Pedro Sánchez irrumpe en ‘El Intermedio’ para mandar un inesperado mensaje al Gran Wyoming

Cuando El Gran Wyoming prometió una noche llena de sorpresas para celebrar los 18 años de ‘El Intermedio’, nadie se podía imaginar que el propio presidente del Gobierno sería una de ellas. El presentador se encontraba iniciando la celebración en directo desde el Florida Park en Madrid cuando de repente Pedro Sánchez irrumpió en el programa para dejar un recado muy importante al comunicador.

Tras una entrada musical codo a codo con Rozalén y Coque Malla, el conductor de ‘El Intermedio’ se puso algo más serio para hacer un inesperado anuncio a los espectadores. «He tomado una decisión, que seguramente os resultará sorprendente a la vez que conocida. He decidido que me voy a tomar cinco días de reflexión», anunció entre risas el comunicador.

«El lunes compareceré ante los españoles para anunciar si me quedo», continuó explicando El Gran Wyoming sin poder obviar la clara referencia al presidente del Gobierno, que aparecería entonces en pantalla. «Un momento porque me dicen que la centralita se está colapsando de mensajes pidiendo que me quede… poned uno al azar», ordenó el comunicador para dar paso al mensaje del ejecutivo.

Pedro Sánchez a El Gran Wyoming: «Si sigo yo, seguimos todos»

Entonces, Pedro Sánchez se dirigió al presentador para frenar sus planes, con mucho humor. «Un momento Wyoming, ¿me estás diciendo que solo llevas 18 años al frente de ‘El Intermedio’ y ya te quieres marchar? Yo no le veo ningún sentido, te quedan muchos servicios que prestar», sentenció el socialista insistiendo en que al showman le quedan aún muchos programas por delante.

Pedro Sánchez en el especial de ‘El Intermedio’

«Nada de irse, si sigo yo, seguimos todos», añadió Sánchez, que no dudó en tirar de humor para referirse a todo el revuelo formado por su período de reflexión de hace unas semanas. Y para zanjar su intervención, mandó los mejores deseos para el Gran Wyoming y el programa. «O sea que olvídate y ponte a trabajar. Dentro de 18 años ya volveremos a replantearnos tu continuidad… Hasta entonces, muchas felicidades a ti y a todo el equipo de ‘El Intermedio'», finalizó el presidente.

Pero el presentador de La Sexta tenía más que preparada su respuesta, y venía cargada de ironía. «Por un momento pensé que venía a pedirme derechos de autor… El presidente del gobierno me empuja a quedarme, él que no quería presiones ¿y a mí qué?», espetó el presentador entre carcajadas del público antes de anunciar su decisión final.

«Le tomo la palabra antes de que nos mande otro vídeo diciendo lo contrario como si esto fuera la amnistía. Españoles, me quedo», sentenció El Gran Wyoming entre aplausos para seguir con la programación especial de la noche, que continuó con un vídeo resumen de los mejores momentos del presentador en estas dos últimas décadas.