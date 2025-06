A Dani Mateo se le entiende perfectamente lo que dice de Felipe González en 'El Intermedio' y muchos lo piensan

El Tribunal Constitucional ha fallado este jueves a favor de la ley que permite la amnistía a todos los líderes políticos implicados en el procés de Cataluña. Y las reacciones no se han hecho esperar, las cuales 'El Intermedio' ha diseccionado con cuidado, especialmente las de Felipe González y Alberto Nuñez Feijóo. A través de su habitual sentido de la ironía, Dani Mateo no ha dudado en lanzar algún que otro dardo a los dos políticos por sus muchas ideas en común.

Y es que, tanto el que fue líder del PSOE como el actual líder del Partido Popular no han dudado en atacar a Pedro Sánchez tras la resolución del Tribunal Constitucional, asegurando que no apoyarán a nadie que haya participado en esa "auténtica barrabasada". Una crítica actitud que el colaborador de 'El Intermedio' no dudó en recuperar este jueves con su habitual sentido del humor.

Dani Mateo bromea sobre Feijóo y Felipe González: "Tienen mucho en común, ambos odian a Sánchez"

"El PSOE vive su peor momento, porque hoy mismo se ha bajado del barco Felipe González. Un peso pesado del partido, aunque últimamente solo es pesado a secas", señaló Dani Mateo antes de abordar la crítica actitud del expresidente socialista del Gobierno, que ha anunciado además que no votará al PSOE en las elecciones ante Carlos Alsina en Onda Cero. "Es que vaya caña le está metiendo a Pedro Sánchez con lo de la amnistía", lamentó mientras mostraban titulares en pantalla.

"Es curioso viniendo de él que, en su día, pidió el indulto total para Vera y Barrionuevo que nunca se arrepintieron y que se manifestó contra la entrada en prisión de estos responsables de los GAL", sentenció a continuación el humorista, que ponía en situación al Gran Wyoming sobre los últimos dardos de Felipe González al actual líder del PSOE y presidente del gobierno de España.

"Uno con la edad se vuelve más huraño y, en su caso, un poquito de derechas también", añadió el colaborador de 'El Intermedio' entre risas, para más tarde señalar que Alberto Nuñez Feijóo y el socialista se encuentra más cerca que nunca. "Seguro que encuentra algún candidato que piense como él, como por ejemplo Alberto Núñez Feijóo", sugirió Dani Mateo.

Junto al Gran Wyoming, ambos comenzaron a imaginar la unión de ambos líderes pese a sus diferencias ideológicas que parecen estar diluyéndose con el paso de los años. "¿Cómo os quedáis? Son almas gemelas", insistió el colaborador. "Creo que hay algo entre ellos", bromeó el conductor de 'El Intermedio', apoyando la teoría de su compañero.

"Alberto y Felipe tienen muchas cosas en común, ambos han presidido un partido, odian a Sánchez y tienen una foto en barco que les gustaría no tener", sentenció finalmente Dani Mateo, poniendo el foco en cómo ambos políticos han abierto fuego contra el presidente tras la decisión del Tribunal Constitucional.