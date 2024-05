El palo de Jose Antonio León a su exjefe y creador de ‘Sálvame’ con una frase lapidaria

Parece que José Antonio León no será uno de los mayores fans de ‘Ni que fuéramos Sálvame’. Después de que su creador, Óscar Cornejo, se pronunciase sobre la continuación del mítico espacio de Telecinco este jueves en Cadena SER el colaborador de ‘¡De viernes!’ no dudó en condenar sus palabras.

El creador de ‘Quickie’, el nuevo canal de streaming que acogerá el nuevo ‘Sálvame’, lo tiene claro. La televisión necesita ser «imprevisible» y él quiere recuperar el factor sorpresa con este nuevo formato. «Queremos aportar lo que llevamos años aportando a la televisión, entretenimiento y verdad», sentenció el creador.

Jose Antonio León estalla contra Óscar Cornejo

Pero lo que de verdad desató la furia de José Antonio León fue la lectura que el productor hizo sobre la televisión actual. «Es algo más aburrida, tiene menos color, es mucho menos diversa en todos los sentidos y se ha vuelto algo más miedica», explicó Cornejo. Y es que, llegó a asegurar que muchos espectadores habían quedado «huérfanos» tras el fin del magazín.

Óscar Cornejo en ‘Hora 25’ de Cadena SER

«¡Cuando el ego hace crecer un muro justo delante de ti y no puedes ver más allá!», escribió el colaborador de ‘¡De viernes!’ en su cuenta de ‘X’. Y es que, al parecer, al colaborador habitual de Mediaset no le habría sentado demasiado bien su radiografía particular sobre los programas post ‘Sálvame’.

Sin embargo, más allá de los ataques de José Antonio León de cara al estreno de ‘Ni que fuéramos Sálvame’, su creador lo tiene claro. «Vamos a recuperar el espíritu de ‘Sálvame’ con sus protagonistas, con Belén Esteban al frente, María Patiño, Lydia Lozano, con Kiko Matamoros…», continuó explicando el periodista, que se encuentra muy entusiasmado con este nuevo proyecto.

En definitiva, volverán «con muchas personas que han acompañado a millones de espectadores y que te llevan a un mundo muy últil para evadirte de tus problemas», en palabras de Cornejo. Y es que, no falta nada para el gran regreso de los antiguos reyes de las tardes de Telecinco, que se estrenarán en el streaming el próximo 15 de mayo.