El recado de Martínez-Almeida a Isma Juárez de ‘El Intermedio’ tras lo ocurrido en su boda

Este lunes 22 de abril se celebró en Madrid la gala de los Premios Laureus del Deporte, que congregó a numerosos rostros conocidos. Como no podía ser de otra forma, a la misma acudieron la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz- Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, en el que fue su primer evento público tras su boda con Teresa Urquijo, el pasado 6 de abril.

Precisamente el edil madrileño protagonizó un sonado momento con Isma Juárez, el reportero de ‘El Intermedio’. Hace tiempo, el periodista de Wyoming le pidió a Martínez-Almeida que le invitara a su boda, y finalmente asistió, pero no como invitado, sino como reportero para cubrir uno de los acontecimientos sociales del año. Incluso pudo entrevistar y darle un regalo a Magdalena, la hermana del político del PP.

Al reencontrarse en la gala de los Premios Laureus, ambos protagonizaron un momentazo. El periodista, enviado por ‘El Intermedio’ para cubrir el evento deportivo, no dudó en preguntarle al alcalde, con mucha guasa: «¿Qué tal fue su luna de miel? ¿Los animadores sabían bailar el chotis?».

El ‘reproche’ de Martínez-Almeida a Isma Juárez de ‘El intermedio’

«¡No te vi en la boda!», le espetó entonces Martínez-Almeida, tras reconocer al reportero del programa de laSexta. «Sí que fui, si le di el regalo a su hermana», le contestó Isma Juárez. Pero lejos de quedarse ahí, el edil continuó con sus ‘reproches’: «No, digo en la celebración». Cuando el periodista le explicó que no le dejaron entrar, el político le respondió que «porque no lo intentaste».

Además, aseguró que su hermana no le dio ningún regalo de su parte. «¿Qué era?», quiso saber. A lo que el reportero contestó que «diez euros, era todo lo que pude conseguir, la gente que pasaba por ahí no quería aflojar la mosca». Antes de abandonar la alfombra roja y entrar al acto, Martínez-Almeida le confirmó, nuevamente, que su hermana no le dio el regalo.