No solo ocurre en Argentina, esto ocurre en muchas partes del mundo, y en España también", lamentó Ricardo Darín. Algo con lo que estuvo de acuerdo Marc Giró, quien fue contundente al dar su opinión al respecto: "El caso de Agostina Vega demuestra que negar la violencia machista, como hace la ultraderecha y el fascismo, acaba en muerte. Son antifeministas". "Pero, ¿cómo pueden negarla? ¿Cómo les entra en la cabeza?", se pregunta, indignado, su invitado.

A raíz de esto, el presentador recordó la advertencia lanzada por la periodista argentina Luciana Peker, que tuvo que huir del país tras recibir amenazas: "Definió Argentina como un laboratorio", como también los dijeron las actrices que recibieron un Goya en la última edición. Estas aseguraron al recibir el galardón que "venimos del futuro", para pedir a España que no cometa el mismo error que Argentina, donde gobierna el ultraderechista Javier Milei.

Para Marc Giró son señales de alerta: "Nos puede pasar también aquí, si no está pasando ya en algunas comunidades". Ricardo Darín comparte esa preocupación y pide "que no se naturalicen este tipo de cosas, como ha venido ocurriendo": "Las políticas y formas de ser de la ultraderecha tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso a intentar taparlos, a hacer como que no existen", lamenta.

La reflexión de Ricardo Darín sobre el momento que atraviesa Argentina

El intérprete confiesa que "no termina de entender" las políticas de Milei, aunque reconoce que "ganó unas elecciones". "Tengo la sensación de que, al acercarse las próximas elecciones, vivimos un momento de reflexión profunda. Pero todo hay que decirlo: Milei ganó unas elecciones, hubo mucha gente que lo votó. Ellos se amparan en que hay cierta realidad en términos económicos que les ayuda, pero no acabo de entender esos parámetros. Yo veo gente que lo está pasando realmente mal", asegura.

Pese al difícil momento que atraviesa su país, el actor está convencido de que Argentina volverá a salir adelante gracias a la capacidad de resistencia de sus conciudadanos: "Nosotros tenemos mucha gimnasia de crisis, y estamos acostumbrados a que no nos vamos a entregar. Algo va a pasar y vamos a salir adelante. Yo estoy convencido de eso, estoy convencido de que vamos a salir adelante".

Y es que, tal y como recuerda Ricardo Darín, Argentina "es un país lleno de gente maravillosa, de gente trabajadora, sensible, cálida… Y es una pena que no encontremos un rumbo en común que permita el diálogo, la tolerancia y no la intolerancia que es lo que estamos viviendo en este momento, y no solo en Argentina", sentencia.