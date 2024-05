Juan del Val desconcierta a todos con este giro de tuerca al decir esto ahora de Pedro Sánchez

Como no podía ser de otra forma, ‘El Hormiguero’ ha centrado parte de su tertulia de actualidad de este lunes 13 de mayo a debatir sobre el festival de Eurovisión del pasado sábado. Ha sido entonces cuando, para sorpresa de todos, Juan del Val ha mostrado su apoyo a Pedro Sánchez.

Y es que el escritor ha dejado claro que «me parece una injusticia lo que se ha hecho con España. Me encanta la canción. No me la he puesto nunca con los cascos, pero cuando vas a un bar y la gente está contento, ponen este temazo». Ha dicho, haciendo referencia a ‘Zorra’, el tema con el que Nebulossa nos representó en Eurovisión, aunque sin demasiado éxito.

«Esta canción va a estar sonando todo el verano y, efectivamente, Pedro Sánchez no tenía razón con la amnistía, pero en esto sí. Es un temazo. ¿Pero que la chica no canta bien? No canta bien, ¿no baila bien? No baila bien, pero…», ha añadido Juan del Val, recordando así la defensa que el presidente del Gobierno hizo de la canción cuando Nebulossa fue elegida para representar a España en Eurovisión.

Juan del Val reconoce que es incapaz de ver Eurovisión

Por su parte, Pablo Motos aprovechaba la ocasión para lanzar un dardo a RTVE, pidiendo que el año que viene nos esforzáramos un poco más a la hora de elegir un buen tema. Momento en el que sus compañeros le han recordado que hace dos años Chanel quedó en una excelente tercera posición con su brillante actuación de ‘Slomo’.

Respecto a los polémicos 12 puntos de España a Israel en el televoto, Juan del Val cree que «son por joder. La gente que ve el festival estaba completamente indignada porque participara Israel, se les abuchea y todo, pero llega la gente que también está en casa viendo el festival y vota a Israel». Además, reconoció que a él Eurovisión le da «exactamente igual», ya que es incapaz de verlo.