Así celebró ‘El Intermedio’ sus 18 años en La Sexta con estos invitados estelares y una gran ausencia

‘El Intermedio’ estuvo de celebración este jueves, y festejaron su mayoría de edad con un programa por todo lo alto. El Gran Wyoming y su equipo cumplen 18 años de emisiones en La Sexta, y con motivo de su aniversario la emisión de este jueves tuvo lugar desde el Florida Park en Madrid, donde celebraron una gala llena de invitados y alguna que otra sorpresa.

Nada más comenzar, nada podía preparar a los espectadores para ver al mismísimo Wyoming al micrófono junto a Rozalén y Coque Malla, dando inicio a la gala especial con un número musical. Tras su particular versión de ‘Por las noches’, el presentador dio la bienvenida al público al especial y no hubo que esperar mucho para la primera gran sorpresa de la noche.

Después de que el conductor de ‘El Intermedio’ anunciase un periodo de reflexión de cinco días para decidir si se queda o no al frente del programa, fue el propio Pedro Sánchez quien irrumpió en la emisión para, alusiones a parte, dar su consejo al comunicador. «Nada de irse, si sigo yo, seguimos todos», sentenció el ejecutivo.

Margarita Robles, cara a cara con su clon de ‘El Intermedio’

Y aunque Sánchez solo apareció a través de un mensaje de vídeo, el programa de La Sexta contó con invitados VIP en el evento. Yolanda Díaz, ministras como Pilar Alegría, Margarita Robles o miembros del Partido Popular como Cuca Gamarra o Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, que no quisieron perderse tan señalada ocasión. Y es que, la ministra de Defensa protagonizó uno de los momentos más sonados de la noche.

Cristina Gallego no perdió el tiempo y ofreció su mejor imitación de Margarita Robles llegando a sentarse al lado de la propia ministra. «Me he perdido al salir del baño», bromeaba la humorista mientras Robles comenzaba a reírse por lo absurdo de la situación. «Que buena idea la tuya, pedir para beber dos margaritas… yo siempre lo pido con zumo de granada. ¡Somos la bomba!», continuó bromeando la humorista.

Tras un instante en el que la colaboradora de ‘El Intermedio’ intentó sonsacar a la ministra de Defensa su lado más fiestero, Margarita se rindió a los pies de Cristina Gallego y sus imitaciones en el programa. «Soy muy aburrida, menos mal que estás tú y me ayudas un poco», sentenció la ministra con su mejor sonrisa ante la imitación de la humorista.

Los dardos de El Gran Wyoming no descansan por el aniversario

Y la gran noche del espacio de La Sexta no estuvo libre de dardos. El Gran Wyoming no descansa, ni siquiera en tiempos de celebración y no dudó en lanzar alguna que otra pulla. Juanma Moreno fue uno de los políticos que mandó preguntas incómodas al programa para celebrar su mayoría de edad, y el comunicador no se andó con rodeos al responderle.

El presidente de la Junta de Andalucía preguntó al presentador de ‘El Intermedio’ si alguna vez lo vio capaz de llegar al puesto que ahora ostenta. «Que si yo creía… si fue mérito mío», aseguró Wyoming, que insistió en que el programa dio a conocer al político andaluz durante las elecciones que acabó ganando en 2018.

«Ojito porque mi siguiente proyecto es llevarlo a usted a Eurovisión», continuó bromeando el comunicador mientras mostraban un vídeo del dirigente popular cantando de forma espontánea. «En fin, ponga de su parte y apúntese a clases de canto que yo milagros no hago», terminó espetando el showman, que también recibiría una incómoda pregunta por parte de Yolanda Díaz.

«¿Cuántas horas hace tu personal? ¿Respetas los tiempos de descanso?», preguntó la líder de Sumar muy preocupada por saber si el presentador de ‘El Intermedio’ respetaba los derechos de los trabajadores, llegando a bromear con mandarle una inspección para ver «practica con el ejemplo» sus ideas más «rojillas».

Una gala plagada de amigos del programa

Y si bien Dani Mateo fue el gran ausente de la noche, la celebración contó con un sinfín de apariciones especiales. Estopa, Joaquín Sabina, Zapatero, Lola Herrera y Jordi Évole fueron algunos de los amigos del programa que mandaron un saludo para felicitar, e incluso Ana Belén se atrevió a cantar cumpleaños feliz al formato. Por otro lado, no pudo faltar el equipo histórico del programa: Thais Villas, Isma Juárez, Lamine Thior y Sandra Sabatés o invitados como Fernando Simón, Joaquín Reyes, Usun Yoon, Raúl Pérez, Manuel Burque e incluso Gonzo.

Como no podía ser de otra forma, El Gran Wyoming resumió el éxito de ‘El Hormiguero’ durante estas casi dos décadas como solo él sabe: «Ni puta idea», confesó el presentador nada más arrancar el especial, para terminarlo con otro número musical, esta vez junto a sus compañeros. Cantando al unísono, acabaron asegurando: «Vamos a dar cera, ¡18 más!».