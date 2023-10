Nadie da crédito con la «barbaridad» que llegó a cometer Ricardo Darín en ‘El Hormiguero’

Ricardo Darín regresó este lunes 30 de octubre a ‘El Hormiguero’. Lo hizo para presentar ‘Escenas de la vida conyugal’, la obra de teatro con la que estará recorriendo España. Pero, además, reflexionó junto a Pablo Motos sobre la fama y sobre lo difícil que se le hace a veces.

«Hay lugares donde sí soy conocido y querido por el trabajo, tengo esa suerte», empezó reconociendo el actor, asegurando que no es tan famoso como para no encontrar sitios donde poder caminar tranquilo. «Es una cuestión de ser agradecido. Entiendo los que lo pueden llevar un poco mal porque se les transforme en una especie de tormento·, añadió.

No obstante, Ricardo Darín recordó que él interrumpió hasta en dos ocasiones a Woody Allen sabiendo que no lo soporta, ya que es demasiado fan suya: «Una vez le abracé por la admiración que sentía por él, no lo puede evitar sabiendo que lo detestaba. Y la segunda vez teníamos una lista de cosas que se podían hacer y las que no. Una de ellas era que detestaba que le aprieten la mano cuando le saludan y yo lo primero que hice fue apretarle la mano y pedirle perdón», recordó el intérprete, entre risas.

Ricardo Darín desvela lo que hizo una vez para huir de unas fans

Antes de pasar a otro tema, Pablo Motos le pidió que explicara lo que había hecho una vez cuando le pararon a él por la calle. «Si lo revelamos no lo voy a poder usar nunca más», confesó el argentino. Sin embargo, el presentador alegó que el público se olvida rápido de estas cosas, por lo que lo acabó contando.

«A veces cuesta entender que alguno tiene tiempo y espacio y a veces no. A veces tienes prisa, y parece que el fulano conocido no tiene vida privada. Una de esas ocasiones cometí una barbaridad. Unas señoras, como cuatro o cinco, se abalanzaron sobre mí y yo tenia mucha prisa. Y no se me ocurrió mejor idea que pedirles perdón porque me estaba cagando. Salí del cuadro y me intriga cómo habrá seguido la conversación entre ellas», bromeó Ricardo Darín ante las carcajadas de todos los presentes.