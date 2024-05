El desplante de Isma Juárez de ‘El Intermedio’ a Martínez-Almeida tras lo que pasó en su boda

Isma Juárez acudió este miércoles 15 de mayo a la pradera de San Isidro, patrón de Madrid, para cubrir para ‘El Intermedio‘ la fiesta madrileña por excelencia. Y allí se reencontró con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien estaba dispuesto a devolverle los 10 euros que le dio como regalo de boda.

Sin embargo, el reportero se negó a aceptar la devolución, advirtiéndole: «Que sepa que esto puede ser corrupción». «¿Vais sobrados en laSexta de dinero o qué?», le espetó Almeida. A lo que Isma Juárez reconoció que «yo, no mucho». Finalmente, dio la razón por la que no ha querido aceptar los 10 euros: «No sé en qué sumario puedo llegar a salir. A mí no me van a pillar».

Además, el periodista le preguntó al edil cuándo le darán a ‘El Intermedio’ una medalla de honor, ya que, según él, el criterio que siguen es «un poco dispar». El político del PP aclaró que se basan en el mérito y la excelencia, por lo que, en su opinión, el programa «lo tiene complicado». «¿Se lo darían a otro, entonces?», preguntó Juárez. «Sin duda, y a otra cadena», sentenció Almeida, entre risas.

Almeida intenta devolver a @IsmaJuarez su regalo de boda 🤣



"No he aceptado esos 10 euros porque no sé en qué sumario puedo llegar a salir" #elintermedio pic.twitter.com/8TVMf3jVj4 — El Intermedio (@El_Intermedio) May 16, 2024

El regalo de Isma Juárez a Almedia por su boda

Este encuentro entre Isma Juárez y Almeida en San Isidro ha tenido lugar unas semanas después de que ambos coincidieran en la gala de los Premios Laureus del Deporte, que se celebró en Madrid. Allí el reportero le preguntó al alcalde qué tal le había ido en su luna de miel tras su enlace con Teresa Urquijo. Fue entonces cuando el político le espetó «¡No te vi en la boda!». «Si que fui, si le di el regalo a su hermana», le respondió el periodista de ‘El Intermedio’.

Sin embargo, y para sorpresa de Isma Juárez, Almeida reconoció que su hermana no le había dado ningún regalo. El reportero le contestó que fueron «diez euros, era todo lo que pude conseguir, la gente que pasaba por ahí no quería aflojar la mosca». Ahora, unas semanas después, el alcalde ha querido devolverle el regalo pero él se ha negado. Y es que, un regalo no se devuelve.